Prost: Meglep, hogy Ricciardo igent mondott a Renault-nak

A korábbi négyszeres világbajnok nagyra értékeli a Renault új pilótáját, de egyelőre nem hiszi, hogy a szerződtetésétől rögtön élcsapattá válnak. Ricciardo optimista a jövőre nézve.

Az egész paddockot, még a Renault tanácsadóját, a korábbi négyszeres világbajnok Alain Prostot is meglepte, hogy Daniel Ricciardo a szezon végén elhagyja a Red Bullt és a Renault gyári istállójához szegődik. Prost az F1 hivatalos podcastjában azt mondta, „még nem tartanak ott”, hogy Ricciardóval élcsapattá váljanak, és már azon is csodálkozik, hogy az ausztrál pilóta elfogadta az ajánlatot.

„Daniellel nagyon nyitott tárgyalásokat folytattunk. Tud mindent, látott mindent, és tisztában van azzal, hogy jövőre nem lehet világbajnok. Jobbak leszünk [mint az idén, de a győzelem] időbe fog telni. Kissé meglepett minket, amikor azt mondta, hogy csatlakozni akar hozzánk. Lehetővé teszi a számunkra, hogy sürgessük a csapatot, és kissé nyomás alá helyezzük, de végül is, ez pozitívum.”

Prost úgy véli, nagy érték, hogy Ricciardo nyert már futamokat és nagyon versenyképes volt az elmúlt évek során, de azt is kiemelte, hogy kedves a személyisége, ami fontos a csapat hangulata szempontjából. Szerinte Ricciardo segíthet összerakni az építőkockákat, hogy a Renault ismét győztes csapattá válhasson.

Marketing szempontból is értékes, hiszen ő egy vicces srác, a Forma-1-en belül, és azon kívül sem mondják róla, hogy zűrös dolgai lennének

– mondta Prost. – Számomra ő az egyik legjobb pilóta az előzések terén. Nagyon versenyképes. Gyakran szerez több pontot a csapattársainál, például Max [Verstappennél], akit az egyik legjobbnak tartanak. [Ricciardo] csúcskategóriás srác” – vélte a Professzor, aki rámutatott, hogy olyan pilótákra lesz szükségük, akik viselni tudják a nyomást, e téren is arra számít, hogy Ricciardo és Nico Hülkenberg jó párost alkot majd.

Hülkenberg korábbi csapattársa, Sergio Pérez is elismerte a Racefansnek, hogy csodálkozik Ricciardo döntésén, szerinte az ausztrál versenyző most fog majd igazán szembesülni azzal, milyen szoros is a középmezőny az F1-ben. – Ha minden így marad, akkor élvezni fogja a küzdelmet. Érdekes lesz látni őt Hülkenberggel, mert szerintem Nico mellett nehéz időszak vár rá.”

Ricciardo tudja, hogy leghamarabb 2020-ban várhat komolyabb sikereket, a Renault legutóbbi, C specifikációjú motorja optimistává teszi.

„A legutóbbi [fejlesztési] lépcsőfokuk pozitív az előrelépés terén. Az év hátralévő részére és a jövőmre nézve is. Ez egy apró kis pozitívum” – nyilatkozta. – Mindannyian tudjuk, milyen a kapcsolat [a Red Bull és a Renault között], úgyhogy, ha Christian [Horner] is elismerte, akkor az bizonyíték arra, hogy ez előrelépés. Versenyzőként is lehetett ezt érezni, különösen az időmérőn.”