Hamiltont már a hétvégén megkoronázhatják az USA-ban

Hamilton egy kivétellel eddig az összes versenyt megnyerte Austinban, s bár az újabb győzelem nem garantálná neki a vb-címet, lehet, hogy a hétvégén ötödször is megkoronázzák. Ezen a pályán gyakran alakulnak ki vitás esetek a párharcokból.

Lewis Hamilton, számára kedvező eredmények esetén, a hétvégén megszerezheti pályafutása ötödik világbajnoki címét, és nem ez volna az első alkalom, hogy az Egyesült Államokban tesz pontot a küzdelem végére, hiszen 2015-ben egyszer már megtette. A győzelem nem jelenti automatikusan a végső sikerét, de majdnem egyenértékű lenne vele.

A Texasban lévő austini pályán Hamilton eddig egy kivétellel az összes versenyt megnyerte (az első győzelmét USA Nagydíjon Indianapolisban jegyezte), úgyhogy nem nehéz favoritot találni a hétvégére. A helyszín 2012 óta része a bajnokságnak, érdekes kanyarokat tartalmaz, az előzési lehetőségek jók rajta.

Az 5,5 kilométeres pálya egyik különlegessége, hogy a menetiránya ellentétes az óramutató járásával, ilyenből összesen csak öt van a szezonban (ez a harmadik Baku és Szingapúr után). A magyar idő szerint vasárnap esti futam távja 56 kör lesz.

Az USA Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Sebring (1959,), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach* (1976-1983), Las Vegas* (1981-1982), Detroit* (1982-1988), Dallas* (1984), Phoenix (1989-1991), Indianapolis** (2000-2007), Austin (2012-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (6) / Ferrari és McLaren (12-12) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Ayrton Senna (5) / Ferrari (13) Az előző öt futam győztesei 2017: Lewis Hamilton, 2016: Lewis Hamilton, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Sebastian Vettel Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (6), Vettel (1) *: Nem USA Nagydíj néven **: A világbajnokságba 1950 és 1960 között beleszámító Indy500-ak nélkül

Hamilton bebiztosítja a vb-címet?

Ehhez 8 ponttal kell többet gyűjtenie Sebastian Vettelnél,

vagyis ha például nyer és ellenfele legfeljebb a 3. helyen végez, teljesítette a küldetést. A többi variáció inkább csak elméleti lehetőségnek tűnik. A mezőnyben a második legboldogabb ettől minden bizonnyal Valtteri Bottas lenne, akinek a Mercedes így viszonozhatná a Szocsiban tett szívességét a hátralévő futamok valamelyikén.

No de a csapat egyelőre Hamiltonra koncentrálja a figyelmét. „Közel sincs vége a harcnak, ugyanolyan mentalitással készülünk Austinba, mint eddig mindenhova – jelentette ki Toto Wolff csapatfőnök. – Mindannyian tudjuk a gárdában, hogy semmit sem vehetünk biztosra. Változatlan szorgalommal folytatjuk a kemény munkát."

Mint újabban többször megemlítette, 2007 miatt van enyhe paranoiája: Hamilton markából akkor (a McLaren színeiben) még kedvezőbbnek látszó helyzetből csorgott ki a vb-cím az utolsó két verseny eseményeinek következtében. És valóban, egy pillanatnyi lefagyás a volán mögött, és egy meghibásodás bármikor bekövetkezhet, akár egymást követő futamokon is. Murphy nem alszik.

Lesznek előzési viták?

A Circuit of The Americas kifejezetten népszerű a pilóták és a nézők körében is az izgalmas vonalvezetés miatt. A kör első felét szintváltozások és lendületes, egymásba fonódó ívek jellemzik 200 km/h feletti tempóval, ami egy kiegyensúlyozott autóval móka és kacagás. Utána főleg lassabb kanyarok következnek (leszámítva az elnyújtott 16/17/18-as kombinációt és a 19-est), de ez sem baj, mert lehetőséget teremt a párharcokra.

