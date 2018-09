A Renault nem bírja a hegyi levegőt, a mezőny végén a Red Bullok

A Renault új motorja egyszerűen nem működik nagy tengerszint feletti magasságban, ráadásul megbízhatatlan is, ami újabb motorcserét eredményezett a Red Bull autóiban.

Hivatalos megerősítés csak a pénteki első szabadedzésen várható, azonban már most eldőlt, hogy mindkét Red Bull az eggyel régebbi, B specifikációjú Renault-motorral vág neki az Orosz Nagydíjnak, ezért csak a mezőny végéről kezdheti majd a futamot Szocsiban. Max Verstappen erőforrásával gondok akadtak a szingapúri versenyen, a holland azonban most elárulta, előre be volt tervezve, hogy előbb-utóbb visszatérnek a korábbi verzióhoz.

A Red Bull a franciák erőforrásait használó csapatok közül egyedüliként voksolt a C specifikációjú motor bevetése mellett, amelyet már Monzában beszereltek Verstappen és Daniel Ricciardo autójába. A Renault előre jelezte, hogy bár teljesítményben előrelépést jelent az új fejlesztés, a megbízhatóság terén van még min dolgozniuk. Verstappen ezt meg is tapasztalta Szingapúrban, de mint az Orosz Nagydíj csütörtökjén kifejtette,

enélkül is vissza kellett volna tenniük a korábbi verziót, mert a Renault új motorja egyszerűen nem bevethető nagy tengerszint feletti magasságnál.

„A C specifikációjú erőforrás nem képes az olyan, tengerszint felett magasan fekvő pályákon üzemelni, mint a brazil vagy a mexikói, úgyhogy a beszerelése óta tudtuk, hogy egy ponton vissza kell térnünk a B jelű motorhoz – árulta el Verstappen. – Szerintem az Orosz Nagydíj a legjobb hely arra, hogy ezt megtegyük, már csak azért is, mert több tartalék alkatrészünk van, ha valami elromlik."

Korábban Daniel Ricciardo is megerősítette, hogy a C változat erősebb, amit Verstappen sem tagad, szerinte azonban versenykörülmények között nincs különbség a régi és az új verzió közöttt, sőt, utóbbi talán egy kicsit még lassabb is. A C változat egy kicsit erősebb az időmérőn, a versenyen azonban ugyanolyan, vagy talán egy kicsit lassabb is, mint az előző verzió. Azért döntöttünk mégis mellette, mert mindig szeretnénk még egy vagy másfél tizedet gyorsulni, ha azt a motor lehetővé teszi."

Red Bull-találkozó a mezőny végén

Nem csak az energiaitalosok anyacsapata, hanem a Toro Rosso is büntetéssel vághat neki az orosz futamnak, ugyanis a Honda Pierre Gasly és Brendon Hartley autójába is beépíti új fejlesztésű motorját a jövő heti Japán Nagydíj előtt. Ez azt jelenti, hogy négy Red Bull-autó rajtol a mezőny hátuljáról, ami mindenképp izgalmakat hozhat a versenyen. Hogy meddig jöhetnek előre, arra Verstappen szerint a pálya adhat választ.

„A célunk az, hogy visszakapaszkodjunk az első ötbe vagy hatba – nyilatkozta a Red Bull holland pilótája. – A tempónk alapján oda mindenképp eljuthatunk, attól függ, hogy mennyire lesz könnyű előzni. Természetesen egy kicsit jobban a hosszú etapokra fogunk koncentrálni, és ennek megfelelően állítjuk be az autót."

A Honda közleményéből kiderül, hogy az új motor erősebb a réginél, de hogy pontosan mire lehet tőle számítani, egyelőre Gasly sem tudja. „Nem szeretnék túl sokat mondani, mielőtt holnap ki nem megyünk vele a pályára. Fejlesztés, szóval pozitívnak kell lennie, mivel egy ideje már nem volt ilyenünk.”