Senna és Piquet haragját is kiváltotta Schumacher szerződtetése

Flavio Briatore 2016 F1-es világbajnokának idézte fel, hogy miért nem tetszett Ayrton Sennának és Nelson Piquet-nek a zöldfülű Michael Schumacher 1991-es szerződtetése.

Flavio Briatore volt a vendége Nico Rosberg Beyond Victory elnevezésű podcastjának. A 2016-os Forma-1-es világbajnok többek között a Michael Schumacherrel való kapcsolatáról is kérdezte a Benetton és a Renault egykori csapatfőnökét, aki felidézte, miként haragította magára a sportág két ikonikus alakját a zöldfülű német szerződtetésével, valamint milyen óriási hatással volt Schumacher érkezése a csapatra.

Briatore 1990-ben csatlakozott a Benettonhoz, saját elmondása szerint nem sokkal korábban egyedül Jackie Stewartot ismerte a Forma-1-es pilóták közül, mivel az Egyesült Államokban ugyanabban az épületben laktak. Az olasz üzletember ennek ellenére nagy elánnal vetette bele magát a csapat átszervezésébe, kirúgta a csapatfőnök Peter Collinst, majd leszerződtette a rossz természete miatt senkinek sem kellő Nelson Piquet-t.

„Abban az időben nehéz volt jó pilótát szerződtetni egy pólógyártóhoz, mert senki sem hitte el, hogy komolyan gondoljuk – mondta Briatore. – A toppilóták nem jöttek, mert nem volt pénzünk megfizetni őket, nem volt szexi a Benettonnak vezetni, amikor ott volt a Ferrari vagy a McLaren.

Felhívtam Sennát is, aki azt mondta, »bármennyit fizethetsz, akkor sem fogok Benettont vezetni.«"

A 1990-es szezont a Piquet-Alessandro Nannini kettőssel kezdte a csapat, az év végén Nannini helyére jött a Piquet-hez hasonlóan brazil Roberto Moreno, aki maradt 1991-re is. Egészen az Olasz Nagydíjig, amelyre az előző versenyen Spában a Jordannel bemutatkozó Schumacher egy huszárvágással a Benettonhoz került.

Ez Nelson Piquet, sőt még az akkor éppen harmadik világbajnoki címe felé száguldó Ayrton Senna nemtetszését is kiváltotta.

„Nagyon elszánt voltam, hogy beültessem Michaelt az autóba. Harcoltam Piquet-vel is, aki honfitársaként kiállt Roberto Moreno mellett” – idézte fel az Olasz Nagydíj előtti történéseket Briatore.

„Komoly beszélgetést folytattunk, közel álltam hozzá, hogy lecseréljem [Alessandro] Zanardira, aki akkor a tesztpilótánk volt. Azt mondtam neki, »Nelson, csinálj amit akarsz, ha nem vezetsz, akkor nem vezetsz, megvan hozzá a jogod, Zanardi boldogan beugrik a helyedre.«” Még Senna is ellenem volt, normális esetben Nelsonnal a legnagyobb ellenségek voltak, de brazilként most hirtelen összefogtak."

De nem volt mit tenni, Schumacher megkapta az ülést. Korábban egyszer sem vezette a Benettont, Forma-1-es autóval is alig volt tapasztalata, ennek ellenére rögtön az első edzésen 5 tizedet adott háromszoros világbajnok csapattársának. Ez a különbség később még nőtt is, az első időmérőn két hellyel és 7 tizeddel előzte meg Piquet-t, majd a hetedik rajtkockát kaparintotta meg. A versenyen az 5. lett, megszerezve karrierje első világbajnoki pontjait, Piquet a 6. helyen ért be.

Michael egyből hihetetlenül gyors volt, a mérnökeim odajöttek, »főnök, igazad volt, ez a fickó elképesztő.« El voltam képedve, nem értettem a dolgot, hiszen én nemrég érkeztem a Forma-1-be, ezek az emberek pedig már húsz éve ott voltak – emlékezett Briatore. – Mondtam Luciano Benettonnak, hogy az egyetlen esélyünk bajnokságot nyerni, ha egy tehetséges pilóta a kezdetektől velünk fejlődik."

„Michael mindenkinek nagy motivációt jelentett, mert egyből gyorsabb volt Nelsonnál. Nagyon-nagyon gyors volt. A következő évben az időmérőkön nagyon jól teljesítő Riccardo Patrese váltotta Piquét, de neki sem volt esélye. Már abban az időben megértettük, hogy nagyon kivételes pilótára leltünk. Ő jelentette a különbséget aközött, hogy nyertünk, vagy csak második-harmadik helyen végeztünk."

Schumacher 1992-ben megszerezte első győzelmét a Forma-1-ben, a csúcsra pedig 1994-ben ért fel, amikor világbajnok lett a Benettonnal, hogy egy évre rá címet védjen.

Soha nem adta fel. Ami először lenyűgözött benne, az a fizikai felkészültsége volt. Gyakorlatilag a csapattal együtt élt, úgyhogy építettünk neki egy konditermet a gyárban. A mérnökök mondták, hogy nem értik ezt a fickót. Spában, az első győzelme után Nigel [Mansell] végzett a második helyen, és teljesen meg volt semmisülve, Michael pedig mint aki meg sem izzadt, lenyomott volna még egy versenyt. Szerintem ő tanította meg a többi pilótát arra, hogy mennyire fittnek kell lenni a Forma-1-ben."

A fizikuma mellett Schumacher igazi csapatember volt, amit korábban nem tapasztaltak a Benettonnál dolgozó szerelők és mérnökök.

„Soha nem panaszkodott. Amikor gond volt az autóval, megpróbálta megoldani, míg sok más pilóta csak közölte, hogy az autó szar. Oké, de mitől lesz jobb? Michael ott volt, beszélt a mérnökökkel, órákig ott maradt, mindenkit a helyes irányba terelt és motivált. Soha senki azelőtt nem találkozott ilyen hozzáállással a csapatban."