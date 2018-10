Belenéztünk a Forma-1 tévé utáni korszakába

Monzában megtapasztalhattuk, milyen érzés a 300-zal száguldó Forma-1-es autóktól néhány méterre követni a pályán zajló eseményeket úgy, mintha az ember otthon a TV-jét és a laptopját figyelné egyszerre.

Az idei szezontól lényegesen könnyebben követhetik az eseményeket a Forma-1-es futamokra kilátogató nézők, elindult ugyanis az F1 Vision névre hallgató szolgáltatás (ami lényegében a Kangaroo TV újjáélesztése), amelynek keretein belül okostelefonhoz hasonló hordozható eszközt bérelhetnek a rajongók és úgy élvezhetik a pályán zajló történéseket, mintha csak valamelyik csapat garázsában ülnének. Az Olasz Nagydíjon a GPhírek is kipróbálta, milyen a 21. századi F1-drukkerek élete.

Mielőtt belemennénk, pontosan mire is jó az öt hüvelykes érintőképernyővel felszerelt, ütésálló borítással ellátott kütyü, először nem árt tisztázni, hogy a bérleti díja nem igazán az egyszeri magyar szurkoló pénztárcájához van igazítva, a háromnapos használatért egy olcsóbb teljes versenyhétvégére szóló belépő árát simán elkérik. Na de nézzük, mit kap az, aki ennek ellenére benevez a kipróbálásra!

Az F1 Vision nem teljesen új találmány, a korábban KangarooTV, majd FanVision névre hallgató eszközök továbbfejlesztett változata. Az elsődleges célja, hogy egyszerűen és praktikusan követhetővé tegye a pályán zajló eseményeket a nézőtér vagy a lelátó bármely pontjáról.

Nem WiFi alapon, hanem saját hálózaton belül működik, így folyamatosan tűéles képet biztosít a használójának.

Ez az egyik legnagyobb előnye a mobiltelefonhoz képest, amely a hálózat túlterheltsége miatt amúgy is nehézkesen használható több ezres látogatottságú rendezvényeken.

Nem csak az F1-es edzések, időmérő és verseny képeit közvetíti, hanem az összes betétfutamot és azok gyakorlásait is. A kezdőképernyőn mindjárt számos opció közül választhat a néző, ezek közül a legfontosabbak a bal oldali oszlopban található közvetítésfajták. A nemzetközi műsorfolyamra kattintva a televízióban is látható adást nézhetjük, itt azonban lehet választani több nyelv közül (Monzában az olasz, az angol és a francia adás volt a palettán), vagy akár kommentár nélkül, csak az atmoszférát hallgatva is élvezhetjük a programot. A készülékhez fülhallgatót is kapunk, amit aztán megtarthatunk.

A nemzetközi adáson kívül még három opciónk van, a bokszutcai csatorna, valamint a Quad és a Quad 2. Előbbin a nemzetközi adás mellett két kisebb képernyőn a rendező által választott két pilóta belső kamerás felvételeit, vagy egyéb, a nemzetközi adásba éppen nem bekapcsolt kamerák képeit élvezhetjük, kiegészítve a pálya főbb adataival.

Fontos, hogy akár a nemzetközi adást, akár a bokszutcai csatornát nézzük, a jobb oldali sávban folyamatosan figyelhetjük az aktuális sorrendet is, amit a képernyő sarkában található kis nyilacskával jeleníthetünk meg.

Mi a Quad és Quad 2? Mint arra a neve is utal, ebben az opcióban négy képernyőt látunk egyszerre, mindegyiken egy-egy pilóta fedélzeti kamerás képével. Magunk nem választhatunk fedélzeti kamerát, ez némileg bosszantó, mert ha kedvencünk éppen nincs benne a rendező által választott 8 pilótában, akkor csak reménykedhetünk, hogy előbb-utóbb valakinek bekerül a helyére a kamerájának képe.

Visszatérve a főképernyőhöz, az adáson kívül is van mit böngészni, a kizárólag adatokat és információkat tartalmazó menüpontok ugyanis külön oszlopban kaptak helyet.

Az első menüpontra kattintva az eredménytáblázat jelenik meg szektoridőkkel, különbségekkel, megtett körrel és mindennel, amit az F1 hivatalos oldalán található live timing is megmutat. Lejjebb haladva a menüpontokban értelemszerűen jön a többi infó a bokszkiállások számától a felhasznált gumikeverékeken át a korábbi edzések eredményeiig, de akár verseny közben a pontverseny aktuális állására is rápillanthatunk.

Van egy hasznos „Head to head” funkció is, amellyel az általunk kiválasztott két versenyző eredményeit vethetjük össze, legyen szó leggyorsabb körről, szektoridőkről, vagy a bokszkiállás hosszáról.

A harmadik oszlopban találjuk a Race Control menüpontot, ami a versenyirányítás által kiadott üzeneteket mutatja a Safety Car pályára küldésétől az egyes incidensek vizsgálatán át a kiszabott büntetésekig. Az alatta levő menüpont a versenyhétvége menetrendjét tartalmazza, végül pedig jön a pályarajz minden információval kiegészítve.

