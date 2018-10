Alonso nem követi Räikkönen példáját, mert nincs hozzá tehetsége

Fernando Alonso továbbra is a Forma-1-en kívüli lehetőségeit mérlegeli a 2019-es szezonra, és noha döntését még nem árulta el, pár sorozatot kizárt az opciók közül.

Ahogy telnek a hetek, remélhetőleg egyre közelebb kerülünk Fernando Alonso 2019-es terveinek megismeréséhez. A McLaren világbajnoka egyelőre továbbra is kivár, és elmondása szerint a lehetőségeit mérlegeli, egy opciót azonban már kizárt, nem fogja követni Kimi Räikkönen példáját a rali világába. Egyelőre a Formula E sem vonzó neki, csapattársa azonban egyre közelebb van hozzá, hogy a Mercedes versenyzője legyen az elektromos sorozatban.

IndyCar, NASCAR, sportautó-világbajnokság. Nagyjából ez a három opció áll jelenleg Alonso előtt, utóbbi sorozatban ráadásul szerződése van a Toyotával, a WEC-ben így minden bizonnyal láthatjuk 2019-ben. Hogy még hol, azt egyelőre nem árulta el, a rali világbajnokságot azonban kizárhatjuk, mint lehetséges opciót. A ralizást nem fogom kipróbálni, mert őszintének kell lennem magamhoz és tudnom kell, hol vannak a határaim. A ralihoz nincs meg a tehetségem – mondta Alonso. – Tudom, hogy mik a korlátaim, ugyanakkor azt is tudom, hogy az F1 egy nagyon kis közösség, mind azt gondoljuk, hogy ez a motorsport csúcsa, miközben a nyolcadik pilótának már nem is ismerik az arcát."

Ezzel Alonso vélhetően arra utalt, hogy a Mercedes, Ferrari és Red Bull versenyzőin, valamint saját magán kívül az F1-et kevésbé követők már nem igazán tudnak nevet mondani a száguldó cirkuszból.

Nem csak a ralizást, hanem a terepralit is kizárta a kétszeres világbajnok, amikor külön a Dakaron indulásról kérdezték.

„Nem, nem hiszem. Meg kell fontolnom különböző lehetőségeket, de vannak dolgok, amelyekhez nincs meg a tehetségem."

Alonso elmondta, el kell fogadnia, hogy ő sem Superman, és néhány lehetőség ugyan vonzó lehet a számára, ugyanakkor tudja, hogy nem lesz versenyképes. „Ha az ember megpróbálja legyőzni a többieket úgy, hogy teljesen más filozófiát és vezetési stílust igénylő sorozatból érkezik, az azért van, mert más a tehtesége és megközelítése a motorsporthoz. Ez az a kihívás ami az elmúlt években foglalkoztat, és valószínűleg eljött az ideje, hogy kipróbáljak néhány más stílusú versenyt."

A legvalószínűbbnek továbbra is az IndyCar-szezon tűnik, ugyanakkor a Formula E is alternatívát jelenthet, mint formaautós sorozat. Azon még nem gondolkoztam, ez egy eléggé új sorozat, még nem alakultak ki a tradíciók nagy versenyekről, helyszínekről és nagy dolgokról, mert még új. A jövőben viszont ki tudja? Aszerint fogom változtatni a kihívásokat, hogy miként lehetek jobb versenyző, jobb ember, és írhatom be magam a motorsport történelmébe."

Vandoorne nem elég jó az F1-hez

Korábban szó volt arról, hogy a McLaren beszállásával az IndyCarba könnyen lehet, hogy Alonso és Stoffel Vandoorne jövőre is csapattársak lehetnek, ennek most azonban csökkent az esélye. A belga pilóta elmondta, nagyjából a nullával egyenlő a sansz arra, hogy a Forma-1-ben maradjon. Egyetlen esélyének a Toro Rosso második ülése tűnt, Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azonban most kizárta a McLaren versenyzőjének leigazolását. „Nem fogjuk szerződtetni Stoffelt, mert szerintem egyszerűen nem elég gyors a Forma-1-hez" – mondta Marko az RTBF-nek.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke ezzel kevésbé értett egyet. A csillagos márka a Formula E soron következő szezonjától szintén indít istállót az elektromos szériában, Wolff szavaiból pedig arra következtethetünk, hogy Vandoorne-nak komoly esélye van az egyik ülésre.