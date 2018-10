Hamilton 2007-es összeomlása óvatossá teszi a Mercedest

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem tartja lefutottnak a világbajnoki címért folyó küzdelmet, mondván 2007-ben is már mindenki azt hitte, hogy Lewis Hamilton bebiztosította a győzelmet.

Lewis Hamiltonnak elég 8 ponttal többet szereznie Sebastian Vettelnél az USA Nagydíjon ahhoz, hogy világbajnok legyen, és ha Austinban nem is biztosítja be a világbajnoki címet, meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy a hátralevő versenyeken ne tegye ezt meg. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke ennek ellenére továbbra is rendkívül óvatos, mondván a motorsportban bármi megtörténhet, és ahogyan ők sem tennék, úgy a Ferrari sem fogja feladni, amíg matematikai eslélye van az elsőségre.

Hamilton előnyét jól érzékelteti, hogy már három hatodik és egy ötödik helyzés is elég lenne a Mercedes pilótájának a hátralevő futamokon a vb-győzelemhez abban az esetben, ha Vettel eközben mind a négy versenyt megnyeri.

Bármennyire is lefutottnak tűnik azonban a csata, Toto Wolff szerint egyáltalán nem az.

„A küzdelemnek még messze nincs vége, úgyhogy ugyanúgy közelítjük meg az austini futamot, mint az összes többit – nyilatkozta a Mercedes csapatfőnöke. – Egyszerre egy lépésre koncentrálunk és biztosítjuk, hogy megbízhatóak és gyorsak is legyünk. Mindenki tudja a csapatban, hogy semmit nem vehetünk készpénznek, ezért olyan szorgalmasak leszünk, mint mindig, leszegett fejjel fogunk dolgozni a jó eredményért."

Wolff a McLaren 2007-es összeomlását hozta fel példának arra, hogy miért nem ihatnak előre a medve bőrére. Hamilton akkor 2 futammal a vége előtt 17 ponttal vezetett, ami a mai pontrendszerben 45 pontnak felel meg, mégis elbukta a címet Kimi Räikkönennel szemben.

Az istálló konstruktőri pontjait a Ferrari és a McLaren között kirobbant kémbotrány miatt már szezon közben elvették, a versenyzők azonban megtarthatták helyezésüket a pontversenyben. A Ferrari malmára hajtotta a vizet a Hamilton és Fernando Alonso közötti rivalizálás is, ennek ellenére Hamilton az utolsó előtti futamon simán megnyerhette volna a világbajnokságot, a csapat azonban addig hagyta az élen autózni, hogy vászonig koptak az intermediate gumik az autóján, amelyek miatt a bokszba hajtva megcsúszott a vizes aszfalton és beragadt a kavicságyba.

Räikkönen megnyerte a versenyt, 7 pontosra csökkentve a hátrányát, Hamiltonnak a szezonzárón azonban így is elég lett volna egy 5. hely az elsőséghez.

Ez sem jött össze, miután hibázott a rajt után, visszesett a 8. helyre, egy átmeneti technikai hiba miatt pedig rövidesen a mezőny végén találta magát, ahonnan csak a 7. pozícióig tudott visszakapaszkodni, miközben a finn pilóta ismét nyert és világbajnok lett.

Gondolta volna bárki is, hogy le lehet adni ekkora előnyt két futam alatt? Képtelenségnek tűnt – mondta Wolff. – Nem feltétlenül a leggyorsabb autó nyeri a versenyt. Balesetek akárhol történhetnek, egy kiesés és egy őrült verseny mindjárt jókora szeletet tüntetne el az előnyünkből. Tudom, hogy nem tűnik nagynak ennek a valószínűsége, de ez motorsport, amiben bármi megtörténhet."

A monzai Olasz Nagydíj után a Ferrari látványosan visszaesett, Wolff ennek ellenére nem írja le a vörösöket, akik szerinte jobbak, mint azt az elmúlt futamokon mutatták. „Az utóbbi időben a mi javunkra változtak az erőviszonyok, ennek ellenére szorosabb a helyzet, mint ahogy az elmúlt futamokon kinézett. A Ferrarinak jó autója van, az utolsó futam utolsó kanyarjáig küzdeni fognak. Méltó ellenfelek voltak az utóbbi 17 futamon, nincs okunk azt gondolni, hogy ez a hátralevő négy versenyen másképp lesz. Ahogy mi, ők is hevesen fognak küzdeni minden pontért és helyezésért."

Ilyen teljesítménnyel képtelenség legyőzni Hamiltont

Lewis Hamilton a hibrid-érában mindössze egyszer talált eddig legyőzőre, 2016-ban Nico Rosbergnek sikerült elcsennie előle a világbajnoki címet. Rosberg ezután rögtön vissza is vonult, mivel elmondása szerint annyi energiát kellett mozgósítania a csapattársa elleni küzdelmben, amennyit nem tudott volna az azt követő években.