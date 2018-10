A jövő évtől nem a kockás zászlóval lesz vége az F1-es futamoknak

Jelképes, de operatív szempontból fontos változást jelentett be az FIA az F1-es futamok lebonyolítása terén. A 2019-es versenynaptárat érintetlenül hagyták.

Párizsban ülésezett az FIA Motorsport Világtanácsa és számos fontos előírást véglegesítettek a Forma-1, valamint további FIA által szankcionált autóversenyek kapcsán. Az F1-et érintő legfontosabb információ, hogy a testület változatlanul hagyta a korábban már nyilvánosságra hozott 2019-es versenynaptárat, amelyben a Magyar Nagydíj 2019. augusztus 4-én szerepel.

A Sportszabályzat több ponton is változni fog a 2019-es szezonra. Egyelőre nem részletezett, de „következetes” megoldást vezetnek be arra, hogy a pilóták mikor kezdhetnek előzni a Safety Car távozása esetén, megkövetelik a csapatoktól, hogy az autójuk összes biztonsági felszerelése megkapja a jóváhagyást az első pályára lépés előtt, és változik a verseny végének jelzése is.

Operatív szempontból talán a legnagyobb változás, hogy a sportág történetében először szabályba foglalják, hogy nem a kockás zászló jelzi majd a verseny végét, hanem a kockás mintát idéző fénypanel. Erre minden bizonnyal a Kanadai Nagydíj eseményei késztették a szabályalkotókat, mivel Montrealban rosszkor jelezték a versenyt leintő vendégnek, hogy mikor lengesse a zászlót.

A kockás zászló ettől függetlenül nem tűnik el, továbbra is használatban marad, de a verseny végét hivatalosan a fénypanel jelzi majd.

Az FIA azt is rögzítette, hogy a 2020-as szezontól a mostani 8 helyett 9 órát kell majd a szerelőknek a pályától távol tölteniük a pihenőidő során. A Sportszabályzat mellett a Technikai szabályzat is változik, már 2019-től a Stratégiai munkacsoport és az F1-es bizottság javaslatai alapján, ez a tükröket, a fedélzeti kamerát, a hátsó szárny tartólapjait, valamint a glóriát érinti.

A tükrök módosítása révén javítani kívánnak a láthatóságon, ugyanez a cél a fedélzeti kamera áthelyezésével, helyzetjelző lámpák kerülnek a hátsó szárnyakra, és a mentés megkönnyítése érdekében „apró” módosítások várhatók a glórián is. A Motorsport Világtanács ülésén bemutatták a tavalyi Brazil Nagydíj után foganatosított közbiztonsági intézkedéseket is.

Az FIA nemzetközi sorozatként nyilvántartásba vette a női versenyzők számára létrehozott F3-as bajnokságot, a W Series-t,

ami jövőre a DTM első hat hétvégéjének betétfutamaként indul majd el. A Hungaroringre nem látogatnak el, mivel a DTM szervezői és a Hungaroring nem újította meg az idén lejárt szerződést, így a német sorozat sem tér vissza Magyarországra.