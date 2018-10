Szuzukában az időjárás és a merőben eltérő gumiválasztás is döntő lehet, ezek egyikéből kellene hasznot húznia a Ferrarinak, különben végérvényesen eldőlhet a vb-cím sorsa. Futamelőzetes a Japán Nagydíjra.

Alighanem egyetlen Forma-1-rajongónak sem kell bemutatni a Japán Nagydíj helyszínét. Az 1960-as évek elején épült, azóta többször átépített szuzukai pályán 1987-ben rendeztek először F1-es futamot, a pilóták körében pedig óriási népszerűségre tett szert az aszfaltcsík az évek alatt.

Ugyanez igaz a szurkolókra is, hiszen számtalanszor, egészen pontosan 13-szor dőlt el itt a világbajnoki cím sorsa. Itt küzdött meg egymással Ayrton Senna és Alain Prost, zsebelte be első és egyetlen vb-elsőségét Damon Hill, vagy nyerte első ferraris címét Michael Schumacher. Legutóbb Sebastian Vettel ünnepelhetett itt vb-címet a Red Bull-lal 2011-ben.

A pilóták persze nem ezért szeretnek Szuzukába jönni, hanem a nyolcast formázó aszfaltcsík utánozhatatlan, embert és gépet egyaránt a végletekig próbára tevő karaktere miatt.

A 18 kanyarból mindössze egyben esik a tempó 100 km/h alá, a középgyors, egymásba fonodó ívekből álló első szektor tökéletesen beállított autót, valamint precíz versenyzőt igényel.

Utóbbi egyébként a teljes pályára igaz, a nem utcai pályák közül ugyanis a szuzukai kör „büntet” a legjobban, a bukóterek nagy része továbbra sem aszfaltozott, de amelyik igen, az sem túl nagy, egy esetleges hiba tehát nagy valószínűséggel autótöréssel végződik.

„A pálya nagyon megterhelő, tökéletes a Forma-1-es autók számára” – mondja a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki 2006-ban tudott nyerni Szuzukában.

Ezeknek az autóknak a teljes potenciálját ki lehet itt használni, tökéletesen passzolnak a szuzukai kanyarokhoz. Az első szektor igen meggyőző, ha pedig minden tökéletesen működik, és az ember magabiztos az autóban, nagyon meg lehet nyomni az S-kanyarokat. Hihetetlenek az oldalerők, mi, pilóták imádjuk ezt.”

A másik, amit imádnak, azok a szurkolók. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legőrültebb drukkerekkel Japánban találkozni. Itt nemcsak a toppilótáknak van komplett rajongótábora, hanem szinte mindenkinek, a szurkolók fanatizmusát pedig jól mutatja, hogy már korán reggel tömve vannak a lelátók, a nézők pedig a futam leintése után sem mennek el, így aztán, ha egy versenyző az interjúk és a csapatmegbeszélések után este még kimegy integetni a célegyenesbe, jó eséllyel óriási üdvrivalgás fogadja.

A Japán Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Fudzsi (1976-77, 2007-08), Szuzuka (1987-2006, 2009-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Michael Schumacher (6) / McLaren (9) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Michael Schumacher (8) / Ferrari (9) Az előző 5 verseny győztesei Lewis Hamilton (2017, 2015, 2014), Nico Rosberg (2016), Sebastian Vettel (2013) Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton, Vettel (4-4), Alonso (2), Räikkönen (1)

„Japánban találkozhatunk a legszenvedélyesebb szurkolókkal a világon, akik miatt az ember egész idő alatt otthon érzi magát – mondja Sergio Pérez, a Force India pilótája. – Sokan írnak közülük nekem leveleket és keresnek meg a közösségi oldalakon az év során, amikor pedig Japánban vagyok, néhányan még ajándékkal is meglepnek. Igazán különleges. Van egy szurkoló, aki mindig vár rám, amikor elhagyom a hotelt, valamint akkor is, amikor a pályáról távozom. Nagyszerű látni, hogy mennyire imádják a Forma-1-et.”

A gumik és az időjárás lehet a főszereplő

A Pirelli a közepes, a lágy és a szuperlágy keveréket bocsátja a csapatok rendelkezésére Szuzukában, ezzel változik az elmúlt két versenyen látott kiosztás, és visszatérünk a Spában és Monzában látott palettához. Nem biztos azonban, hogy csak a slickek lesznek szolgálatban a hétvégén, az előrejelzések szerint ugyanis eső várható. A Trami tájfun szerencsére elvonult, a 2004-es eset megismétlődésétől így nem kell tartanunk, akkor a versenyhétvége teljes szombati napját törölni kellett. Péntekre 4, szombatra 10 mm csapadékot jósolnak, a jelenlegi előrejelzés szerint pont az időmérő előtt állhat el az égi áldás. Vasárnap lehet a legjobb idő, a futamra nem valószínű a csapadék.

