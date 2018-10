Verstappent letiltotta a Red Bull a MotoGP-ről

Az extrémsportokat lelkesen támogató italgyártó nem engedte meg Max Verstappennek, hogy kipróbáljon egy MotoGP-s versenymotort.

Várnia kell Max Verstappennek, hogy kihúzhasson egy tételt a bakancslistájáról, mivel a Red Bull nem engedélyezte számára, hogy kipróbáljon egy MotoGP-s versenymotort. Az F1-es pilóták közül nem ő az egyetlen, akit elvarázsol a kétkerekűek világa, Fernando Alonso is kipróbált már egy Hondát és Lewis Hamilton is elmondta, hogy szívesen motorozna is.

Verstappen még tavaly nyilatkozta az F1 Racing magazinnak, hogy nyolcéves korában motorozott is a gokartozás mellett, és nagyon szerette azt is. „Kicsit veszélyesebb volt, persze, de nagyon szeretném kipróbálni – mondta a versenymotorozásról. – A MotoGP egy külön világ, de szeretem az érzést, amikor a kanyarokban közel kerül az ember térde az aszfalthoz.”

A holland pilóta egy szponzori rendezvényen elárulta, a színfalak mögött tett is lépéseket az álma megvalósítása érdekében, csapata, a Red Bull Racing azonban gyorsan rövidre zárta az elképzelést, és letiltották az F1-es pályán is bátran csatázó Verstappent a motorozásról.

Imádnám, ha versenyezhetnék két keréken is, de ezt nem engedik meg nekem.”

„Vettem magamnak egy Harley[-Davidson motorkerékpárt], és megkérdeztem a csapatot, hogy kipróbálhatnék-e egy MotoGP-s motort, hiszen a Red Bull ott is szponzorálja a KTM-et és a Hondát, ráadásul van egy pályánk is, a Red Bull Ring. Ők azonban határozottan nemet mondtak, mert túl veszélyes lenne.”

A másik irányból is mutatkozik érdeklődés, hiszen a MotoGP-legenda, Valentino Rossi többször is tesztelt már a Ferrarinál, Jorge Lorenzo egy Mercedest próbált ki, legutóbb pedig Marc Márquez kapott tesztlehetőséget a Toro Rosso színeiben.