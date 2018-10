Ismert F1-es személyiségek is támogatják a W Series 2019-es elindítását, ami a női autóversenyzők előmenetelét segítené.

Régóta téma a nők helyzete az autósportok terén, különösen a Forma-1-ben, ahol néhány kivételtől eltekintve a nők nem nagyon kaptak lehetőséget a mezőnyben és manapság sincs senki a láthatáron, aki a közeljövőben bejuthatna a rajtrácsra. Regnálása utolsó éveiben Bernie Ecclestone, az F1 volt ügyvezetője felvetette, hogy női bajnokságot kellene indítani, az ötlet vegyes fogadtatásban részesült.

Most úgy tűnik, mégis ez fog történni, miután egyebek mellett David Coulthard és Adrian Newey támogatásával bejelentették a W Series elindítását már 2019-től. A bajnokság célja egy húszfős, női mezőny összehozása hat európai futammal, 1,5 millió dolláros összdíjazással. A bajnok 500 ezer dollárt nyer, ami körülbelül egy F3-as szezon költségvetésének kétharmada.

A bejelentés alkalmával a korábbi F1-es pilóta, David Coulthard elmondta, hiszi, hogy a nők és a férfiak közös mezőnyben is versenyezhetnek, de kijelentette, a mostani struktúra eddig „nem vált be” a női tehetségek felkutatása terén.

Ha alapvető változást akarunk az eredményben, a folyamatban is erre van szükség. A W ilyen lehetőség, hogy női tehetségeket juttassunk a sportág legmagasabb szintjére.

Az F1 történetének egyik legsikeresebb tervezője, Adrian Newey szerint a versenyautók vezetéséhez nem kell „nyers erő”, úgy tartja, hogy a nők nem a képességek, hanem a lehetőségek hiánya miatt nem jutnak el az autósportok csúcsára. Az új bajnokságban egyenlő technikai feltételekkel indulhatnak majd, egyformák lesznek az autók, amiket központilag szervizelnek.

Michéle Mouton, az FIA női bizottságának elnöke régóta dolgozik azért, hogy javuljon a sportban dolgozó nők helyzete, és kiáll azért, hogy a férfiakkal közös mezőnyben versenyezhessenek. Lehetőségnek nevezte az új bajnokság létrejöttét, de leszögezte, a céljuk továbbra is az, hogy „többen mutathassák meg a képességüket a csúcskategóriás FIA sorozatokban.”

A korábbi F1-es tesztpilóta, Susie Wolff szintén közös férfi-női versenyeket szeretne látni, de elfogadja az új bajnokság létrejöttét.

„Tiszteletben tartok mindent, ami inspirálja és népszerűsíti a nők részvételét a motorsportokban. Az a véleményem, és tudom, hogy ezt [az FIA-nál] is osztják, hogy továbbra is lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy a nők és a férfiak egyenlő szinten küzdhessenek. Alapvetően azt hisszük, hogy a női tehetségek felkutatásának legjobb módja, ha elősegítjük azt, hogy a női tehetségek is elérhessék a csúcsot, koedukált küzdelemben, egyenlő feltételek mellett.”

W Series today announces an all-new ground-breaking free-to-enter single-seater motor racing series for women drivers only: https://t.co/Vbg0axTjPKpic.twitter.com/w3ZlYbXe8f — W Series (@WSeriesRacing) October 10, 2018

A bajnokságban F3-as autókkal versenyeznek majd, amiket a Tatuus gyárt, 1,8 literes, négyhengeres turbómotorokkal építik majd őket

A sorozat ügyvezetője Catherine Bond Muir korábbi sportjogász és vállalati pénzügyi szakember, gyermekgondozás mellett fejlesztette a projektet, amelyben Coulthard, Newey és az FIA mellett szervezőként a British Racing & Sports Car Club (BRSCC), a McLaren korábbi sportigazgatója, Dave Ryan és szintén a McLaren egykori kommunikációs igazgatója, Matt Bishop is részt vállal.