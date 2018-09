Räikkönen: Nincs jobb dolguk a péntek elemzésénél?

A Ferrari egyelőre lépéshátrányban van a Mercedesszel szemben. Ez Sebastian Vettelt aggasztja, Kimi Räikkönent kevésbé.

Sebastian Vettelnek támadnia kell a hétvégi Orosz Nagydíjon, mivel a világbajnoki cím megszerzése érdekében mindenképpen csökkentenie kell a 40 pontos hátrányát Lewis Hamilton mögött. Ennek ellenére a Ferrari úgy tűnik, egyelőre az Ezüstnyilak mögött jár, mivel Vettel az első szabadedzésen csak úgy tudott az élen végezni, hogy a Mercedesek csak lágy gumival mentek, délután már lemaradt.

A négyszeres világbajnok délután meg is pördült, de az autója ezúttal nem sérült meg, így Monzával és Szingapúrral ellentétben nem veszített időt a felkészülésből. Teendőjük ezúttal is van, de többször előfordult már a szezon során, hogy gyenge pénteki kezdés után szombaton már erősen tértek vissza, Valtteri Bottas és Max Verstappen is erre számít.

„Úgy tűnt, elég messze járunk az élmezőny többi tagjától, ez nem ideális – ismerte el Vettel. – Egy mért körön és a hosszú etapokon is küszködünk, ráadásul szerintem a gumikkal is keményebben bánunk náluk. Nem éreztem jónak az autót sem. Úgy gondolom, többet kell nyújtanunk.”

Néha jól alakulnak a péntekek, máskor nem. Nem igazán sikerült tisztán mindegyik etapom, de azért nem volt rossz. Forgalomban és anélkül is szenvedtünk a gumikkal.”

A Ferrari a szezon korábbi szakaszában sokszor előnybe került a gumikezelés terén, Szingapúrban azonban a Mercedes e téren is jobban szerepelt náluk. Szocsi abból a szempontból különleges helyszín, hogy a nagyon sima aszfalton az abroncsokat a megszokottnál kisebb terhelés éri, ez azonban nem feltétlenül könnyíti meg a csapatok dolgát a beállítások eltalálása terén.

A péntek délutáni eredmények alapján az élmezőnyben Kimi Räikkönennek kell a legjobban igyekezni a további két nap során, őt azonban a köridőtáblázat a legkevésbé sem érdekelte. Räikkönen a 6. lett bő 1 másodperccel Hamilton mögött, de szerinte ezzel nem kell foglalkozni.

Nem értem, az emberek miért tulajdonítanak ekkora jelentőséget egy pénteknek. Azt tippelem, a médiának nincs más dolga

– szúrt oda. – A péntekekre nézve megállapíthatjuk, hogy nem mindig derül ki az igazság. Számunkra szokványosan zajlott a mai. Kipróbáltunk néhány dolgot, megnéztük, mit eredményeznek. A rendes munka holnap kezdődik. Meglátjuk, mi lesz az időmérőn. Ezen a pályán nem könnyű gyorsnak lenni, és itt is az utolsó tizedek megtalálása a legnehezebb.”