Tavaly az egy kiállásos stratégia volt a nyerő Szuzukában, és noha a jelölés szerint ugyanazokkal a keverékekkel körözhetnek az idén is a csapatok, ne felejtsük el, hogy ezek valójában eggyel lágyabbak. Ennek függvényében érdekes lesz megfigyelni, hogy a hatalmas oldalirányú terhelést kapó gumik hogyan bírják majd a strapát, és ki lesz az, aki tovább életben tartva őket az idén is bevállalja az egy kiállást.

A csapatok gumiválasztására pillantva azonnal feltűnik, hogy toronymagasan a Ferrari kérte a legtöbb szuperlágy szettet, szám szerint tízet. Ezzel szemben a Mercedesnek csak 7-7 garnitúrája lesz a piros oldalfalú Pirellikből, helyette lágyból és közepesből is kétszer annyit választott, mint a vörösök, előbbiből 4-et, utóbbiból 2-t. Ez azt sejteti, hogy Hamiltonék az idén is az egy kiállásra szavazhatnak közepes-lágy elosztásban, míg a Scuderia két szuperlággyal és egy lággyal mehet végig a versenyen. Amennyiben így lesz, a Mercedeseknek lágyon kell majd továbbjutniuk a Q2-ben, mert ha ez nem sikerül, ők is kénytelenek lesznek két kiállást választani, hacsak nem próbálkoznak meg egy szuperlágy-közepes kombinációval.

„Nem hiszem, hogy kockázatot jelent, támadnunk kell – mondta Vettel még Szocsiban, amikor a Ferrari merész gumiválasztásáról kérdezték. – Majd kiderül, hogy nekik, vagy nekünk volt-e igazunk, de az utóbbi versenyek szerintem jól sikerültek a gumiválasztás szempontjából, nem bántunk meg semmit. Ugyanakkor azt is észben kell tartani, hogy nagyjából fél évvel az adott futam előtt kell dönteni a keverékekről. Szerintem rendben leszünk.

Az Ezüstnyilaknál csak a két McLarennek lesz kevesebb szuperlágy gumija a hétvégén, Wokingban extrán konzervatívak voltak, mindössze 4-4 szett piros oldalfalú Pirellit kértek 4 közepes és 5 lágy szett mellé.

Hamiltonnak nem kell aggódnia a motorja miatt

A Mercedes négyszeres világbajnoka 50 ponttal vezeti a pontversenyt Vettel előtt. Tavaly a német pilóta nullázott Szuzukában, miközben Hamilton nyert, ha idén is ez történne, akkor a Mercedes brit pilótája már az Amerikai Nagydíjon bezsebelhetné ötödik címét, ha Vettel előtt végez, vagy a német nem szerez pontot.

Na de ne szaladjunk ennyire előre, bár ha Hamilton nyer, és Vettel második, akkor is szinte behozhatatlan, 58 pontos előnye lenne előbbinek. Ez egy ponttal kevesebb, mint amennyivel tavaly vezetett a Japán Nagydíj után.

Vettel Oroszországban elmondta, nem tett le a világbajnoki címről, ehhez azonban nem ártana, ha riválisa egyszer, de inkább kétszer kiesne. Láttunk már a Mercedestől sorsdöntő műszaki hibát a hajrában, mégpedig 2016-ban, amikor Hamilton alatt füstölt el a motor Malajziában, szerencséjükre ebből azonban nem egy másik csapat, hanem a szintén mercedeses Rosberg húzott hasznot.

Általánosságban véve azonban nem jellemző a címvédőre, hogy ajándék győzelmeket osztogat, noha az Orosz Nagydíj alatt néhányakban megállt az ütő egy pillanatra, amikor Hamilton a motorban jelentkező kihagyásokat jelentett a csapatrádión. A versenyen végül nem akadt gondja, de mivel a Ferrarikhoz hasonlóan ő is minden erőforrás-elemből az utolsót használja, egy esetleges csere automatikus rajtbüntetéssel járna.

„Nem igazán aggódunk miatta, az ilyen dolgok normális esetben a vezérlés apróbb hibáira vezethetők vissza” – mondta Andrew Shovlin, a Mercedes vezető versenymérnöke. Nincs gond magával a motorral, nem számítunk hasonló problémára a folytatásban, de természetesen átnézzük a motort a japán versenyhétvége előtt és megbizonyosodunk róla, hogy elhárítottuk a problémát és szép folyamatos erőleadásra lesz képes a motor.

