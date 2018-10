Hamilton szuperhétvégéket szeretne az F1-ben

Lewis Hamilton megváltoztatná az F1-es nagydíjak jelenlegi lebonyolítását és pályáról pályára eltérő programot alakítana ki.

Egyelőre nem döntöttek arról, hogy bevezetik-e a 2019-es szezontól a jelenlegi három helyett négy részre osztott időmérőt a Forma-1-ben. Sebastian Vettel szerint nincs értelme hozzányúlni a jelenlegi formátumhoz, míg Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo mindenképpen változtatna, ők azonban az időmérő lebonyolítása helyett más területen is megtennék ezt.

Ricciardo a Japán Nagydíj előtt a Red Bull honlapján vezetett naplójában tért ki az öt legfontosabb dologra, amit megváltoztatna a Forma-1-ben. Ezek közül az egyik a versenynaptár átszabása. „Úgy alakítanám ki a versenynaptárt, hogy a föld térképéhez alkalmazkodjon, és ne legyenek nagy ugrások két futam között egyik kontinensről a másikra. Természetesen az Ausztrál Nagydíj maradna az első futam."

A másik magának a versenyhétvégének a menetét érinti, amit a jelenlegi 3 nap helyett 2 napba sűrítene bele a Red Bull ausztrálja.

„Szerintem intenzívebb lenne a szurkolóknak, jobb lenne nekünk, versenyzőknek, és a sportfogyasztó társadalom is így működik manapság. Két edzés lenne szombaton, az időmérő este, a verseny pedig másnap."

Lenne két szabadkártyás futam is, az egyik a szezon első, a másik a második felében. Ezeken két rövidített futam lenne az egyetlen hosszú helyett. Az első rajtsorrendjéről az időmérő döntene, a másodikról pedig sorsolás, mint a lottón."

Lewis Hamilton is változtatna, azt azonban nem tudta megmondani, hogy pontosan min. A Mercedes négyszeres világbajnoka túl monotonnak tartja, hogy minden versenyen ugyanaz a program. „Jelenleg minden nap egyforma 21 versenyen keresztül a szezonban. Szerintem dinamikusabbnak kellene lennie és pályánként változnia, egyfajta szuperhétvége kellene legyen – mondta Hamilton. – Több gumi? Több pályán töltött idő? Több edzés? Időmérő pénteken és szombaton is? Bármi, ami különbözik attól, ami most van."

Hamiltonnal ellentétben Vettel inkább maradna a már jól bevált dolgoknál és megtartaná a jelenlegi szisztémát, sőt,

a Ferrari német világbajnoka szíve szerint az utoljára 2002-ben alkalmazott egyórás tréninget hozná vissza.

„Azon tűnődöm, vajon tíz év múlva Q9-től és Q10-ről fogunk beszélni? Nem tudom, hogy van-e értelme [a Q4-nek], valószínűleg nincs, talán csökkentenünk kéne. Nem tudom, talán tévedek. Anélkül, hogy mélyen belemennék, a személyes véleményem szerint manapság túl sok szórakoztatásra van szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Én a régi változatot preferálom, amikor a versenyzőknek volt egy órájuk, és abban azt csináltak, amit akartak. Nyilvánvalóan néhány embernek az időmérő soha nem lesz olyan izgalmas, mint a verseny, másoknak azonban most is izgalmasabb, ízléstől függ. A tökéletes körről szól minden, szerintem nem számít, hány részre van osztva. Most három része van, a legtöbb ember pedig az utolsóra figyel oda, szóval ha lesz Q4, Q5, Q6 és Q7, akkor mi fog változni?"

A Japán Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján a csapatfőnököket arrról kérdezték, mennyire elégedettek a Liberty Media elmúlt két évével és a sportágban eszközölt változtatásokkal. Az általános vélekedés az volt, hogy az F1 Bernie Ecclestone utáni új tulajdonosa remek munkát végzett a marketing terén, ennél azonban jóval fontosabb lesz, hogy miként alakítja az F1 2020 utáni jövőjét, beleértve az új szabályokat és minden mást, ami szervesen meghatározza a sorozatot.

„Sokat invesztáltak a marketingbe promóciókat, roadshowkat hoztak létre, nyitottak a digitális világ felé, új nézőpontokat hoztak be – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Szerintem a kulcs azonban nem a sport reklámozása lesz, abban megmutatták, hogy jók, hanem a 2021-es szabályváltoztatások és az, hogy miként fog kinézni a Forma-1 a következő 10 évben."