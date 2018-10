Vandoorne nem megy Alonsóval az IndyCarba

Véget értek a találgatások Stoffel Vandoorne, a McLaren belga pilótájának jövőjéről. Fernando Alonso jelenlegi csapattársa bejelentette, hogy a Formula E-ben, a német túraautó-bajnokságból érkező HWA színeiben folytatja pályafutását.

Újabb F1-es pilótával bővült a Formula E mezőnye, Stoffel Vandoorne bejelentette, jövőre az elektromos szériában indul. A belga pilóta már egy ideje tudja, hogy jövőre nem lesz a McLaren Forma-1-es csapatának tagja, miután az istálló Lando Norrist léptette elő a helyére 2019-től.

Mivel a belga pilótának saját bevallása szerint is szinte nullára csökkent az esélye arra, hogy jövőre is a száguldó cirkuszban szerepeljen, elkezdett más sorozatok után nézelődni. Kezdetben arról is szó volt, hogy 2019-ben Fernando Alonso csapattársaként folytatja az IndyCarban, a McLaren amerikai projektjéről azonban egy ideje nem érkeztek hírek, Vandoorne pedig időközben a Formula E mellett döntött.

„A Formula E 2018/19-es szezonjában a HWA Racelab tagjaként fogok debütálni a sorozatban, megtisztelve érzem magam, hogy engem választottak a projekthez – mondta Vandoorne a csapat által kiadott közleményben. – Ez egy nagyszerű csapat, hosszú és sikeres múltra tekint vissza a motorsportban."

A HWA 1999 óta indít csapatot a DTM-ben, de az idei szezon végén a Mercedesszel együtt elhagyja a sorozatot, hogy a gyártóval együttműködve a Formula E-re koncentráljon.

Velük együtt Gary Paffett, a német túraautó-bajnokság 2018-as bajnoka is átnyergel az elektromos sorozatra, Vandoorne csapattársa lesz jövőre. „Mindenki, akit eddig megismertem, nagyon szenvedélyes a versenyzés iránt. Jó lesz egy olyan tapasztalt pilóta mellett dolgozni, mint Gary Paffett – mondta Vandoorne. – Biztos vagyok benne, hogy profitálni fogunk a másik jelenlétéből a szezon során, noha mindketten újoncok leszünk a sorozatban, nincs kétségem afelől, hogy gyorsan fogunk tanulni. Nem lesz könnyű, de a célom, hogy minél hamarabb versenyképes legyek és jó benyomást tegyek."

Vandoorne ezen autók egyikére cseréli le a McLaren F1-es gépét

Vandoorne a McLarennek is köszönetet mondott, amelynél két teljes szezont húzott le a Forma-1-ben, és noha még hátravan négy versenye a csapattal, nagy sikerekre a jelenlegi forma alapján aligha számíthat. Mindkét szezonban alulmaradt Fernando Alonsóval szemben, az idén még egyszer sem győzte le a kétszeres világbajnokot időmérőn.

„Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hét évért, amely a csapat fiatal pilótáknak szóló programjával kezdődött, majd a két évnyi tesztpilótáskodással folytatódott, mielőtt Forma-1-es versenyző lehettem. Ezalatt az idő alatt hihetetlenül tehetséges és gondoskodó embereket ismertem meg, akik miatt úgy éreztem, hogy a család része vagyok. Sokat tanultam a fegyelemről, türelemről és különböző trükkökről, amelyeknek köszönhetően ma büszkén mondhatom, hogy jobb pilóta vagyok."

Ulrich Fritz, a HWA főnöke annak ellenére bízik Vandoorne képességeiben, hogy újdonsült pilótájának nem sikerült felnőnie Fernando Alonso szintjéhez. Nem csak a Forma-1-ben, hanem a 2015-ös GP2-es bajnokság megnyerése alatt is bizonyította a tehetségét és a sebességét."

Fritz kiemelte, hogy mindkét pilótájuk remekül tud együtt dolgozni a mérnökökkel az autó fejlesztésében, ami újonc csapatként különösen fontos nekik. Vandoorne és Paffett hamar elkezdhetik a munkát, már kedden, a valenciai teszten autóba ülhetnek.