A Red Bull és Ross Brawn sem kegyelmezett volna Bottasnak

A Red Bull csapatfőnökét meglepte, hogy a Mercedesnél nem tisztázták a pilóták feladatait, de egyetért a csapatsorrenddel. Ross Brawn és Bernie Ecclestone is egyetért velük.

Népszerűtlen, de logikus döntést hozott Toto Wolff a Mercedes csapatfőnöke azzal, hogy félreállította Valtteri Bottas a világbajnoki címre hajtó Lewis Hamiltonnal szemben, így a brit pilóta 40-ről 50 pontra növelte az előnyét a pontversenyben Sebastian Vettellel szemben. Bottas engedelmeskedett, de látszott rajta, hogy bosszantja a döntés.

„Nekem úgy tűnt, hogy Bottas nem volt kifejezetten boldog – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Az ember azt gondolná, hogy a verseny előtt megbeszélik a lehetséges forgatókönyveket. Nem kellett volna meglepődnie, engem az lep meg, hogy ez az egész meglephet bárkit. Könnyű elfelejteni, hogy az F1 csapatsport és a pilóták a csapatért versenyeznek.”

Noha Horner ritkán ért egyet a Mercedesszel és Wolffal, most ő is rámutatott, hogy elég néhány kiesés, és rögtön nyílttá válhat a világbajnokság. „Ez egy folyamatos küzdelem a pilóták és a csapat kollektív érdeke között. Érthető a logika a döntés mögött, de úgy tűnik, a kivitelezést nem beszélték meg előre.” A felvetésre, hogy a döntés frusztrálhatja Bottast, Horner azt mondta:

Nyilván, de eléggé világos, hogy mi idén az ő szerepe. Nem kell atomfizikusnak lenni, hogy ezt belássuk.”

A csapatutasítások a technikai sportok velejárói, az F1-ben is jelen vannak már a kezdetektől. A legnagyobb vihart Jean Todt irányítása alatt a Ferrari kavarta, amikor Rubens Barrichellót kétszer is félreállították Michael Schumacher útjából, de a csapat akkori technikai igazgatója, Ross Brawn továbbra is kiáll e filozófia mellett.

„Szerintem a német csapat döntése helyes volt. Az elsődleges cél egy csapat számára, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el mindkét világbajnokságban, és ők ezt tették. Én is voltam már ilyen helyzetben, és mindig azt gondoltam, hogy a csapat közös érdeke a pilótákén felül áll. Ezt a szurkolók nem fogadják el könnyen, és a sportra nézve sem fest jól, ezt kell mérlegelnie a csapatnak.”

Megértem Bottas frusztrációját, remek hétvégéje volt és bemutatta, Szocsi mennyire passzol hozzá, de a csapatutasítások a sportág részei.”

Felmerült, hogy a csapatutasításokat ismét be kellene tiltani, de Brawn szerint „jobb ezeket világosan intézni, mint megpróbálni eltitkolni. Ezzel már próbálkoztunk, de vádaskodáshoz vezetett. Nem ez a legvonzóbb része a sportágunknak, de mindig is a része volt, ha tetszik, ha nem. Jobb ezt nyitva hagyni.” Az F1 korábbi ügyvezetője, Bernie Ecclestone is egyetértett a döntéssel.

A Ferrari korábbi versenyzője, Felipe Massa is átélt már hasonlót, amikor Fernando Alonso csapattársa volt, a brazil veterán azonban mégis elfogadja, hogy ez a jelenség az F1 működésének része.

„Talán ezen a versenyen nem volt nagy szükség erre, de ezt mindenki döntse el maga – mondta a Corriere della Sera hasábjain. – A Ferrari talán nem élt eléggé ezekkel a taktikákkal az idén. Persze, én sem szeretem, de amíg ilyenek a szabályok, ez megtörténhet. A csapatutasítások az F1 részei.”