Lauda hamarosan elhagyhatja az intenzív osztályt

Niki Laudát augusztus eleji tüdőtranszplantációja óta a Bécsi Általános Kórház intenzív osztályán kezelik, ahonnan nemsokára egy rehabilitációs intézetbe költözhet át.

Jó hírek érkeztek Niki Lauda, a háromszoros Forma-1-es világbajnok állapotáról. A Mercedes ügyvezetői jogkör nélküli elnöke továbbra is a Bécsi Általános Kórház intenzív osztályán gyógyul, de az osztrák Oe24 információ szerint pár héten belül elhagyhatja azt, hogy egy rehabilitációs klinikán folytassa a felépülést. Lauda egy kisebb rutinműtéten is átesett, de már a szabad levegőre is kiengedték.

Az osztrákok F1-es legendája több, mint 2 hónapja van kórházban, miután augusztus elején tüdőtranszplantációt hajtottak végre rajta. Az életmentő műtét jól sikerült, az ilyen beavatkozások esetében azonban a továbbiakban is fokozottan fennáll a veszélye annak, hogy a páciens teste nem fogadja be az új szervet. Lauda esetében ilyen eddig nem történt, a körülményekhez képest jól van, halkan ugyan, de újra tud beszélni, az orvosok tájékoztatása szerint stabil az állapota.

A belső szervei megfelelően működnek, és noha nemrég átesett egy kisebb műtéten, az orvosok szerint csupán rutineljárásról volt szó.

Fontos előrelépés, hogy az Oe24 információi szerint Lauda rövid időre már elhagyhatta az intenzív osztályt és kimehetett a friss levegőre.

A teljes felépülés ennek ellenére még messze van, a kéthónapos fekvés során az osztrák legenda teste legyengült, ezért három fizikoterapeutával dolgozik napi rendszerességgel, hogy visszanyerje az elvesztett izomtömeget.

Az intenzív osztályon történő rehabilitáció még heteket vehet igénybe, legkorábban október végén, vagy november elején azonban Lauda várhatóan elhagyhatja az intenzívet és egy speciális rehabilitációs klinikán folytathatja a felépülést. Felesége, Birgit minden nap látogatja és gondját viseli.

A tüdőtranszplantáción átesett betegek esetében a szerv kilöködése, valamint a fertőzések jelentik a legnagyobb kockázatot. A páciensek több, mint 80%-a túléli az átültetést követő első évet, három év esetében ez az arány azonban már csak 55 és 75% közé tehető, míg öt évig mindössze a betegek 55%-a marad életben, ami jóval kevesebb, mint más szervátültetettek esetében.