Verstappen a tét nélküli időmérőn is szabályt sértett

Nem sok értelme volt a Red Bull szempontjából az Orosz Nagydíj időmérőjén való részvételnek, ráadásul Max Verstappen még egy szabálysértést is elkövetett.

Formaságnak bizonyult az időmérő edzés a Red Bull számára az Orosz Nagydíj előtt, mivel motorcserék miatt a pilótáik mindenképpen az utolsó előtti sorból kezdik majd a vasárnapi futamot. Ez azt jelenti, hogy bár az időmérőn részt vehettek, az eredmény lényegtelen, mert mindenképpen hátrasorolják őket.

A Red Bull pilótái ilyenkor a Q1-ben általában még futnak mért köröket, a Q2-ben viszont már nem (hogy a gumiválasztást ne korlátozzák a versenyre), így tettek most is. Max Verstappennek az egyébként számára tét nélküli Q1-ben is sikerült elkövetni egy szabálysértést, az FIA szerint nem lassított le, amikor sárga zászlót mutattak számára.

A Q1-ben egy komolyabb veszélyhelyzet alakult ki, ráadásul pont akkor, amikor Verstappen kihágását is regisztrálták, helyi idő szerint 15:18-kor, amikor Szergej Szirotkin autója megpördült, de nem tört össze, ám így is sárga zászlóval jelezték a bajt a mezőny többi tagjának. Ilyenkor a versenyzők kötelesek mérsékelni a sebességet, a sportfelügyelők szerint Verstappent ezt nem tette meg.

Egyelőre nem tudni, hogy milyen büntetést kap, de a holland pilóta a legjobb esetben is csak a 18. pozícióból indulhat vasárnap.

„Az autó jó volt az időmérőn, de arra kell hajtanunk, hogy a verseny is tiszta legyen, működjön a gumistratégia, és akkor a végére odaérhetünk az 5-6. helyre. A vártnál jobb az autó, közelebb vagyunk az élmezőnyhöz. Az egyenesben lemaradunk, de a kanyarokban behozzuk. Szép születésnapi ajándék lenne egy jó rajt és némi előrelépés” – nyilatkozta a lassan 21 éves pilóta a Sky Sportsnak.

Verstappen csapattársa, Daniel Ricciardo egy ausztrál sikert már ünnepelhetett szombaton, hiszen kedvenc focicsapata, a West Coast Eagles nyerte a bajnoki döntőt, az időmérő után azt mondta, megpróbál majd újabb sikert elérni a hazaiaknak, de egyelőre nem tudja, mire számíthat a vasárnapi futamon.

Bár Lewis Hamilton nem ért ezzel egyet, Ricciardo reménykedik abban, hogy a gumikopás miatt stratégiai szempontból izgalmas verseny lesz.

„Optimista vagyok, hogy bezsebelhetünk néhány pontot, de minden azon múlik, hogy bírjak majd a gumik és milyen lesz az időjárás, mert nincs nagy meleg. A GP3-as futamon elég komoly volt a gumikopás, úgyhogy érdekes lesz. Pozitívan látom a dolgokat, szerintem rendben leszünk a versenyen, és a gumikopás miatt szerintem át tudunk majd menni a mezőnyön.”