A grove-i istálló pénteken bejelentette, hogy az F2 bajnokesélyesét, a Mercedes tesztpilótáját, George Russellt szerződtette a 2019-es szezonra. Újabb brit tehetség csatlakozik a mezőnyhöz.

Lando Norris után újabb brit tehetség, az F2 bajnokesélyese, George Russell csatlakozik jövőre az F1-es mezőnyhöz. A Williams pénteken jelentette be, hogy a 20 esztendős sportoló, a Mercedes tesztpilótája lesz jövőre az egyik versenyzőjük.

Russell természetesen gokartozással kezdte a pályafutását, majd 2014-től versenyez formulaautókkal. Először a brit F4-es bajnokságot nyerte, meg, majd elnyerte a McLaren ösztindíját. Utána az F3-as Európa-bajnokságra vezetett az útja, itt két szezont töltött el, 2017-ben újoncként már két futammal a szezon vége előtt megnyerte a GP3-as sorozatot.

A 2018-as szezon valószínűleg az F2 bajnokaként búcsúztatja majd, egy hétvégével a pontverseny vége előtt magabiztosan vezeti a bajnokságot, közben a Force Indiánál és a Mercedes gyári csapatánál is tesztlehetőségeket kapott. Russell a bejelentés kapcsán elmondta, óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy csatlakozhat a nagy hagyományokkal rendelkező Williamshez.

Russell köszönetet mondott a Williams csapatfőnök-helyettesének, Claire Williamsnek és Toto Wolffnak is.

A közlemény erre nem tér ki, de Russell valószínűleg a Mercedes támogatása révén kerül a grove-i istállóhoz, ami 2019-ben is a németet erőforrását használja majd. A csapattól Lance Stroll szinte biztosan távozik (ahol Esteban Ocon helyét veheti majd át), Szergej Szirotkin jövője egyelőre nem tisztázódott. Ocon számára ez lehet az egyetlen esély, hogy a 2019-es szezon ne kelljen kihagynia.

„Örömmel jelentem be, hogy George Russell csatlakozik a Williamshez a 2019-es szezontól – nyilatkozta Claire Williams. – Mindig is próbáltuk előléptetni a fiatal tehetségeket, és ehhez George is tökéletesen passzol. Már most nagyra értékelik őt a paddockban, már régóta figyelik a pályafutását. Az eddig közösen eltöltött idő alapján úgy véljük, remekül beilleszkedik majd a csapatba.”

„Az elkötelezettsége, lelkesedése és elszántsága pontosan az, amire szükségünk van Grove-ban, miközben a jövőnket építjük. Hihetetlenül várjuk, hogy George-ot üdvözölhessük.”