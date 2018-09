Hamilton: Nem én kértem a csapatutasítást

A Mercedesnél nem tudnak örülni Lewis Hamilton győzelmének, miután félreállították az útjából Valtteri Bottast. Toto Wolff elárulta, miért volt erre szükségük.

A szezon során először ért el zsinórban három futamgyőzelmet a világbajnoki tabellán már 50 ponttal vezető Lewis Hamilton, a Mercedesnél mégsem nagy az öröm, miután csapatutasítással félreállították Hamilton útjából az addig vezető Valtteri Bottast. A finn pilóta a pole pozícióból őrizte az 1. helyet, mégis be kellett érnie a 2. hellyel.

Bottas az 53 körös verseny 25 körében kapott utasítást, hogy a 13-as kanyarban engedje el Hamiltont, és ezt szó nélkül megtette. James Vowles, a Mercedes stratégája már a verseny során elmondta neki, hogy Hamilton abroncsai hólyagosodni kezdtek, ezért kell védeni őt Sebastian Vetteltől. A Ferrari versenyzője a kerékcserék idején Hamilton elé került, de a brit pilóta visszaelőzte.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke tőle szokatlanul, személyesen szólt Bottashoz a levezető körben, azt ígérte, a verseny után elmagyarázzák neki a helyzetet. A Sky Sportsnak nem sokkal később már meg is tette.

Azért hoztuk ki Valtterit először, hogy megvédjük a győzelmét, utána viszont egy körrel túl sokat vártunk Lewisszal és Sebastian ellen elvesztette a helyét

– magyarázta az osztrák szakember. – Ez az egész káoszt hozott, mert Sebastian mögé került, támadnia kellett, nem is volt boldog emiatt. Ez hólyagosodást okozott, ezért kellett megvédeni őt Sebastian ellen” – mondta. Wolff többször is kiemelte, hogy délelőtt számos forgatókönyvet egyeztettek a versenyzőikkel, de erre a helyzetre nem készültek fel.

„A szívünk mélyén versenyzők vagyunk, azt szeretjük, ha a gyorsabb győz, de racionális srácok is vagyunk, reggel átbeszéltük a dolgokat, de aztán minden máshogy alakult a versenyen. Ez történt. Most a fellegekben kellene járnunk a kettős győzelemmel, és alapvetően így is van, de azt is érezzük, hogy ez Valtteri kárára történt. Győznie kellett volna, de mi ezt felülírtuk.”

Ez a pilótáknak és a csapatnak is lelombozó, de a rideg valóság az, hogy egy ilyen napon 7 ponttal nagyobb előnyt is ki lehet alakítani egy nagyon nehéz világbajnokságban. Itt ezt meg kellett ragadni, ezt kellett tennünk.”

Wolff „szenzációs csapatjátékosnak nevezte Bottast, kiemelte, hogy a finn pilóta azonnal engedelmeskedett, és elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a versenyzők, valamint a csapat támaszkodhasson egymásra, mindkét irányban. A futam utáni sajtótájékoztatón Hamilton is úgy vélte, nem sok csapattárs lett volna hajlandó feladni a győzelmet.

Nem jó érzés. Nem hiszem, hogy valaha is éreztem volna ilyet, miután az 1. helyen zártam

– nyilatkozta. – Mindenképpen nagyon ellentmondásos érzés, mert az ember természetesen szeretné növelni az előnyét a bajnokságban, de mi egy csapat vagyunk és két bajnokság van. Valtteri az egész hétvégén kiváló munkát végzett, tegnap láthatták is, hogy az időmérő után mennyire örültem a sikerének.”

„Biztosítottam Valtterit arról, hogy ezt nem én kértem, a csapat ezt tartotta helyesnek. Nagyon kellemetlen helyzet ez” – mondta. A sajtótájékoztató után Hamilton és Bottas ott maradt a teremben és beszélgettek.

Nem tudta, mi lesz a verseny vége

Az utolsó körök során Bottas érdeklődött a mérnökénél, hogy versenyezhetnek-e, de azt a választ kapta, hogy a sorrend változatlan marad. Elmondása szerint Hamilton sem tudta, hogy a végén visszacserélik-e a helyezéseket.

„Amikor szóltak, hogy Valtteri el fog engedni, azt akartam mondani nekik, hogy gyorsítson fel, mert Sebastian a sarkamban van, és elég közel került. Nem volt jó érzés megelőzni őt, és nem is tudtam, mit terveznek a végére. Vártam valami hírt, de tudtam, hogy a csapat így akarja befejezni.”

Hamilton később a Sky Sportsnak elárulta, eszébe jutott a tavalyi Magyar Nagydíj, amikor visszaadta a 3. helyet Bottasnak, szerinte a csapat erőltette ezúttal, hogy ő nyerjen, mert kellettek a pontok.

„A versenyzők a győzelemért élnek. Ha valaki azt mondja, nem nyerhetünk, az olyan, mintha elvennék tőlünk a levegőt, az életet. Én nem így akarok győzni. A csapat hozta meg a döntést, vannak erősebb figurák a csapatban, akik azt mondják, hogy győznünk kell, és vannak érzelmesebbek, akik versenyezni akarnak. Fontos elismerni Valtteri érdemeit, abszolút úriember volt.”