Az FIA is megerősítette, nem a szenzoruk miatt esett vissza a Ferrari

Charlie Whiting találkozott a Ferrari csapatfőnökével, majd elmondta, hogy a spekulációkkal ellentétben az FIA-nak semmi köze a vörösök formahanyatlásához.

A Ferrari után az FIA is cáfolta, hogy a vörösök autóiba szerelt újabb szenzor összefüggésbe hozható a csapat teljesítményének visszaesésével, azt azonban továbbra sem árulták el, hogy mikor szerelték be a második eszközt. Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője szerint egyáltalán nem olyan tragikus a Ferrari idénye, Sergio Marchionne halála azonban komoly hatással volt rá negatív értelemben.

Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke a Japán Nagydíjon aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy mindenki a tud a csapata energia-visszanyerését ellenőrző második szenzorról, majd elmondta, reméli legalább az akkumulátoruk kialakításáról nem szivárogtak ki információk.

Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója ezután találkozott Arrivabenével, majd mindenkit megnyugtatott, hogy tisztázták a helyzetet, azt viszont nem mondta el, hogy mikor helyezték be a második szenzort.

„Beszéltünk szombat reggel, most pedig már minden világos. Nem gondolom, hogy el kellene mondanom, amiről beszéltünk, de tisztáztuk a dolgokat – mondta Whiting a találkozóról. – Nem [mondhatom el, hogy mikor szereltük be a második szenzort], mert ha megtenném, azzal sajnos mindent elmondanék az autójukról, amivel a többi csapatnak is kiadnám őket, ezt pedig nem tehetem meg."

A Ferrari az Osztrák Nagydíj óta nyert bizonyíthatóan tizedeket az egyenesekben trükkös megoldásának köszönhetően, az utóbbi futamokon azonban eltűnni látszott ez az előnyük. Arrivabene után Whiting is leszögezte, hogy a szenzornak nincs ehhez köze. „Nem vagyok benne biztos, hogy mi az oka a formahanyatlásuknak – mondta Whiting. – Arról spekuláltak, hogy a mágikus szenzor az oka, amit betetettünk velük az autóba. Nem fogok belemenni a részletekbe, annyit azonban elmondhatok, hogy a motor teljesítményének szempontjából nem értünk egyet azzal, amit az emberek sugallnak. Nincs összefüggés [a formahanyatlás és a szenzor között.]"

Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője szokásos futam utáni értékelésében a Ferrarira is kitért és megpróbált választ találni arra, hogy mitől esett vissza egykori csapata. „Kívülállóként mindig nehéz megítélni, hogy miért történt ez. Az autó viselkedésének futólagos vizsgálata alapján is nyilvánvaló, hogy a Ferrarinak nagyon erős a csomagja köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek, amelyekkel csökkentették a különbséget. A múlt évhez képest a megbízhatóságuk is jobb lett. Akkor hol a probléma?"