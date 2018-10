Több élvonalbeli versenyzőnő is rossz lépésnek tartja, vagy fenntartásokkal kezeli a szerdán bejelentett W Series 2019-es elindítását.

F3-as autókkal indít versenysorozatot női pilóták számára egy brit kezdeményezés a 2019-es szezontól, jelentették be szerdán a szervezők. A W Series célja, hogy a bizonyítási lehetőség, valamint a pénzdíj révén segítse a női versenyzők előmenetelét, mert meggyőződésük, hogy nem a képességek, hanem a lehetőség hiányzik ahhoz, hogy női pilóták is eljussanak az F1-be.

Az ötletet Bernie Ecclestone, az F1 korábbi ügyvezetője már évekkel ezelőtt felvetette, akkor többen is rossz elképzelésnek tartották, és most is lehet találni olyan támogatókat, akik fenntartásokkal kezelik a külön női sportág létrehozását. Sőt, az aktív versenyzőnők között többen fel is háborodtak a hír hallatán.

Az IndyCarban versenyző Pippa Mann „szegregációt” emlegetett a Twitteren, szerinte inkább támogatásra lenne szükség, és a motorsportok „szomorú napjának”, valamint „történelmi visszalépésnek” nevezte a szerdát. „Meg kell jegyezni, hogy kiállok azok mellett, akik úgy érzik, rákényszerülnek erre, mert ez az egyetlen versenyzési lehetőségük.”

Azok ellen vagyok, akik belekényszerítik a fent említett versenyzőket ebbe a helyzetbe, mert ez lehet az egyetlen megoldásuk, hogy megtalálják a versenyzéshez szükséges forrásokat.”

Sophia Flörsch, az F3-as Európa-bajnokság egyetlen női résztvevője azt mondta, egyetért az érvekkel, de egyáltalán nem ért egyet a megoldásokkal. Szerinte a női versenyzőknek hosszútávú és megbízható támogatókra lenne szükségük. „Én a sportág legjobbjai ellen akarok küzdeni. Kérem, hasonlítsák ezt a közgazdasághoz: El kell különíteni a női menedzsmentet vagy a tanácsadó testületet? Kizárt.”

Egy fokkal megértőbb volt Tatiana Calderón, aki a GP3-as versenyek mellett a Sauber F1-es fejlesztőpilótája is. Szerinte a sorozat segíthet majd a női tehetségeknek, a brit F3 első női futamgyőztese, Jamie Chadwick és a korábbi Formula-Renault-bajnok, Alice Powell is úgy vélte, a W Series révén újabb tér nyílik a női sportolóknak, hogy bizonyítsanak.

Charlie Martin azonban élesen bírálta az új sorozatot, ami szerinte azt az üzenetet közvetíti, hogy a szegregáció elfogadható.

„A sportokban már nem diszkriminálunk rassz alapján, ezért különösen bántó, hogy úgy érezzük, nemi alapon ez 2018-ban még elfogadható – idézte a Crash.net a közleményt. Martin a Le Mans-i 24 órás verseny történetének első transznemű versenyzője lehet, úgy vélte: „Versenyzőként a legjobbak ellen akarunk küzdeni kortól, rassztól, szexuális orientációtól vagy gendertől függetlenül, és bizonyítani, hogy mi vagyunk a legjobbak abban, amit csinálunk.”