„Négy hely is alkalmas az előzésre. Más pályákon egyet is nehéz találni" – mondta Daniel Ricciardo. A két DRS zónás egyenes és a féktávjuk kínálja magát a támadásra, de a 11-es számú visszafordítóban is érdemes próbálkozni. A 12-es és 15-ös kanyar közötti részen szintén, ám itt a nyomvonal a védekező félnek is esélyt kínál a pozíciója megvédésére.

Ezekből azonban bonyodalmak is szoktak lenni, amihez ütközés sem feltétlenül kell; a tavalyi USA Nagydíjon bőven voltak vitatott manőverek a leszorításokból és pályaelhagyásokból, Max Verstappen szabálytalannak ítélt Kimi Räikkönen elleni előzése volt a legemlékezetesebb közülük. Hiába, ez a tágas bukóterek hátránya.

A problémák száma ugyanakkor csökkenhet azáltal, hogy az FIA új hurkákat telepített az 1-es kanyar kijáratához, továbbá a 16-os és 17-es kanyar belső íve mellé. Utóbbiak 2 méter hosszúak, 1 méter szélesek és 5 centi magasak, tehát nem érdemes átgázolni rajtuk.

Bekavar az időjárás?

Ez nem sűrűn fordul elő Austinban a nagydíjhétvége idején, de ha igen, akkor borul a program: 2015-ben a szüntelen esőzés miatt törölték a pénteki második tréninget és szombatról vasárnapra kellett halasztani az időmérőt. Mindezt azért említjük meg, mert az előrejelzés nem kecsegtet sok jóval, a térségben borús idő várható egész héten.

A hétfő reggeli hidegrekord után 20 fok környékére emelkedik a hőmérséklet péntekre, de a hétvégéig folyamatosan lógni fog az eső lába. Ami egyébként Vettelnek eshetne a legjobban, hiszen vizes pályán jelentősen megnő az esély a kaotikus futamra.

A hűvös idő növeli a gumikkal való bánásmód fontosságát, főleg úgy, hogy a hosszú egyenesekben lehűlhetnek az abroncsok, megnehezítve a féktávokat. A Pirelli az ultra-, a szuper- és a sima lágy keveréket viszi Austinba, melyek jelentős oldalterhelést kapnak a gyors kanyarokban, ennek mértékét a gyártó 4-esre értékelte az ötfokozatú skálán.

Folytatódik a Renault mélyrepülése?

A sárga-fekete istálló tartja a 4. helyet a konstruktőri pontversenyben, de lehet, hogy az pont a szezon legvégén csúszik ki a kezükből. Az ezúttal hazai környezetben versenyző Haas 8 pontra megközelítette őket, amely ezen az aeroigényes helyszínen tovább faraghat a hátrányából. A tét több millió dolláros.

A Renault beragadt a fejlesztésekkel, ez végül megbosszulhatja magát. „Hosszú lesz, mire eljutunk az év végéig, különösen az ütőképes fegyver hiányában – nyilatkozta Nico Hülkenberg.

Az autót ugyanolyannak érzem, mint körülbelül tíz versennyel ezelőtt. Carlos Sainz szerint ugyanakkor az autójukhoz jobban passzol majd az austini pálya, mint a szuzukai.

Száraz pályán rendezett időmérőn utoljára a júniusi Francia Nagydíjon fordult elő, hogy a Renault és a Haas pilótáinak rangsorában előbbi adta a leggyorsabbat. „Javul a kasztnink, de nem annyira, mint az élcsapatoké, és a motorfejlesztés hiányát sem tudjuk ellensúlyozni vele. Montreal óta lényegében nem változott a motorspecifikációnk" – mondta Cyril Abiteboul, hozzátéve, hogy a Ferrari és a Mercedes erőforrás-frissítéseiből többek között a Haas és a Force India is profitált. A Renault C jelű specifikációját ugyanis a megbízhatósági aggályok miatt csak a Red Bull próbálta ki.

