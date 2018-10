Bottas helyében Räikkönen inna egy sört

Különös, Kimi Räikkönent ismerve azonban egyáltalán nem szokatlan tanáccsal látta el 2007 világbajnoka mercedeses honfitársát, aki szerinte Hamilton elengedése után sörrel motiválhatná magát a Japán Nagydíjra.

Kimi Räikkönen hozta a formáját, legalábbis ami a nyilatkozatokat illeti. A Ferrari finn világbajnoka az Orosz Nagydíj hétvégéjén talán a szokottnál is szűkszavúbban bánt az újságírókkal, a futam után pedig újabb aranyköpést eresztett el, amikor a Mercedes csapatutasításáról kérdezték. A 2007-es világbajnok ezen kívül elmondta, szerinte a címvédő istálló talált valamit, de reméli, a következő versenyre változhat a helyzet.

Räikkönen versenye nagyon eseménytelen volt, a futam nagy részében a negyedik helyen autózott senkitől sem zavartatva. „Túl későn álltunk ki a boxba, onnan már nem tudtunk felzárkózni. Ezen kívül nem történt sok minden, mindenki tudja, milyen nehéz előzni Szocsiban.” A futam nagy részében egyedül köröztem és egy kicsit unatkoztam is, de nem számítottam másra, tudtam, hogy ez ilyen lesz."

A finn pilóta megkongatta a vészharangot a hátralevő öt futamra nézve,

szerinte ugyanis annak ellenére nem tudták megelőzni a Mercedeseket, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas látványosan spórolt az autójával.

„Az autót jó érzés volt vezetni, különösen a kerékcsere után, de összességében túl lassúak voltunk. Nem volt semmi gond az autóval, egyszerűen csak nem volt meg a tempója, egy kicsit mindenhol gyorsulnunk kell. Seb és én is olyan gyorsan vezettünk, amennyire csak tudtunk, de mindenki láthatta, hogy ez nem volt elég. Mellékesen, a Mercedes mindent kihozott az autójából? Én nem hiszem, annyira vezettek gyorsan, amennyire kellett nekik."

Räikkönen szavait Valtteri Bottas futam utáni nyilatkozata is alátámasztja, a Mercedes finn pilótája hiába futotta meg a leggyorsabb kört a második helyen autózva, elmondása szerint sokkal gyorsabban is mehetett volna. „Még a leggyorsabb kör megfutásakor is kímélő üzemmódban volt a motor, őszintén mondom úgy éreztem, hogy csak cirkálok a verseny végén. A teljes második etapban sokkal gyorsabban mehettem volna Lewis mögött."

Räikkönennek nem ismeretlen a szituáció, amelyben egy adott csapat egyik pilótájának a másikat kell segítenie, ő is többször került hasonló helyzetbe a Ferrarinál. Emiatt is tehették fel neki a kérdést, a versenyen a győzelmet Hamiltonnak átengedő Bottas helyében hogyan motiválná magát a soron következő Japán Nagydíjra. Räikkönen nem is adhatott volna magához jobban illő választ: Fogalmam sincs, talán néhány sörrel – mondta, valamint flegma stílusában hozzátette, ez van. – Ez nem ideális, de az életben így mennek a dolgok, az ember nem tehet sokat ellene."

Már a versenyen is akadt egy beszólása a Ferrari finnjének, amelyen jót derülhettek a nézők. A kerékcserék előtt csapata arra kérte Räikkönent, hogy az ellenkezőjét tegye annak, amit a 2. helyen haladó Hamilton csinál, magyarán ha a Mercedes kimegy a boxba, ő maradjon a pályán, vagy fordítva.

Erre Räikkönen csak annyit mondott, hogy de hát nem is látja Hamiltont, olyan messze van előtte.

A 2007-es világbajnok egyébként nem volt jó kedvében egész hétvégén, az időmérő után ezt a választ adta arra a kérdésre, hogy mitől került ekkora előnybe a Mercedes a Ferrarihoz képest. „Gyorsabbak, ennyire egyszerű. Honnan kellene tudnom, hogy mitől ennyire gyorsak? A végtelenségig spekulálhatunk erről. Ha lennének válaszaim az ilyen kérdésekre, az nyilván jobb lenne. Akárhogy is, jelenleg náluk van az előny."

A futam után azt mondta, szerinte talált valamit a Mercedes, amitől ismét az övék lett a leggyorsabb autó. „Az utóbbi futamokon visszaestünk. Nem tudom, hogy mit csináltak az autójukkal, de remélhetőleg a következő versenyen változni fog a helyzet. Remélhetőleg az egy másik történet lesz, mint pár futammal ezelőtt. Szerintem a Mercedes talált valamit."

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint azonban nem erről van szó, csupán sikerült jobban megérteniük az autójuk és a gumik viselkedését. „A legtöbbet Spában tanultuk, ahol elvesztettük a versenyt és tudtuk, hogy miért. Nagyon szenvedtünk a La Source hajtűben és az utolsó sikánban, ez pedig kapaszkodót adott ahhoz, hogy hol kell keresgélnünk a lemaradás okát – mondta Wolff. – Szingapúrban kipróbáltuk, hogy jó helyen kutakodunk-e, és igazunk lett, ezért sikerült összességében jobban megértenünk az autót. Ezzel együtt az új motort is sikerült jobban megértenünk, ezek a dolgok pedig összeadódtak. Szerintem nem lehet egy dolgot kiragadni és azt mondani, hogy a Ferrari sebességet vesztett az egyenesben, vagy mi jobban értjük az autónkat. Mindig az apró előnyszerzéseken múlik, hogy összességében javítani tudunk-e a köridőn."

Wolff ezzel együtt úgy véli, hogy a Ferrari továbbra is előnyben van a motorerő terén. „Úgy véljük hogy az erő terén a Ferrarinak továbbra is van egy kis előnye, ezt láttuk az időmérőn."