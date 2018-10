Wolff: Inkább vagyok rosszfiú most, mint idióta a szezon végén

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke megindokolta, hogy csapattársa miért engedte előre Lewis Hamiltont az Orosz Nagydíjion, majd azt is, hogy a négyszeres világbajnok miért tarthatta meg az első helyet.

Nem volt nagy az ünneplés a Mercedes háza táján annak ellenére, hogy a címvédő kettős győzelmet aratott az Orosz Nagydíjon, mivel Lewis Hamilton nem magától szerezte meg, hanem csapata utasítására vehette át az első helyet Valtteri Bottastól. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a verseny után részletesen elmagyarázta, hogy mi vezetett a csapatutasításhoz, valamint kijelentette, normál esetben készek voltak megengedni Bottasnak, hogy megnyerje a futamot.

Wolff igencsak idegesnek tűnt a futam alatt, még pár körrel a leintés előtt sem szabadult fel, pedig akkor már biztosnak látszott a Mercedes sikere. Nem csoda, hiszen

a Mercedes csapatfőnöke többször elmondta, ki nem állhatja a csapatsorrendet, így nem is feltétlenül szerette volna alkalmazni azt.

„Azt mondtuk a pilótáknak, hogy versenyezhetnek egymással, csak legyenek óvatosak, tartsák észben a helyzetünket a versenyzők és a konstruktőrök világbajnokságában” – nyilatkozta a verseny után.

Valtterinek azt mondtuk, hogy ha minden a terv szerint halad, és az első és a második helyen leszünk a verseny végén, akkor meghagyjuk a sorrendet, hacsak nem érzünk nyomást Vettel részéről.

Csakhogy éreztek, még ha nem is a verseny végén, hanem korábban, ezért cserélték meg a sorrendet a kerékcserék után. Wolff szerint a csapatutasításhoz Hamilton boxkiállásának rossz időzítése vezetett. „A dolgok összekuszálódtak azzal, ahogyan kezeltük a boxkiállásokat. Valtterivel a helyes döntést hoztuk meg azzal, hogy elsőként hívtuk be, hogy megvédje a pozícióját, Lewist azonban egy körrel később hoztuk be a kelleténél, ezt magamra vállalom, mert beszélgetést folytattam James Vowles stratégával, miközben neki kellett volna meghoznia a döntést. Így Lewis egy körrel később jött be a boxba és pozíciót veszített. Mialatt megfontoltuk, mit kellene tennünk, Jamesszel beszélgettem, ezért történt egy körrel később a kiállás.”

Emiatt Hamilton Vettel mögé, a harmadik helyre tért vissza, és noha hamar megelőzte bajnoki riválisát, ez sokat kivett a gumijaiból. „Keményen dolgozott, hogy megelőzze Sebastiant, szenzációs manővert hajtott végre, de ettől elkezdtek hólyagosodni a gumijai, miközben Valtteri vigyázott a sajátjaira elöl, Sebastian pedig szorongatta Lewist” – mondta Wolff. Ebben a helyzetben két lehetséges végkifejlet volt, a legjobb esetben minden ugyanígy marad, Lewis a második helyen jön be, miközben Valtteri megnyeri a versenyt, a rosszabbikban azonban Lewis hólyagosodása nem bírja a végéig, és megelőzi őt Sebastian. Képzeljék el, hogy Lewisnak még egyszer ki kellett volna állnia, és a hatodik vagy a hetedik helyen végez. Hatodik hely ahelyett, hogy megnyeri a versenyt. Ezt figyelembe véve hoztuk meg a döntést.”

Hamilton saját elmondása szerint az első etapban jobban vigyázott a gumijaira Bottasnál, ezért a finn kiállása utáni első körben még gyors volt, a második azonban már valóban nem kellett volna. „A rajttól kezdve igyekeztem megnyerni a versenyt, közel voltam Valtterihez, amikor kiállt a boxba. Ahogy az élre álltam, volt egy jó köröm, egy kicsit jobban megóvtam a gumikat, mint ő, azt mondta, neki szemcsésedtek egy kicsit. Úgyhogy a következő köröm jó volt, de aztán kint tartottak még egyre, ami végül nem bizonyult jó döntésnek, mert a gumik elfogytak, ráadásul a Williams mögött veszítettem 6 tizedet, mindent, amit az előző körben nyertem. Elég frusztráló volt mindkettejük mögé visszajönni a pályára, mert azt hittem, csak Valtterivel kell majd csatáznom.”

Wolff ugyan azt nyilatkozta, hogy a legjobb forgatókönyv az lett volna, ha Bottas megnyeri a versenyt és megtartja megérdemelt első helyét.

Sokakban felvetődött a kérdés, hogy ha mindezt így gondolja a Mercedes, akkor a verseny végén – amikor Vettel már több másodpercre leszakadt – miért nem cserélte vissza a sorrendet két pilótája között, ahogyan tette azt a tavalyi Magyar Nagydíjon?