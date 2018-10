Horner: Verstappen hogyan hagyhatott volna helyet Räikkönennek?

Eseménydús versenye volt a Red Bull Racingnek a Japán Nagydíjon, Max Verstappen kétszer is ütközött, egyszer büntették, csapatfőnöke azonban megvédte.

Kihozta a maximumot a Red Bull a Japán Nagydíjból, Max Verstappen maga mögött tartotta mindkét Ferrarit és a dobogón végzett, Daniel Ricciardo pedig a 15. helyről a 4. pozícióba jött előre. Verstappen kétszer is balesetbe keveredett, előbb Kimi Räikkönennek ment neki, majd Sebastian Vettel hajtott bele az autójába. A Red Bull csapatfőnöke nem tudja, pilótája miként kerülhette volna el az ütközést a finn világbajnokkal.

A pillanat, amikor Verstappen és Räikkönen összeütközött

Verstappen már a verseny alatt nevetségesnek tartotta, hogy 5 másodperces büntetést kapott a Räikkönennel történt ütközésért, Christian Horner szavaiból pedig az derült ki, ő is inkább a hollanddal ért egyet. Max hibázott, kicsúszott a fűre, egyszerűen elfogyott a helye, hogyan kellett volna eltűnnie Kimi útjából? – tette fel a kérdést a csapatfőnök. – Szerencséje volt, hogy nem sérült meg nagyon az autója és a büntetéssel együtt vissza tudott térni Kimi elé a kerékcsere után."

Verstappen a Sky Sportsnak szarkasztikusan megjegyezte, most már legalább tudja, legközelebb mit kéne másképp csinálnia.

A holland nem sokkal később Vettellel is összeütközött, azt versenybalesetnek minősítették a felügyelők, amivel Horner is egyetértett. „Számomra ez versenybaleset volt, végül a felügyelők is a helyes döntésre jutottak. Nyilvánvalóan opportunista manőver volt, de egy kicsit későn jött” – mondta a csapatfőnök a Sky Sportsnak. Max soha nem fog egy hüvelykkel több helyet hagyni a kelleténél. Valószínűleg ez az ütközés Sebastian bajnoki reményeinek végét jelentette, úgyhogy nem hiszem, hogy Max ma túl népszerű Olaszországban."

A pillanat, amikor Verstappen összeütközött Vettellel

Verstappen a Kínai Nagydíjon történt balesethez hasonlította a mostani incidenst, akkor ő ment neki Vettelnek, amiért 10 másodperces büntetést kapott. Nekem egy kicsit a kínai ütközésünkre hasonlított, ahol én hibáztam, és büntetést kaptam érte. Sokkal gyorsabb volt, könnyedén megelőzhetett volna a következő körben. Még a legtapasztaltabb pilóták is hibázhatnak. Mindkettőnk autója megsérült, de ez van, megtörténik az ilyesmi."

A holland a verseny hajrájában nyomás alá helyezte a második helyen haladó Valtteri Bottas, előzni azonban nem volt valós esélye. „Szerintem nyomta neki, máskülönben nem hibázott volna – nyilatkozta Verstappen Bottasról. – Nem volt meg a végsebességünk, különben lett volna esélyünk, valamint nehéz közelről követni az elöl haladót. Próbáltam olyan közel maradni, amennyire tudtam, ha esetleg hibázna."

Daniel Ricciardo teljesítményét is dicséret illeti, az ausztrál a legutóbbi két futamon összesen 23 helyet javított a rajtpozíciójához képest,

Japánban a 15. helyről rajtolva a 4. helyen ért célba. „Mindent figyelembe véve jó eredmény a mai. Tudtam, hogy képes leszek megelőzni pár autót, de nem tudtam előre, hogy hol végezhetek – mondta a Sky Sportsnak. – A negyedik hely optimista elvárásnak tűnt, még Helmut [Marko] is azt gondolta, hogy ez nem lesz elérhető. Boldog vagyok miatta."

A szombati időmérő edzéshez hasonlóan a versenyen ismét technikai gondjai akadtak, de ezúttal megúszta komoly következmények nélkül. „Nem tudom pontosan, hogy mi történt, de amikor felváltottam hatodikba, kihagyott a motor, majd ütést éreztem. Nem tudom, hogy mi volt az, de nem hangzott jól."