Alonso: Az egész világ szidja az F1-et, nem csak én

Fernando Alonso szerint régen jobb volt a Forma-1, ez pedig nem csak az ő, hanem az Instagramjára posztolók véleménye is egyben.

A spanyol kétszeres világbajnok előszeretettel és nagy rendszerességgel ostorozza napjaink Forma-1-ét, mondván régen minden sokkal kiszámíthatatlanabb, ezáltal izgalmasabb volt. A McLaren pilótája a szezon végén befejezi pályafutását a száguldó cirkuszban, a kritikák ellenére azonban még mindig élvezi az autók vezetését, és alig várja, hogy a pályán körözhessen.

A spanyol pilóta Szuzukában már a csapatrádióban kifakadt és a „Szégyelld magad, F1!" üzenettel adta a világ tudtára, hogy mit is gondol a száguldó cirkuszról. Alonso akkor a szerinte jogtalan büntetés miatt emelte fel a hangját, a pályán kívül azonban a sportág általános helyzetéről beszélt, ami szerinte rosszabb, mint a 2000-es évek elején.

„Újra izgalmassá kell tegyék a sportágat. Posztoltam egy videót 2005-ből, ami alá 3000 komment érkezett, hogy »ebbe a Forma-1-be szerettem bele, nem abba, ami most van.« Úgyhogy nem én vagyok kritikus a Forma-1-gyel, hanem az egész világ – mondta Alonso. – A legjobb hat autó egyike az összes futamot az utolsó helyről kezdhetné, akkor is az első hatban végezne úgy, hogy lekörözné a hetedik helyezettet, mindegy, kit ültetünk a kormány mögé."

Alonso szerint a következő két évben nem várható jelentős javulás a versenyek izgalmasabbá tételében, 2021-től azonban jobbá válhat a helyzet.

Noha a versenyeken gyakran válik frusztrálttá a sereghajtó McLaren lassúsága miatt, még mindig talál olyat, amit szeret a Forma-1-ben.

Alonso erről a videóról beszélt (a kommentek számában kicsit túlzott), amelyen a 2005-ös Japán Nagydíjon kívülről előzi Michael Schumachert a 130R-ben

„Amióta eldöntöttem, hogy befejezem, minden futam egy ünnep. Alig várom, hogy Austinban legyek, újra láthassam a helyet és vezethessek a pályán. Talán nem mi vagyunk a leggyorsabbak, de minden kör fantasztikus érzés. Továbbra is imádom ezeket az autókat, azért hagyom abba, mert 37 éves vagyok és már minden álmomat megvalósítottam az F1-ben."

Na meg talán azért is, hogy más sorozatokban újra átélhesse a győzelem ízét, ami bevallottan hiányzik neki. A győzelem a mindenem, nem csak a sportban, hanem az életben is. Amikor egy barátommal elmegyünk a szupermarketbe, megpróbálok elsőként bemenni az ajtón. Számomra az életben minden a versenyzésről szól. Hiányzik a győzelem, hiányzik, hogy a dobogón legyek."

Jövő évi terveiről továbbra sem árult el semmit, mindössze annyit, hogy minél hamarabb tisztázni akarja, hogy hol versenyez 2019-ben. „Normális életet szeretnék élni, amire sok-sok évig nem volt lehetőségem. Olyan fickó vagyok, aki mindent előre szeret megtervezni, úgyhogy már nem szeretnék sokat várni a 2019-es tervekkel."

Hamilton szerint régen sem volt minden jobb

Lewis Hamilton csak részben ért egyet Alonsóval, nem tagadja, hogy akadnak unalmas futamok, de ez emlékei szerint régen sem volt másképp. „Emlékszem, hogy gyerekként elaludtam a rajt után a TV előtt. Biztos vagyok benne, hogy most is vannak olyanok, akik elalszanak, majd ébresztővel felkelnek a verseny végére. Én is ezt csináltam, amikor fiatalabb voltam.”

„Szerintem az idén izgalmasabb, a mostani autók a valaha volt legjobbak, azonban biztosan továbbra is vannak unalmas versenyek. Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan lehetnének ezek izgalmasabbak? Legyen bármi a fordított rajtrácstól kezdve, meg kell néznünk, hogy működhet-e.”