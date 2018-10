Kiderült, mennyibe került a Mercedes világbajnoki címe

Hatalmas összeget költött el a Mercedes F1-es csapata a tavalyi világbajnoki címek érdekében, de az anyacégnek megéri a részvétel.

A megelőző évhez képest jóval többet, összesen 309,7 millió fontot, vagyis 113,9 milliárd forintot költött a 2017-es naptári év során a Mercedes F1-es csapata, derül ki az istállót működtető gazdasági társaság éves jelentéséből. Ez 45,9 millió fonttal több a 2016-os értéknél, részben a szabálymódosításokkal és a Ferrari ellen élesedő küzdelemmel magyarázható.

E két összeg csak az F1-es csapatra vonatkozik, a motorgyártó részleg nincs benne, viszont érdekes adalék, hogy még a Mercedes saját F1-es csapata is fizet „papíron” a motorokért, 19,9 millió font áramlott át a Mercedes-AMG High Performance Powertrainshez. Ennél is lényegesebb, hogy az anyacég, a Daimler AG „mindössze” nagyjából 60 millió fonttal szállt be a költségvetésbe.

Ez ilyen szinten nem komoly összeg, független istállók ennél jóval nagyobb költségvetéssel működnek, a költségplafont várhatóan 150 millió dollárnál (kb. 115 millió font) húzzák majd meg. A csapat bevétele közben a 2016-os 289,4 millió fontról 337,2-re emelkedett jogdíjakból, szponzorációból és a Daimlertől származó hozzájárulással.

Az éves jelentés szerint 2012 óta a csapat bevétele 194%-ra, vagyis majdnem kétszeresére növekedett, a jelenlegi ügyvezető, Toto Wolff 2012 végén csatlakozott a vállalathoz.

A pénzügyi helyzetet javították a kedvező árfolyamok (dollárban realizált bevételek és fontban történő kiadások), ez is segített (valamint egy egyszeri 2016-os adótétel elmaradása) a cégnek, hogy a 2016-os 3,8 millió fontra rúgó veszteséget 13,3 millió fontos nyereséggé alakítsák.

A jelentés kitér arra is, hogy 2016-os 842 fős létszám tavaly 912 fős átlagra emelkedett, így a munkabérre fordított keret is 3,9 millió fonttal nőtt, valamint kísérletet tettek a marketingérték számszerűsítésére is, e szerint a 2017-es tévés nézettség 24,7%-a során lehetett Mercedeseket látni a pályán, ennek reklámegyenértékét (AVE) 3,4 milliárd fontra becsülték.

A Mercedes a Force India tulajdonosváltása miatt is megnyugodhat, miután Lawrence Stroll és konzorciuma összesen 90 millió fontot fizetett a csapat eszközeiért

(az indulási jogon kívül), ebből a csődeljárást kezelő FRP Advisory szerint minden hitelező kifizethető lesz, köztük a legnagyobb kintlévőséggel bíró Mercedes-AMG High Performance Powertrains is, aminek a csapat 13,7 millió fonttal tartozott.