Hamilton két éven belül megdöntheti Schumacher rekordjait

Lewis Hamilton karnyújtásnyira van ötödik vb-címétől, 2021-re pedig nagy esélye van arra, hogy hétszeres világbajnok legyen. Nico Rosberg, 2016 világbajnoka is rá fogadna.

Most, hogy Lewis Hamilton gyakorlatilag csak valamilyen soha nem látott balszerencse folytán tudja elveszíteni az idei világbajnoki címet, sokan máris arról beszélnek, hogy a Mercedes pilótája, ha ilyen ütemben folytatja, a legtöbb statisztikában túlszárnyalhatja a rekordbajnok Michael Schumachert. Van, ahol már most is előtte van, korábbi csapattársa és ellenfele pedig amondó, még sok vb-cím várhat rá.

Hamilton jelenleg 33 éves, és 2020 végéig van szerződése a Mercedesszel, ráadásul Valtteri Bottas személyében olyan csapattársa van, aki jóval könnyebbé teszi a dolgát, mint tette azt Nico Rosberg. Az átfogó szabályváltoztatások csak 2021-ben jönnek, addig tehát jó eséllyel a Mercedes is kitart az élmezőnyben, jelenleg legalábbis semmi jel nem utal rá, hogy 2019-ben és 2020-ban ne őket kelljen legyőznie annak, aki világbajnok akar lenni.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke továbbra is hihetetlenül óvatosan fogalmaz még az idei címet illetően, a Sky Sportson Damon Hillnek adott válasza arra a kérdésre, hogy Hamilton nyerhet-e hét címet, azonban mindenesetre sokatmondó. „Fontos, hogy folyamatosan új célokat határozzunk meg, mert mindig fennáll a megelégedés veszélye. Ambiciózus célokat tűzünk ki magunk elé."

Hamilton több területen már most felülmúlta a hétszeres világbajnok rekordjait, míg másokon jó úton jár, hogy az elkövetkező két évben tegye meg ezt.

A Japán Nagydíjon Hamilton a 71. győzelmét aratta, így már csak 20 kell neki ahhoz, hogy beérje a 91-gyel csúcstartó németet. Eddig 9 győzelemnél tart az idei szezonban, és vélhetően kétszámjegyű sikerrel fejezi be a szezont. A 2014 és 2017 közötti átlaga 10 győzelem volt szezononként, 2014-ben 11-szer, 2015-ben és 2016-ban 10-szer, tavaly pedig 9-szer állhatott fel a dobogó tetejére.

A dobogós helyezések számában 131-nél tart, Schumachernek 155 van. A hétszeres világbajnok 72 versenyt nyert a Ferrarival 11 szezon alatt, Hamilton 50-et a Mercedesszel kevesebb, mint 6 idény alatt. Ami még ennél is relevánsabb összehasonlítás, az a két csapat egyeduralmának összevetése, a Ferrarinál 2000-től 2004-ig, a Mercedesnél 2014-től mostanáig.

Schumacher 48 futamot nyert domináns időszaka alatt, míg Hamilton jelenleg már 49-nél tart, noha a győzelmi rátája rosszabb, mivel a 2000-es évek elején még nem volt ennyi futam a versenynaptárban.

A dobogós helyezések terén is előrébb jár már a brit 77-66 arányban ezen időszak alatt, amiben pedig már réges régen lehagyta Schumachert, az a mindenkori pole pozíciók száma, a németnek 68 rajtelsősége van, míg a Mercedes világbajnoka 80-nál tart.

A kort tekintve is jobban áll Hamilton, az első világbajnoki címét 23 évesen nyerte 2008-ban a McLarennel, míg Schumacher 25 éves volt, amikor a Benettonnal felért a csúcsra 1994-ben. Az ötödik cím megnyerésében azonban a német vezet, akinek születésnapja 4 nappal Hamiltoné elé esik, 2002-ben pedig ugyancsak 33 évesen lett ötszörös világbajnok, de már a szezon közepén, a Francia Nagydíjon, 6 futammal korábban megtette ezt, mint ahogy Hamiltonnak először lehetősége lesz bebiztosítani a győzelmet a soron következő USA Nagydíjon.

Korábbi csapattársa hisz Hamiltonban

Nico Rosberg abban a különleges helyzetben volt pályafutása alatt, hogy Michael Schumacherrel, majd Lewis Hamiltonnal is vezethetett egy csapatban, sőt mindkettejüket sikerült legyőznie. A 2016-os világbajnok abszolút elérhetőnek tartja Schumacher 7 vb-címének megdöntését.