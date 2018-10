Ferrari: Honnan tud mindenki a szenzorról?

Maurizio Arrivabenét aggasztja, hogy kiszivárgott a Ferrari akkumulátorára felszerelt második szenzor híre. Sebastian Vettel a gumikezelésre panaszkodik a Japán Nagydíj szabadedzései után.

A Ferrari előnyének eltűnése az egyik központi téma a Japán Nagydíj során, mivel a Scuderia autója nyáron még a leggyorsabbnak tűnt részben az egyenesekben felszabadítható, rejtélyes erőfölényük miatt, az utóbbi versenyeken azonban ez már nem jelentkezett, és kiderült, hogy az FIA egy plusz szenzort is felszerelt a Ferrari akkumulátorára.

Közben természetesen a Mercedesnél sem tétlenkedtek, sokat javítottak az autójuk gumikezelésén, ami Szingapúrban és az Orosz Nagydíjon is kedvezően hatott a teljesítményükre. Az RTL kérdésére Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke is azt mondta, hogy a Ferrari csúcssebességével nem volt gond, inkább a lassabb kanyarokban vesztettek időt.

A riporter konkrét kérdésére válaszolva Arrivabene leszögezte, az FIA szenzorának semmi köze nincs a Ferrari csúcssebességéhez és az egyenesekben mutatott tempójához. „Ahogy mondtam is, Szingapúrban és Oroszországban is gyorsabbak voltunk. Szingapúrban előnybe is kerültünk, Oroszországban is majdnem utolértük a legfőbb ellenfelünket.”

Az akkumulátorunk elrendezése eléggé összetett, elfogadtuk az FIA megkeresését, hogy együttműködjünk és segítsük a munkájukat egy második szenzorral,

de ez egyáltalán nem változtat az autónk teljesítményén. Ettől függetlenül szerintem furcsa, hogy mindenki tud erről a második szenzorról. Ahogy említettem, az akkumulátorunk kialakítása összetett, és egyben a Ferrari szellemi tulajdona is. Remélem, ha már mindenki tud a második szenzorról, akkor legalább nem tájékoztatnak mindenkit a projektünk részleteiről. Az egy elég komoly ügy lenne.”

A Ferrari pénteken sem tudott labdába rúgni a Mercedes ellen, de Toto Wolff azt gyanította, hogy az olaszok letekerték a motorjaik teljesítményét. Ezt a Ferrari pilótái nem erősítették meg, sőt, a 3. helyezett Sebastian Vettel úgy vélte, a gumik működtetése terén még bőven akad tennivalójuk a pénteki nap után.

Ma szerintem mindketten kissé túlságosan csúszkáltunk, ezért többet ártottunk a gumiknak, mint mások

– összegzett a Sky Sportsnak. – Alapvetően viszont okés volt. Laza péntek volt, nem volt gondunk az autóval, összpontosíthatunk a feladatainkra, és megpróbálhatunk mindent kisajtolni az autóból. Nem hiszem, hogy a mai péntek során bármit másként csináltunk volna, mint péntekenként. Tudjuk, mit kell tennünk. Ha holnap elcsíphetjük a pole-t, az nagyszerű, ha nem, akkor a közelében kell lennünk.”