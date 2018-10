Hamilton: Semmi értelme elküldeni Räikkönent a Ferraritól

A Mercedes pilótája nem érti a Ferrari döntését, közben a Saubernél már most igyekeznek, hogy jó autót adhassanak a 2007-es világbajnoknak.

Fontos személycsere jön a Ferrarinál a szezon végén, mivel a csapat eddigi utolsó világbajnoka, Kimi Räikkönen elhagyja a fedélzetet, és jövőre a Sauber pilótájaként folytatja a pályafutását. Räikkönen szeretett volna maradni, de a Ferrari menedzsmentje a fiatalítás mellett döntött, és Charles Leclerc-nek szavaztak bizalmat.

A döntés vegyes fogadtatásban részesült, sokak szerint ideje az elmúlt 5 évben futamot nem nyerő Räikkönent lecserélni, mások úgy gondolják, hogy a finn pilóta még mindig elég jó versenyző a Ferrarinak, és korainak tartják Leclerc előléptetését. Az értetlenkedők táborát gyarapítja Lewis Hamilton is.

„Meggyőződésem, hogy a Ferrari egy nagyon fontos pilótát veszít el – mondta Hamilton a svájci Blicknek. – Számomra ennek semmi értelme. Ő kivételes szakember és szenzációs pilóta. Továbbra is az egyik kedvenc versenyzőm” – mondta a brit pilóta, aki korábban elárulta, videojátékokban gyakran választotta Räikkönent, mielőtt ő maga is bekerült az F1-be.

A Sauber csapatfőnöke, Frédéric Vasseur korábban nagy lehetőségnek nevezte, hogy leigazolhatják Räikkönent,

és Simone Resta, a Ferraritól elcsábított technikai igazgató is szívesen látja a finn pilótát. „Ő a kevés világbajnokok egyike, nagy erősítést jelent a munkánknak, nagyon örülök, hogy csatlakozik hozzánk. Még mindig gyors versenyző, így hozzájárulhat a projektünkhöz, nagy ambíciókkal próbálunk előrelépni, és ennek ő is a részese lehet” – mondta a finn C More Max műsorában.

Resta ugyanakkor kiemelte, hogy nem Räikkönennek fejlesztik az új autót, és azt sem tudta megmondani, hogy a finn versenyző teszteli-e az idei modellt a Mexikói Nagydíj után zajló Pirelli gumiteszten. „Először is gyors autót kell építenünk, ami mindkét pilótánk számára erős lesz. Ki kell használnunk a lehetőséget, amit az új szabályok adnak, ez nagyon fontos nekünk,

megpróbálunk ennek köszönhetően előrébb lépni a rajtrácson, hogy teret nyerjünk a többiekkel szemben.

Azt viszont nem tagadta, hogy a Saubernél már nagyon várják Räikkönen visszatérését a 2001-es bemutatkozása után. „A csapatnál nagy a lelkesedés a csatlakozása kapcsán, de leszegett fejjel, sokat kell dolgoznunk, fejleszteni az autót, hogy felkészüljünk a következő szezonra, ez a célkitűzésünk.”