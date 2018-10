Nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, miután a helyszínről nézte végig, ahogyan Mick Schumacher egy Mercedes motorral hajtott autóban nyeri meg a Forma-3-as Európa-bajnoki címet.

Mick Schumacher egy futammal a Forma-3-as Európa bajnokság idei szezonjának vége előtt bebiztosította bajnoki címét a sorozatban, és bár jövőjéről még semmit sem árult el, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, valamint Gerhard Berger, a német túraautó-bajnokság (DTM) főnöke is a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla, előbbi odáig ment, hogy már most az F1 egyik jövőbeni lehetséges nagy bajnokának nevezte.

„Kissé szürreális érzés, el vagyok ragadtatva. Még mindig nem hiszem el, mindössze köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a csapatban a támogatásért ebben a hihetetlen szezonban." Mick Schumacher ezekkel a szavakkal vette tudomásul, hogy második Forma-3-as idényében felért a csúcsra és elhódította a sorozat bajnoki címét a hockenheimi szezonzárón.

Michael Schumacher fiának sikerét a helyszínről nézte végig Toto Wolff, a Mercedes F1-es istállójának csapatfőnöke, aki szerint Mickben minden megvan, ami a sikeres Forma-1-es karrierhez kell.

„A kezdetektől fogva kitüntetett figyelem övezte, hatalmas nyomás nehezedett rá. Nem könnyű megbírkózni mindezzel, különösen akkor, ha a szezon nem a legjobban indul, mint ahogyan az az ő esetében is történt – mondta Wolff. – A teljesítménye az idény második felében ennélfogva még meggyőzőbb volt. Megmutatta, hogy megvan benne, ami kell, és a sportágunk egyik nagy alakja lehet belőle. Amiatt is örülünk, hogy ő szerezte meg a Mercedes 500. győzelmét a Forma-3-ban és egy Mercedes motor által hajtott autóval nyerte meg a bajnoki címet."

Mivel a Forma-3-as Európa-bajnokság a DTM betétfutama, így az egykori F1-es pilóta, a jelenleg a német turaautó-bajnokság főnökeként tevékenykedő Gerhard Berger is ott volt Hockenheimben. Az osztrák jól ismeri Michael Schumachert, így miatta is örült fia sikerének. „Természetesen örülük Micknek, saját erejéből nyerte meg a bajnokságot, egy dobogós helyezéssel bebiztosítva a címet. Michael Schumacher miatt is boldog vagyok és azt kívánom, hogy egy napon térjen vissza közénk, hogy együtt követhessük Mick karrierjét."

„Mick nem csak úgy néz ki, mint az apja, nem csak a járása és a testtartása ugyanolyan, hanem még az alkarja is, ahogyan azt a minap észrevettem.”

„A fontos azonban az, hogy az elmúlt hetekben megmutatta, hogy az apja versenyzői génjeit is örökölte – mondta Berger. – Amennyiben képes továbbvinni ezt a teljesítményt, a Forma-1-be vezet az útja."

A 19 éves Schumacher egyelőre nem árulta el, hogy melyik sorozatban indul jövőre, csak annyit mondott, hogy jelenleg is folynak az egyeztetések. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy marad a Prema kötelékében és a Forma-2-ben fog versenyezni.