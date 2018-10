Mercedes: A Ferrari visszavett a tempóból

Lewis Hamiltonnal még csapattársa, Valtteri Bottas sem tudta tartani a tempót a Japán Nagydíj szabadedzésein, de a Mercedesnél nem bízzák el magukat.

Nem sok jót sejttettek az eredmények a Mercedes ellenfelei számára a Japán Nagydíj pénteki szabadedzésein, mivel Lewis Hamilton nagy fölénnyel vezette a köridőtáblázatot és Valtteri Bottas is befért csapattársa mögé a 2. helyre. A Ferrarik és a Red Bullok is le voltak maradva, egy körön és hosszabb etapokon egyaránt, Toto Wolff csapatfőnök azonban óvatosságra intett.

„A Ferrari kissé visszavett – mondta a Sky Sports műsorában. – Mi az S-kanyarokban veszítünk egy kicsit, a tempós kanyarokban, úgyhogy szerintem talán [Sebastian] Vettel köridője talán egy kicsit még jobb is – vélte. – Délelőtt szinte minden kanyarban gyorsabbak voltak, de lágyabb gumikat használtak. Most ugyanolyan gumikkal elhúzunk az egyenesben” – összegzett.

„Ezért kételkedem abban, hogy tényleg megmutatták az igazi teljesítményüket. Most az S-kanyarokban gyorsak, úgyhogy fej-fej mellett tartunk, még akkor is, ha a köridők nagyobb különbséget mutatnak” – tette hozzá Wolff, akit Hamilton 50 pontos előnye sem nyugtat meg, rámutatott, hogy a brit pilóta 2007-ben néhány futam alatt hatalmas előnye ellenére is elbukta a bajnoki címet.

Hamilton viszont közben sokkal tapasztaltabb lett, és a vezetést is egyre jobban élvezi a gyors szuzukai pályán. A második tréning során kuncogva lelkesedett, hogy mennyire jó dolog ezen a pályán száguldani, és később is elmondta, hogy kevés olyan pálya maradt a naptárban, mint a szuzukai.

„Elég jó volt [az autó] balansza, úgyhogy csak élveztem a vezetést. Amikor visszajövünk, minden évben vannak területek, ahol fejlődhetek, most is rögtön ezekkel kezdtem foglalkozni. Sokkal jobban is mentem ezekben a kanyarokban, mint bármikor máskor. Most ezt meg kell tartani és tovább dolgozni a csapattal. Nagyon jól összedolgozunk, hogy finomítsuk az autót” – mondta Hamilton.

Bottas elárulta, az első tréningen jobbnak érezte az autóját, mint a másodikon, akkor alulkormányzottságot tapasztalt. „Alapvetően ez jó kiindulási pont a hétvégére, de nehéz megmondani, hogy hol állunk a többiekhez képest. Az időmérőn mindig feszültebb lesz a helyzet, úgyhogy olyan keményen fogunk igyekezni, amennyire mindig is.”