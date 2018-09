Antonio Giovinazzi nagyon örül, hogy a rutinos Kimi Räikkönen oldalán mutatkozhat be főállású F1-es pilótaként. Úgy érzi, a Sauber sokat fejlődött az idén.

Teljesen új pilótafelállással kezdi a 2019-es szezont a Sauber, miután a Ferrari leszerződteti Charles Leclerc-t, aki lényegében helyet cserél a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönennel, a csapattársa pedig a szintén Ferrari-protezsált Antonio Giovinazzi lesz. Az olasz fiatal tavaly két futamot már teljesített az F1-ben, idén pedig többször, köztük az Orosz Nagydíj pénteki szabadedzésén is tesztelt a Saubernél.

Bár sokan óva intik az újoncokat attól, hogy rögtön egy élpilóta mellett kezdjék a pályafutásukat, Giovinazzi pénteken úgy vélte, Räikkönen számára a lehető legjobb csapattárs lesz. A finn pilóta 2001-ben, szintén nagyon fiatalon lépett be az F1-es mezőnybe, pont a Saubernél, megjárta a McLarent, a Ferrarit és a mai Renault istállót is.

„Nagy tapasztalattal rendelkezik, ha kérdezek majd tőle valamit, biztosan fog segíteni – vélte az olasz tehetség, aki 2016-ban Pierre Gasly mögött 2. lett a mai Forma-2-ben. – Azt mondanám, hogy ő a legjobb csapattárs, aki mellett elkezdhetem az F1-es pályafutásomat. Alig várom, hogy egy világbajnok mellett versenyezhessek, ez igazán nagyszerű lesz.”

A Sauber az idén meglepően jól szerepel, elsősorban a Leclerc által megszerzett pontoknak és néhány látványos időmérős eredménynek köszönhetően,

Frédéric Vasseur csapatfőnökkel egyetértve Giovinazzi is úgy véli, Räikkönen érkezése újabb lökést adhat a svájci csapatnak. „Az emberek nagyon motiváltak. Jövőre már Kimi is ott lesz, nagy tapasztalattal, és szerintem már a neve is segíteni fog, hogy a csapat 110%-os erőbedobással fejlessze az autót és szenzációs munkát végezzen.”

A finn pilóta a tőle várható módon azt mondta, ő még nem foglalkozik a következő szezonnal (ennek ellenére sajtóhírek szerint üléspróbán már járt a csapatnál és a Mexikói Nagydíj után elképzelhető, hogy gumiteszten is részt vesz), és kijelentette, ő nem gondolkodott azon, hogy ki lesz majd a csapattársa a 2019-es idénytől.

Bár a csapatok általában nem szoktak egyszerre két pilótát lecserélni, Giovinazzi révén a Saubernek lesz némi referenciapontja, hiszen az olasz fiatal az elmúlt évek során többször is tesztelt náluk, így van rálátása a fejlesztésekre.

„Két hónapja vezettem az autót a Hungaroringen, azóta minden téren sokkal jobb lett. Ugyanekkora ugrást éreztem a barcelonai újoncteszt és a Hungaroring között. Itt most újabb lépést tapasztalok a tapadás terén, ennek is nagyon örülök.”