Oconnak is bejöhet, ami Kvjatot visszahozta az F1-be

Továbbra is a mezőnyben maradásért küzd, azonban a harmadik számú pilóta státusza is opció lehet a 2019-re valószínűleg versenyzői ülés nélkül maradó Esteban Oconnak, aki Danyiil Kvjat visszatéréséből meríthet erőt.

Az Orosz Nagydíj szombatján újabb hely kelt el a 2019-es rajtrácson, minden kérdés azonban még távolról sem zárult le a pilótapiacot illetően. A mezőny legtöbbre tartott fiatal versenyzőjének továbbra sincs helye, jelenlegi csapata azonban szívesen megtartaná harmadik számú pilótának. Danyiil Kvjat példája is mutatja, hogy mennyire fontos tűzközelben maradni, miközben egy, az F1-ből tavaly kikerült versenyzőnek az segíthet, hogy szakított a Mercedesszel.

Danyiil Kvjat visszatérése utat mutathat és reményt adhat azoknak a pilótáknak, akik valamilyen oknál fogva kiszorulnak a Forma-1-ből.

Az orosz pilóta szerződtetésében persze fontos szerepe van annak is, hogy a Red Bull juniorprogramjában jelenleg nincs olyan feltörekvő fiatal, akinek elegendő pontja lenne a Forma-1-es superlicenchez,

valamint Kvjat a paddockban terjedő pletykák szerint egy orosz, újrahasznosított energiával foglalkozó vállalat jelentős támogatását is élvezi.

Mégis, Kvjatnak harmadik esélyt is ad a Red Bull, Helmut Marko, a bikások tanácsadója pedig elmondta, folyamatosan kapcsolatban állt vele azután is, hogy tavaly menesztették a Toro Rossótól, a Ferrarinál harmadik számú pilótaként eltöltött szezon pedig nagyban hozzájárult Kvjat fejlődéséhez,nyugodtabbá és érettebbé vált, valamint az F1-es közegről is sokat tanult.

„Érettebb és nyugodtabb, szerintem a gyors Kvjatot fogjuk látni, amelyik az emlékeinkben is él. A ferraris állás segített neki, sokkal szélesebb a látóköre az F1-ben, jó leckét kapott – mondta Marko. – Folyamatosan kapcsolatban voltunk, már a hivatalos bejelentés előtt értesült Ricciardo átigazolásáról, úgyhogy felhívott, mielőtt Ricciardo tette, de már azelőtt is kapcsolatban álltunk. Megértette, hogy miért történt vele a múltban, ami történt, most az egész környezete sokkal jobb. Éhesebb, mint volt, látta, hogy milyen nehéz üléshez jutni az F1-ben."

Kvjat példája lebeghet Ocon előtt is, noha a francia pilóta nem küzd mentális gondokkal, és a legtöbb csapat szívesen látná a soraiban. Továbbra is azon van, hogy versenyzői ülést találjon jövőre, tárgyal is a Williams csapattal, amennyiben azonban nem sikerül megegyeznie,

a Force India szívesen megtartaná harmadik pilótának, és akár tesztelési lehetőséget is adna neki a szimulátoros munka mellet.

Így a francia pilóta az F1-es közegben maradhatna, és vélhetően nagyobb esélye lenne a 2020-as visszatérésre valamelyik csapathoz.

„Remélhetőleg talál ülést, de ha nem, segíteni fogunk neki, mert nagyon jó pilóta. Mennyi időre ment el Räikkönen, két évre? Utána visszajött, és még mindig jól ment – mondta Otmar Szafnauer, a Force India csapatfőnöke. – Akár tesztelhet is, semmi nincs még eldöntve, de ha az ember szimulátoros munkát végez, az egyetlen módja, hogy fejlessze a szimulátort és az autót, ha néha az autót is vezeti."

Szafnauer is azon a véleményen van, hogy ha Oconnak lesz lehetősége visszatérni 2020-ban az F1-be, akkor 2019-ben a helyében nem menne el másik sorozatba. „Ez nem a tanácsom, arra ott vannak mások, de ez az én véleményem."

„Meglátjuk, mi történik. Természetesen harmadik számú pilótának lenni nem a legnagyszerűbb, de ha nem versenyezhetek jövőre, minél többet vezethetek, annál jobb. Jelenleg azonban még mindig versenyzői ülést keresek" – nyilatkozta Ocon.

Helmut Marko a Sky Sportsnak azt nyilatkozta, hogy a Toro Rossóban is lenne hely Oconnak, de csak abban az esetben, ha mindennemű szerződését megszüntetnék,

magyarán, ha mostantól nem lenne a Mercedes által támogatott pilóta. Ezt a lehetőséget Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke korábban kizárta.

Pascal Wehrleint viszont elengedte a Mercedes, a 23 éves pilóta tavaly még a Saubernél vezetett, nemrég pedig szakított a stuttgartiakkal azért, hogy nagyobb esélye legyen visszatérni az F1-be. Fel is került a Toro Rosso listájára, sőt, a hírek szerint már tárgyalt is Markóval a múlt héten Grazban. „Igen, mostantól az övé már egy másik történet, de még nem hoztunk semmilyen döntést, mindössze tagja egy hosszú listának" – mondta a Red Bull tanácsadója.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke ezzel szemben úgy tudja, hogy Wehrlein már elkötelezte magát a Formula E mellett. Arra a kérdésre, hogy változtat-e ezen, ha ajánlatot kap a Forma-1-ből, Horner kitérő választ adott.