Új pilótákra lesz szükség a Ferrarinál és a McLarennél

Sőt, a Saubernél is, mivel a fiatal tehetségek előléptetése miatt mindenhol hiányozni fognak a szimulátorpilóták és a tesztnapokon bevethető újoncok is.

Miközben a Mercedesnél nagyon komoly fejtörést okoz Esteban Ocon és George Russell alkalmazása a 2019-es szezon során, a Ferrari, a Sauber és a McLaren is kénytelen új pilóták után nézni, miután Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi és Lando Norris is versenyzési lehetőséget kap az istállóik színeiben.

A Ferrari ráadásul várhatóan elveszíti Danyiil Kvjatot is, aki 2019-től ismét visszatérhet majd a Toro Rossóhoz, ezt valószínűleg a hétvégi Orosz Nagydíjon jelentik majd be. A Scuderiánál így egyáltalán nem marad mozgósítható pilóta a szimulátoros munkára és a fiatal versenyzők számára fenntartott kétnapos tesztre sem.

Hasonló a helyzet a Saubernél is, ott Marcus Ericssont megtartják harmadik pilótának (így a szimulátorban dolgozhat), de a fiatalok tesztnapjára őt és a McLaren versenyzői ülését elvesztő Stoffel Vandoorne-t sem lehet majd alkalmazni, a szintén sauberes Tatiana Calderón pedig a közelében sincs a teszteléshez szükséges szuperlicenc pontok megszerzésének.

A Ferrari tehetségkutató programjában jelenleg 9 pilótát tartanak számon,

bár köztük van Leclerc is, aki nemrég azt mondta az ő képzése véget ért azzal, hogy az idén csatlakozott a Sauberhez. Az akadémisták között a brit Callum Ilott bevetése elképzelhető a Ferrarinál (ha megtartja 3. helyét a GP3-ban, meglesz a tesztlicenchez szükséges pontja), az eredményei alapján azonban ő sem tűnik átütő reménységnek, korábban a Red Bull el is küldte a tehetségkutatójából.

A Saubernél mindenképpen igazolniuk kell, a McLarennél is hasonló a helyzet, mert Nyck de Vries és Oliver Turvey sem vethető be teszteken, a szimulátorban viszont igen. Az még nem dőlt el, hogy jövőre is négy vagy csak két tesztnapot rendeznek majd a szezon közben (a Hungaroringen zajló tesztelés került veszélybe), de a fiatalok tesztlehetősége várhatóan megmarad jövőre is.

Érdekes kérdés, hogy felmerül-e a posztokra Mick Schumacher neve,

mivel a német pilóta biztosan megszerzi a teszteléshez szükséges licencet érő pontokat az F3-as Európa-bajnokságon, viszont egyelőre nem csatlakozott egyik tehetségkutató programhoz sem, bár a Ferrarinál többször elmondták, hogy tárt karokkal várják őt. A Szingapúri Nagydíjon már kérdezték ezzel kapcsolatban a csapatfőnököket, de kitérő válaszokat adtak.