Vettel: Magától értetődő volt a Mercedes húzása

Lewis Hamilton bajnoki riválisa megvédte a kritikák kereszttüzébe kerülő Mercedest, mondván kézenfekvő megoldás volt az istálló részéről csapatutasítást alkalmazni.

Sebastian Vettel hátránya 40-ről 50 pontra nőtt a világbajnoki pontversenyben Lewis Hamiltonnal szemben az Orosz Nagydíj után. Ez azt jelenti, hogy ha a Ferrari pilótája mind az öt hátralevő versenyt megnyeri, akkor is szüksége van riválisa botlására a vb-címhez, mert ha Hamilton mind az ötször második, akkor is ő végez az élen. Vettel ennek ellenére lát még esélyt a végső győzelemre, de azért egy kis ajándék is kellene neki.

Vettelnek a verseny utáni sajtótájékoztatón felhívták a figyelmét arra, hogy a számok nem mellette szólnak, mire a német viccesen megjegyezte, ezt ő is tudja. Nem voltam matekzseni, de ahhoz elég okos vagyok, hogy erre magamtól is rájöjjek. Hogy őszinte legyek, versenyről versenyre gondolkozom, azonban nem segít, ha pontokat veszítünk.

A Ferrari négyszeres világbajnoka ennek ellenére nem mondott le ötödik címének megszerzéséről, de

tudja, valószínűleg arra is szüksége lesz, hogy Hamilton legalább egy versenyen kiessen a hátralevő ötből.

„Mi nyilvánvalóan megpróbáltunk mindent kihozni magunkból, szerintem halvány esély volt rá, hogy Lewis előtt végezzünk, de meg kellett elégednünk a harmadik hellyel. Még mindig hiszek benne, hogy van esélyünk megnyerni a világbajnokságot. Nyilvánvalóan nem nőnek az esélyeink, ha mögöttük végzünk, de ki tudja, elég egy, ideális esetben két kiesés, és a dolgok rögtön másként festenek. Nem kívánok ilyesmit Lewisnak, de soha nem lehet tudni, mi fog történni, úgyhogy a legjobbunkat kell nyújtanunk, ami ezen a hétvégén talán nem teljesen sikerült. A jelenlegi helyzetünkben a hátralevő versenyek megnyerésére kell koncentrálnunk.”

Vettelt a Mercedes által alkalmazott csapatutasításról is kérdezték. A német pilótának nem tetszett, hogy az újságírók nem bántak kesztyűs kézzel Hamiltonnal és Valtteri Bottasszal, miközben szerinte triviális volt, hogy csapatuk megcserélte a sorrendet. „Elismerés illeti mindkettejüket, jól játszottak össze csapatként – mondta Vettel. – Tudom, hogy az újságírók szeretik a vitát és az ellentmondást, és emiatt tesznek fel ilyen kérdéseket, de a védelmükben el kell mondanom, hogy a helyzetükben magától értetődő volt, amit tettek, úgyhogy talán nem mindegyik kérdés jogos.”