Nagyon kell a győzelem a Ferrarinak

Sebastian Vettel már így is szinte lehetetlen helyzetben van a világbajnoki címet illetően, ha a hátralevő 5 futamot meg is nyeri, Hamiltonnak akkor is mindössze egyszer kell a 3. helynél előrébb végeznie, ha pedig Japánban sem tud nyerni a Ferrari versenyzője, gyakorlatilag keresztet vethet az esélyeire.

Úgy tűnik, hogy a vörösök elveszítették a szezon közepe óta meglévő erőfölényüket az egyenesekben, a Renault GPS-adatai alapján már nem nyernek tizedeket az egyenes szakaszok második harmadában. Bizonyíték nincs rá, de ez összefüggésben lehet azzal, hogy az FIA egy második szenzort is beépített a Scuderia autóiba a korábban beszerelt első mellé.

Michael Schmidt, az Auto Motor und Sport szakírója szerint a rivális csapatok szorgalmazták ezt a lépést, mivel nem voltak meggyőződve arról, hogy egyetlen szenzorral az FIA képes minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a maranellóiak nem trükköznek az energia-visszanyerő rendszerükkel.

Kimi Räikkönen Orosz Nagydíj utáni nyilatkozata arra enged következtetni, hogy a Mercedes valóban visszaelőzte a Ferrarit, Szuzukában pedig arra is választ kaphatunk, hogy ez tényleg így van-e. Vettel abban bízik, hogy a japán pálya jobban passzol majd az autójukhoz, Maurizio Arrivabene csapatfőnök pedig abból merít erőt, hogy a Szuzukához nagyon hasonló Silverstone-ban nyerni tudtak júliusban. „Továbbra is megvannak a megfelelő eszközeink ahhoz, hogy a bajnokság végéig harcban maradjunk, a nehéz helyzet ellenére” – mondta Arrivabene.

„Ez egy olyan pálya, amely hasonlóságokat mutat Silverstone-nal, ahol az idén nem voltunk olyan erősek, mint a korábbi években, úgyhogy kihívást jelentő hétvégére számítunk – óvatoskodott Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Úgy megyünk Japánba, hogy tudjuk, a legjobbunkat kell nyújtanunk a győzelemhez.”

A Red Bull is beleszólhat a világbajnoki küzdelembe?

Noha a világbajnoki csatából már réges-régen kiszálltak, a Red Bull egy-egy futamgyőzelmet azért még igyekszik elcsípni az idén, így akár a Ferrari és a Mercedes csatájára is kihatással lehet a teljesítménye Japánban. Max Verstappen oroszországi versenytempója megmutatta, hogy a rajtbüntetés nélkül bizony a dobogóra simán, adott esetben akár még a győzelemre is veszélyes lehetett volna. Amennyiben a Renault motorjai is úgy akarják, Szuzuka ismét jó vadászterület lehet a bikásoknak annak tükrében, hogy ezen a pályán kiemelten fontos a jó aerodinamikai egyensúly, ezen a téren pedig a Red Bull nincs elmaradva a Ferraritól és a Mercedestől, sőt, sokak szerint előttük jár. Verstappen tavaly meghajtotta a győzelemért Hamiltont, miközben Daniel Ricciardo jött be a harmadik helyen, a múlt is mellettük szól tehát.

Ezzel együtt nemcsak magukra, hanem a jövő évi motorpartnerükkel nagy dobásra készülő Toro Rossóra is legalább annyira figyelni fognak, a testvércsapat ugyanis vélhetően már szombatra és vasárnapra is beszereli a Honda legújabb, C specifikációjú motorváltozatát, ami az Orosz Nagydíj péntekjén látottak alapján 3-5 tizedes javulást hozhat nekik.

„Ki kell elemeznünk a tesztadatokat, tervezünk egy próbapados tesztet, utána pedig megpróbáljuk optimalizáni a motor kalibrációját” – mondta Tanabe Tojoharu, a Honda technikai igazgatója az Autosportnak.

Amennyiben sikerül eléggé optimalizálni ahhoz, hogy versenyen is bevethessük, majd dönteni fogunk a használatáról. Nem könnyű, de nem is lehetetlen megoldani időben a helyzetet.

A Honda motorjai a túlzott oszcillációtól szenvedtek Szocsiban, ami a vezethetőségre is rányomta a bélyegét. Ilyen minden motornál előfordul, az erőforrás által keltett rezgéseket azonban összhangba kell hozni a kasztni által keltettekkel, különben többet veszítenek, mint amennyit nyernének, és a megbízhatóság is veszélybe kerül.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója eközben arról beszélt, hogy noha már 2019-re koncentrálnak, szeretnék a legjobb eredményekkel befejezni az idei szezont. Ennek első lépését a Japán Nagydíjon láthatjuk.

A Japán Nagydíj programja