Hamilton úgy érzi, a korábbiaknál jobban vezet Oroszországban

A világbajnoki címvédő szerint sokat foglalkozott azzal, hogy javuljon a teljesítménye Szocsiban, és az új fejlesztések is motiválják, hogy mindent kihozzon az autójából.

A délelőtti óvatos kezdés után délután az élre állt a Mercedes az Orosz Nagydíj helyszínén. Az első szabadedzésen Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is kerülte a hiperlágy gumikat, ezeket bevetve azonban már ők diktálták a tempót Szocsiban. A brit pilóta különösen boldog volt, mert úgy érezte, ő maga is jobb teljesítményt nyújtott a korábbiaknál.

„Szocsi eddig a gyengébb pályáim közé tartozott, különösen tavaly, ezért nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy kiismerjem a balanszt és rájöjjek, hol tudok fejlődni, hogy ezen túlléphessek. Ebből a szempontból jól sikerült a mai nap. Minden futamon egyre többet tanulunk, és különösen az előző néhány verseny segített, hogy jobban kezdhessük ezt a hétvégét.

„Újabb fejlesztésekkel érkeztünk a hétvégére; nagyon sokat dolgoznak az otthoniak, és igazán lelkesítő, amikor az ember úgy érkezik egy versenyre, hogy fejlesztéseket is kap, tudva, hogy a szezon ily késői szakaszában már a jövő évi autóval is foglalkoznak. Ez arra sarkall, hogy mindenből kihozzam a legtöbbet. Ma jó napunk volt, remélem, ez holnap is folytatódik.”

Hamilton tavaly kikapott Szocsiban csapattársától, ma viszont mindkét edzésen gyorsabb volt nála, ráadásul a Ferrari sem tudott egyelőre felnőni a szintjükre, a Red Bullok pedig csak a mezőny végéről indulhatnak.

„Mindkét autó erősnek tűnt az összes gumitípuson – összegzett James Allison, a Mercedes technikai igazgatója. – A hiperlágy ismét nagyszerű, egy körön nagyon gyors, de Szingapúrhoz képest kevésbé nyilvánvaló, hogy a versenyen is jó lesz. A hosszabb etapok jól sikerültek, versenyképesnek tűntünk, és az autó is jól viselkedett. Eddig minden rendben, meglátjuk, holnap miként folytatódik.”

A Mercedes a hétvégére új hátsó szárnnyal és módosított első vezetőszárnnyal érkezett Szocsiba, ahol az aszfalt nagyon sima, ez hagyományosan kedvez Bottasnak. A finn pilóta az idén még nem nyert versenyt, és egyelőre az a feladata, hogy Hamiltont támogassa, de Bottas egyelőre nem csak csapattársát figyeli.

Papíron úgy tűnik, versenyképesek lehetünk, de még csak péntek van. Az autó alapvetően jó visszajelzéseket adott, de akad még teendőnk

– összegzett. – Nagyon nehéz itt pontos beállítást találni, mert a balansz sokszor változik a kör során. Hoztunk néhány aerodinamikai újítást, ami bevált, és nagyobb tapadást biztosított, meglátjuk, hog ez elég lesz-e a hétvégén. Úgy néz ki, hogy a Ferrari egyelőre nem mutatta meg, mire képesek valójában, úgyhogy valószínűleg holnap erősebbek lesznek.”