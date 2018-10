Räikkönen megvédte Verstappent a balesetük után

A finn pilóta szerint nem biztos, hogy ellenfele szándékosan szorította le őt a pályáról a Japán Nagydíj elején.

Mindkét Ferrarival összeütközött Max Verstappen a múlt hétvégi Japán Nagydíj elején, az első esetért, Kimi Räikkönen ellen büntetést is kapott, hivatalosan a pályaelhagyás utáni veszélyes visszatérés miatt. Verstappen természetesen értetlenül fogadta az ötmásodperces büntetést, ami a verseny végeredményét egyáltalán nem befolyásolta.

A holland pilóta az 1. körben elfékezte magát a sikán előtt, megpróbált befordulni, ez nem sikerült, és a kanyart levágva ugratott vissza a pályára, de leszorította Räikkönent. A Ferrari bal oldala megsérült, Räikkönen az egész versenyt így teljesítette, végül az 5. helyen ért célba a két Mercedes és a két Red Bull mögött.

„Nehéz bármit is mondani a vele kialakult helyzetről, mert tudom, hogy amikor az ember a kerékvetőkön keresztül pattanva jön vissza a pályára, lehetetlen befordulni az autóval – mondta a 2007-es világbajnok. – Nem tudom, hogy most is ez volt-e a helyzet. Úgy gondolom, hogy

ha mindketten a pályán haladtunk volna egymás mellett, nem hiszem, hogy leszorított volna, mert mindannyian tudjuk, hogy mi lesz annak a vége.”

„Így azonban kissé fura helyzetbe kerültünk. Nem hinném, hogy [Verstappen] szándékosan megpróbált volna bárkinek is nekimenni. Most viszont [baleset] történt” – összegzett a finn versenyző, aki a mezőny korelnöke, míg Verstappen az egyik legfiatalabb versenyző, ennek ellenére az elmúlt évek során már többször is összeakadtak a pályán.

Räikkönent az sem borította ki, hogy Verstappen levágta a sikánt, kimérten nyilatkozott azzal kapcsolatban is, hogy a Red Bull versenyzője leszorította őt a pályáról.

„Próbáltam kívülre húzódni és annyi helyet hagyni, amennyit csak tudtam – emlékezett vissza. – Ő viszont a pályán kívülről jött, a műfüves kerékvetőről. Talán még jobban nem tudott már elfordulni, talán csak ott kötött ki. Egy ideális világban több helyet hagyott volna, de hát, nem tudom.”