Arrivabene: A Ferrari világbajnok lesz Vettellel

Az idei világbajnoki címet nagy eséllyel már elbukták, Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke azonban biztos benne, hogy előbb-utóbb felérnek a csúcsra Sebastian Vettellel.

Maurizio Arrivabene az olaszországi Trentóban tartott sportfesztiválon járt, ahol természetesen a Ferrarival és a Forma-1-gyel kapcsolatos kérdéseket sem kerülhette el. A 61 éves csapatfőnök tisztázta, hogy a pletykákkal ellentétben Kimi Räikkönennel semmilyen probléma nem volt csapaton belül az Olasz Nagydíjon azután, hogy elküldték a Ferraritól. Arrivabene biztos benne, hogy ha nem is az idén, de az elkövetkező években Sebastian Vettel világbajnok lesz a vörösökkel.

A Ferrari csapatfőnökének nincs könnyű dolga manapság, a pletykák szerint az istálló két táborra oszlott, egyik fele Arrivabenét támogatja, míg a másik inkább a technikai igazgató Mattia Binotto pártján áll. Akárhogy is, Arrivabene vezetésével évek óta nem látott sikereket értek el, noha minden valószínűség szerint ez is kevés lesz ahhoz, hogy az idén megállítsák a Mercedest. „Az egyik legnagyszerűbb győzelmünk Silverstone-ban volt, a Forma-1 otthonában” – mondta a csapatfőnök. Mindig próbálok nyugodt és higgadt maradni a bokszfalon, igyekszem nem kimutatni az érzéseimet, akkor azonban nem tudtam elrejteni az érzelmeket, amelyeket annak a versenynek a megnyerése jelentett."

Egyes vélemények szerint a csapat és Vettel, de főleg utóbbi hibái arra vezethetők vissza, hogy a Ferrarinál más csapatoknál nagyobb teher hárul az alkalmazottakra és a versenyzőkre. Arrivabene azonban nem gondolja, hogy ez így lenne.

„Amikor a Forma-1-ről beszélünk, egyből a Ferrari jut eszünkbe, mivel az már a sportág DNS-ének része. A Ferrarinál túl nagy a nyomás? Nem mondanám, épp ellenkezőleg, mindenkinek meg kell köszönnünk a csapatunk iránt mutatott szenvedélyt. Ennek a szeretetnek arra kell ösztönöznie minket, hogy jobbak és jobbak legyünk."

Arrivabene Szuzukában közel lehetetlennek nevezte a Ferrari helyzetét az idei világbajnoki címet illetően, de most ismét hozzátette, a végsőkig küzdeni fognak, és ha végül elbuknak, egy napon akkor is világbajnokok lesznek Vettellel. „Amennyiben Austinból vereséggel távozunk, akkor is világosan ki szeretném jelenteni, hogy biztos vagyok abban, Sebastian Vettel előbb vagy utóbb meg fogja nyerni a világbajnoki címet egy Ferrari kormánya mögött. Szerintem van benne valami schumacheri. Ő is német, ugyanakkor nagyon olasz is, már a korai éveitől fogva szenvedélyes Maranello iránt."

A csapatfőnök kitért Kimi Raikkönen elküldésére is és cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a finn pilóta rosszul fogadta, hogy lecserélték, ezért nem volt hajlandó Vettelt segíteni a világbajnoki címért folyó küzdelemben. „Évek óta dolgozom együtt Kimivel, nagyon profi versenyző, aki Monza előtt tudni akarta, hogy mik a terveink 2019-re. Ennélfogva bejelentettük Leclerc érkezését. Azért cseréltük le Raikkönent, hogy megadjuk a lehetőséget egy tehetséges fiatalnak arra, hogy egy olyan bajnok oldalán fejlődjön, mint Vettel. Raikkönen még két évig a Sauberrel versenyez, velünk nem maradt volna a Forma-1-ben 2019 után. A hírekkel ellentétben Kimi Monzában megmutatta, hogy profi a hozzáállása."