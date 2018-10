Már F1-es autóval tesztel a Pirelli helyére pályázó Hankook

Nem veszi félvállról a felkészülést a Forma-1-re a Hankook, amely a Williamstől vásárolt modellel már a pályateszteket is elkezdte arra az esetre, ha őt választják a száguldó cirkusz kizárólagos beszállítójává 2020-tól.

Az már korábban kiderült, hogy a Hankook gumigyártó cég lesz a Pirelli ellenfele a Forma-1 kizárólagos gumiszállítói pozíciójáért, eddig azonban nem lehetett pontosan tudni, hol tartanak a koreaiak a felkészüléssel. Most megtudtuk, hogy meglehetősen jól állnak, már egy korábbi Forma-1-es betontorpedót is vásároltak a tesztekhez, ami pedig szintén fontos tényező lehet, túllicitálhatják a Pirelli ajánlatát, ami az F1-nek és a csapatoknak is több pénzt jelentene.

Az már biztos, hogy a 2020-as szezontól vagy a Pirelli, vagy a Hankook gumijait fogják használni az F1-es csapatok, marad az egyetlen gumiszállító a száguldó cirkuszban. A Hankook alapos átvilágításon esett át, mielőtt zöld utat kapott arra, hogy versenybe szálljon a Pirellivel, a koreaiaknak tehát megvan a kellő infrastrukturális háttere az F1-es abroncsok gyártásához.

Hogy a pénze is, az csak ezután dől el, Michael Schmidt, az Auto Motor und Sport szakírója szerint mindenesetre nem alaptalanok a félelmek a Pirelli részéről a Hankook jelentős anyagi háttere miatt.

A folyamat jelenleg a két gyártó pénzügyi ajánlatának átnézésénél tart, és noha nincs határidő, október végére pont kerülhet az ügy végére, ezután már csak az FIA Motorsport Világtanács (WMSC) jóváhagyása kell. „Az elnökünk már tisztázta az álláspontunkat, nem szeretnék semmit hozzáfűzni ehhez – mondta korábban Mario Isola, a Pirelli motorsportért felelős igazgatója. – Megvan a saját nézőpontunk, amely szerint ajánlatot fogunk tenni. Szerintem a Pirelli jó munkát végzett az elmúlt nyolc évben és mindig megtette, amit elvártak tőle."

Amennyiben a Hankook nyer és 2020-tól a Forma-1 kizárólagos gumiszállítójává válik, hatalmas fába vágja a fejszéjét. Ennek megfelelően igyekszik minden poszton felkészülni, például szerződtette Hirohide Hamasimát, a Bridgestone korábbi technikai főnökét, akinek kulcsszerepe volt Michael Schumacher és a Ferrari sikersorozatában, mielőtt a Pirelli-érában a Ferrari gumiszakértőjének szegődött. Hamasima megszerzése nem csak szakértelme miatt fontos, hanem azért is, mert megvannak a kapcsolatai a Motorsport Világtanácsban, valamint az F1 részvényesei között is.

Új, a legmodernebb eszközökkel felszerelt fejlesztőközpont is segít a Hankooknak a koreai Tedzsonban,

ami azonban ennél is meggyőzőbb, hogy már a versenpályán is tesztelnek, a nyilvánosságtól elzártan. Ehhez vásároltak a Williamstől egy Cosworth motorral szerelt FW33-ast (a csapat 2011-es modellje), valamint egy Forma-2-es gépet is,

amelyet úgy alakítottak át, hogy megfeleljen a jelenleg az F1-ben használt szélességű gumiknak. A teszteket a hírek szerint egy korábbbi Formula E-pilótával végzik.

Amennyiben azonban a koreaiakra esik a választás, aktuálisabb, hibrid meghajtású autóra lesz szükségük, ami már nehezebb dió, mivel 10 fős stábra van szükség a működtetéséhez, a csapatok azonban értelemszerűen nem adhatnak embereket, mivel azzal előnyhöz jutnának a riválisokkal szemben. Ráadásul a kettős terheléssel is szembe kell majd néznie a Hankooknak, 2020-ban ugyanis még a jelenlegi, 13 hüvelykes kerekekkel kell ellátniuk a csapatokat, míg 2021-től már az új, 18 hüvelykes változat lép életbe. Újoncként ezt nem lesz egyszerű véghez vinni.