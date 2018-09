A Toro Rosso visszaszerzi Kvjatot a Ferraritól 2019-re

Az Orosz Nagydíj szombati napján bejelentették, hogy a Red Bulltól korábban lefokozott, a Toro Rossótól pedig kirúgott Danyiil Kvjat ismét lehetőséget kap a faenzai istálló színeiben.

Danyiil Kvjat visszatér az F1-es mezőnybe a 2019-es szezontól, az orosz sportoló ismét a Toro Rosso versenyzője lesz. Kvjat 2014-ben a faenzai istálló pilótájaként mutatkozott be az F1-ben a GP3 bajnokaként, több lépcsőfokot is átugorva, majd Sebastian Vettel váratlan távozása után Daniel Ricciardo csapattársa lett a Red Bullnál.

Kvjat 2015-ben és a 2016-os szezon első négy versenyén szerepelhetett a Red Bullnál, legjobb eredménye egy 2. hely volt a 2015-ös Magyar Nagydíjon, emellett egy leggyorsabb kört tud felmutatni a 2016-os Spanyol Nagydíjon, pont azon a versenyen, amikor visszatért a Toro Rossóhoz, miután a Red Bull lefokozta őt, és Max Verstappent ültette a helyére.

Az orosz versenyző ígéretes tehetségnek indult, de a Red Bullnál és később a Toro Rossónál is nehezen kezelte a rá nehezedő nyomást, többször is vezetői hibákat vétett. Ezek közül a legnagyobb botrányt azzal kavarta, hogy Sebastian Vettel autójának kétszer is nekiment a 2015-ös Orosz Nagydíj elején, a német pilóta kiesett, majd személyesen tett panaszt a Red Bull menedzsmentjénél.

Kvjat később a Toro Rossónál is kegyvesztetté vált, már a 2017-es szezon vége előtt lecserélték Brendon Hartley-ra, de ideiglenesen visszahívták, amikor Hartley a WEC-ben versenyzett.

Az idei szezon során Kvjat a Ferrari fejlesztőpilótája volt, elsősorban szimulátoros feladatokat bíztak rá, de már a Belga Nagydíj előtt felmerült, hogy újra lehetőséget kap a mezőnyben, mivel a Red Bullnál kezdenek elfogyni azok a pilóták, akik F1-es jogosítvánnyal, úgynevezett szuperlicenccel rendelkeznek.

Kvjat visszatérésével biztosan lesz orosz versenyző az F1 2019-es mezőnyében, de jó esély van arra is, hogy Szergej Szirotkin a Williams pilótája marad, és az is elképzelhető, hogy a grove-i istálló az F2-ben szereplő Artyom Markelovot is leszerződteti. Kvjat lényegében a Red Bullhoz előrelépő Pierre Gasly helyét veszi át, a csapattársa kilétét egyelőre nem fedték fel.

„Először is meg szeretném köszönni a Red Bullnak és a Toro Rossónak a lehetőséget, hogy ismét a Forma-1-ben versenyezhetek – mondta Kvjat. – Különösen örülök annak, hogy egy olyan csapathoz térhetek vissza, amelyet nagyon jól ismerek. A Toro Rossónál mindig otthon éreztem magam, biztos vagyok benne, hogy ez a következő szezonban is így lesz.”

A Ferrarinak is szeretnék köszönetet mondani, hogy bízott a vezetési képességeimben, és lehetővé tette, hogy kapcsolatban maradjak a Forma-1-gyel a fejlesztőpilótájukként. Még akkor is, ha a kötelezettségeim nagyrészt a szimulátoros munkához kapcsolódtak, sokat tanultam, most erősebbnek és felkészültebbnek érzem magam, mint amikor elhagytam a Toro Rossót.”

Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke szerint is érettebbé vált az orosz, aki jövőre megmutathatja, hogy érdemes volt ismét bizalmat szavazni neki.

„Úgy hiszem, hogy megérdemel egy újabb esélyt a Forma-1-ben. Danyiil nagyon jó versenyző fantasztikus természetes sebességgel, amelyet karrierje során többször bizonyított” – mondta Tost. Volt néhány nehéz helyzet, amellyel szembe kellett néznie a múltban, de meggyőződésem, hogy volt ideje érettebbé válni a versenyektől távol, ami segíteni fog megmutatni a vitathatatlan képességeit a pályán. Keményen fogunk dolgozni, hogy jó autót adjunk alá, úgy érzem, a legjobb még csak most következik tőle. Boldogak vagyunk, hogy újra a csapatunkban köszönthetjük, és sikeres szezont kezdhetünk együtt.”

Az eddig bejelentett 2019-es csapatfelállások

Csapat Versenyző 1 Versenyző 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Pierre Gasly Force India* Williams Renault Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg Toro Rosso Danyiil Kvjat Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen McLaren Carlos Sainz Lando Norris Sauber Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi

* Várhatóan más néven