A karácsonyi F1-es futam azért már a csapatoknak is sok lenne

A Toto Wolff és Cyril Abiteboul által javasolt 15-16 versenyt túl kevésnek, a Liberty Media 24 futamát viszont túl soknak tartják az F1-es csapatfőnökök, akik a karácsonyt meghagynák családi ünnepnek.

A Liberty Media kimondott célja, hogy mielőbb 24 futamosra bővítse az F1-es versenynaptárt. Noha már a jelenlegi 21 versenyes menetrend is rendkívül kimerítő a csapatoknak, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke kivitelezhetőnek tartja a 24 futamot, bár a jelenlegi 21 helyszín szerinte éppen ideális. Azt mindenesetre hozzátette, reméli, hogy karácsonykor nem szeretnének versenyt rendezni.

Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője szerint a sportág képes lenne megbírkózni a szezononkénti 24 futammal, ezzel szemben Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, valamint Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója visszatérne a régebben bevett 15-16 futamos idényhez.

Christian Horner szerint utóbbi már túl kevés, ő inkább a jelenlegi 21-et preferálja.

„Szerintem egy könyv esetében is megvan, hogy hány fejezet lehet benne, egy ponton túl már nem releváns. A 15 vagy 16 futam már túl kevés, Cyril talán a rajtbüntetéseket nézhette. – szúrt oda kollégájának Horner. – Szerintem 21 futam már a felső tartományban van. Ez is kemény a srácoknak a garázsban, ahogy a teljes utazó személyzetnek, valamint szerintem a szurkolóknak is. A 24 versennyel elérjük a maximumot. Biztató, hogy van néhány nagyszerű helyszín, amely Forma-1-es futamot szeretne, ez pedig természetesen versenyt kell jelentsen azoknak, amelyek már a naptár részei. A helyes egyensúly megtalálása a fontos. Az ideális számnál vagyunk, az a 21 verseny."

Brawn korábban elmondta, mindenáron nem akarnak több futamot, csak akkor, ha azok megfelelő minőségű élményt nyújtanak a rajongóknak. Ezzel egyetért Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke is. „Szerintem nem a versenyek száma a döntő, hanem a show és a szórakoztatás mértéke. Amennyiben van 15 unalmas futamunk, az emberek nem fognak még többet nézni. Szerintem 20-22 versenyünk kellene legyen. Ez egy jó szám, az exkluzivitás pedig attól függ, hogy milyen jók vagyunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy globális sport, bizonyos számú versenyre pedig szükség van ahhoz, hogy az is maradjon. Azt pedig megtagadnám, hogy 20 verseny alá menjünk. Egy évben 52 hét van, így sok az időnk."

Tost szavaira Horner viccesen közbeszólt. Azért jó lenne, ha a karácsonyt megtarthatnánk – mondta, mire a Toro Rosso csapatfőnöke rákontrázott. – Kellene egy verseny karácsonykor, egy pedig újévkor, valahol messze Új-Zélandon."

Ezzel bizonyára Frédéric Vasseurnek, a Sauber csapatfőnökének is lennének fenntartásai. „Szerintem egy ponton elveszítjük a versenyek kivételességét. Minél több a futam, az emberek annál jobban hozzászoknak, egy ponton azonban meg kell őriznünk a versenyek egyediségét. Nekem a mostani egy kicsit túl sok, de ezzel együtt persze követni fogom a naptárat, nem fogok jövőre megállni 18 futam után. Talán valahol 18 és 20 között lenne a legjobb."