Már csak a felső menüsorról nem ejtettünk szót, pedig az F1 Vision egyik legérdekesebb funkciója található itt. A kedvencek felirat sokat nem árul el róla, pedig ez takarja a pilóták névsorát, ahol kiválaszthatjuk, kinek a csapatrádióját szeretnénk hallgatni. A becsillagozott versenyző teljes rádióforgalma elérhetővé válik és onnantól kezdve automatikusan bejátsszák. Akár mind a 20 versenyző rádiózását hallgathatjuk, de mivel ilyenkor automatikusan szünetel a választott hangsáv, érdemes azért ésszerű kereteken belül maradni, ha nem csak egy-egy szófoszlányt szeretnénk elcsípni a közvetítésből. Persze, ha csak az atmoszférát hallgatjuk mellette a csapatrádióval, mindjárt kevésbé zavaró a dolog.

A kedvencek mellett található F1 info menüpont a jelmagyarázat, itt mindenre választ kaphatunk a gumik jelölésétől a szektoridők színein át a Safety Car vagy a virtuális biztonsági autó rövidítéséig.

Összeségében véve az F1 Vision egy nagyon hasznos eszköz, a nyakbaakasztónak köszönhetően különösebben vesződni sem kell a cipelésével.

Nem csak a hardcore rajongóknak ajánlott, hanem azoknak is, akik egyszerűen szeretnének képben maradni a pályán történtekkel akkor is, ha esetleg nem egy kivetítő közelében ülnek,

vagy csak a pálya széléről figyelve az eseményeket is hallgatni szeretnék a kommentátorokat. Ezzel együtt az adatokra és statisztikákra fogékonyabbak is teljes körű szolgáltatást kapnak. Az egyetlen veszélye, hogy az ember túlzottan belefeledkezhet a böngészésbe és elfelejt ránézni a pályára, ami valljuk be, egy helyszínen megtekintett Forma-1-es futam esetében nagy könnyelműség, hiszen a legtöbbünknek nem adatik meg, hogy nap mint nap testközelből csodálhassuk meg a világ legjobb versenyzőit és versenyautóit.

Nem az összes F1-es szolgáltatás megy ennyire zökkenőmentesen

Az F1 Vision sikere mellett több idei újítás bevezetése is igencsak döcögősre sikeredett. Tavasszal elindult az F1 TV, amelyen minden eddiginél jobb felhasználói élményt igértek az F1 tulajdonosai. Ez csak részben valósult meg. Nyugodtan kijelenthetjük, a szolgáltatásnak nem csak az elindítása volt katasztrofális, de számos hibát azóta sem sikerült kijavítani. Az egész azzal kezdődött, hogy a szezonnyitó helyett csupán a Spanyol Nagydíjtól indították be az F1 TV-t, amelynek első hétvégéje után olyan sok panasz érkezett, hogy a Liberty Media kártérítést ígért az elégedetlen nézőknek.

So @F1 app lets me pay for a F1TV subscription on iPhone, then tells me this after I've paid -> pic.twitter.com/VPoZTURr0T — Echeb Keso (@EchebKeso) 2018. május 13.

Ez a felhasználó sikeresen előfizetett az F1 TV-re, majd azt az üzenetet kapta, hogy a tartózkodási helyén nem támogatott a szolgáltatás

Noha az alkalmazás tömegesen tapasztalt összeomlása azóta megszűnt, rengeteg funkció még most sem üzemel rendesen, a GPhírek stábja is rendszeresen találkozik olyan esetekkel, amelyekben a szolgáltatás egyszerűen nem indul el és olyan hibaüzenetet jelez, hogy az előfizető egy nem támogatott régióban tartózkodik. A közvetítést továbbra sem sikerült összehangolni a belső kamerás felvételekkel az edzések és futamok visszajátszásánál, ha egy adott ponton valamelyik pilóta nézőpontjából szeretnénk követni az eseményeket, a kiválasztott fedélzeti kamera legritkább esetben fogja a versenynek abban a körében felvenni a fonalat, amelyikben a közvetítést nézve éppen jártunk.

Ezen kívül a belső kamerás felvételek minősége sem kifogástalan, rendszeresek a kisebb-nagyobb kihagyások a felvételen,

a néző pedig ilyenkor annyit lát, hogy kedvence hirtelen fél körrel előrébb jár, mint az előző másodpercben.

Pozitívumnak számít, hogy sokat javítottak a hangon, az F1 TV kezdeti időszakában akár egy-egy teljes órára is „eltűnt” a kommentátorok hangsávja, valamint sokszor a legkevésbé sem volt összehangolva a képpel. A nyár végén a mobilos és tabletes felhasználók is hozzájutottak az F1 TV-hez, a számítógépre fejlesztett alkalmazással ellentétben itt két belső kamerát is nézhetünk egyszerre az úgynevezett battle mode-ban.

A Szingapúri Nagydíjra bevezetett új live timingon mindössze 10 pilóta ideje volt látható egyszerre

A következő baklövést a Szingapúri Nagydíjra bevezetett új mobilos live timing-applikációval követték el, ami széles körben hatalmas nemtetszést váltott ki. A felhasználók legnagyobb gondja az volt, hogy a felület egyszerűbbé tételével

kevesebb információt láttak a képernyőn, valamint a 20 pilóta helyett egyszerre mindössze hét versenyző eredményeit követhették.

Hasznos fejlesztések is történtek, mint például elérhetővé tettek olyan élő telemetriai adatokat, mint a sebesség, a fék és gázpedál állása, ezeket azonban szinte észrevehetetlenné tették a negatívumok. Az F1-nek legyen mondva, hogy meghallgatta a panaszokat, és elindított egy külön applikációt, amelyben az addig megszokott live timingot kapták a rajongók.