A Mercedes Oroszországban végleg két vállra fektetheti a Ferrarit

Szocsiban más csapat még nem nyert, Sebastian Vettelnek muszáj megtörni ezt a szériát, ha életben akarja tartani a világbajnoki álmait. Futamelőzetes a hétvége fő kérdéseivel.

Az Orosz Nagydíj 2014 óta része a Forma-1-nek, és azóta ez már a második alkalom, hogy átrendezték a pozícióját a naptárban; az első két versenyt ősszel, a következő kettőt tavasszal rendezték, most pedig ismét őszre, a világbajnoki küzdelem hajrájába került.

A négy évvel ezelőtti téli olimpia központja köré épült pálya a negyedik leghosszabb az idényben, és magán viseli a Hermann Tilke-féle létesítmények ismertető jegyeit: széles aszfalt, egy nagyon hosszú egyenes (a célegyenes, a padlógázos ívvel együtt), sok lassú/közepesen gyors forduló, meg egy elnyújtott, nagy leszorítóerőt igénylő kanyar (a 3-as számú).

Az újonc Charles Leclerc nem igazán lát különbséget a kanyarok között, azt mondta, „az összes nagyon hasonló", mások szerint viszont nem ennyire egyszerű a képlet. „Műszakilag nagy kihívást jelent – mondta a pályáról a Williams technikai igazgatója, Paddy Lowe. Az autónak mindenhol jónak kell lennie, a lassú és a gyors kanyarokban egyaránt. Carlos Sainz hozzátette, hogy a három szektorból az elsőt a hosszú egyenes és a 3-as kanyar uralja, a másodikra a közepesen gyors, a harmadikra a lassú kanyarok jellemzők.

Utóbbiakat nem szabad alábecsülni, mert az alacsony tempó ellenére könnyen megtréfálják a versenyzőket az alacsony tapadással, gyakran látni megforgásokat bennük. Ehhez néhol a kanyarok kifelé dőlése is hozzájárul. A célegyenes végi 2-es számú fordulónál szintén egész gyakran elrontják a féktávot a pilóták – itt arra kell különösen figyelniük, hogy szabályosan, a jelzőtábla megkerülésével térjenek vissza a pályára, mert ha nem így tesznek, levágnak belőle egy keveset és azzal büntetést kockáztatnak.

Az Orosz Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Szocsi (2014-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (2) / Mercedes (4) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Nico Rosberg (2) / Mercedes (3) Az eddigi futamok győztesei 2017: Valtteri Bottas, 2016: Nico Rosberg, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (2), Bottas (1)

És persze a rajtnál is kiemelt figyelemre lesz szükség a hajtűnél,

ugyanis az előző három szocsi futam mindegyikén történt benne kieséssel járó karambol. Az elmúlt versenyeket nem úsztuk meg első körös ütközések nélkül, könnyen lehet, hogy megint lesznek.

Folytatja a felfelé ívelő formát a Mercedes?

A két élcsapat pingpongjában egész szezonban hol egyik, hol másik került előnybe az autóval, de a lehetőségekkel egyértelműen a Mercedes sáfárkodott jobban, a Ferrari többet eltékozolt. A nyáron úgy tűnt, az olaszok fegyvere az erősebb, de az utóbbi két verseny azt sejtteti, hogy talán kiegyenlítődtek az erőviszonyok.

Miközben a Ferrari leginkább a fedélzeti kamera eltakarásával foglalkozott, a Mercedes csendben bevetett egy új, kis csatornákkal felszerelt felnit, amellyel a hatékonyabb szellőzésnek köszönhetően jobban kordában tudják tartani a gumihőmérsékletet, továbbá a hátsó szárny vájatain is változtattak a nagyobb tapadás érdekében (igaz, nem biztos, hogy Szocsiban újra látható lesz ez a légterelő, mert itt nincs szükség maximális leszorítóerőre).

Ezekkel azon hiányosságukat orvosolták, hogy a nagyon lassú kanyarokból kigyorsításokon eddig kikaptak a Ferraritól. Lewis Hamilton két egymás utáni győzelemmel a háta mögött érkezik Oroszországba, s mivel az itteni derékszögű kanyarok tömkelegéről óhatatlanul eszünkbe jut a szingapúri vonalvezetés, a Mercedes helyzete igen kedvezőnek látszik.

Végre zavartalanul készül fel Vettel?

Bár Vettel nem tulajdonított különösebb jelentőséget annak, hogy az előző két nagydíjon a hibái miatt sok időt vesztett a pénteki felkészülés legkritikusabb szakaszából, a délutáni versenyszimulációkból, jól biztos nem jött neki, hogy a garázsból kellett figyelnie a többiek gyakorlását.

Egy nála kisebb kaliberű versenyző esetében az állása elvesztéséről is beindulnának a pletykák a hasonló bakik után. Mindkétszer visszaüthetett a Ferrarinak, hogy a tervezettnél levesebb információt gyűjtöttek a gumik viselkedéséről, és ezért szenvedtek a kopással a futamokon, Szingapúrban a ritmus felvételéhez is szükségük lett volna minél több körre pénteken.

Vettel így is nagyon szorult helyzetben van, 40 pontos deficitet akar lefaragni hat futam alatt, égető szüksége lenne a győzelemre. Nem kellene megint lépéshátrányba kerülnie rögtön az első edzésnapon.

Kibabrálnak valakivel a gumik?

A kérdés mindenképp aktuális annak tükrében, hogy amint az előbb szót ejtettünk róla, az erős gumik

opás (és/vagy a helytelen stratégia) megkötötte a Ferrari kezét Monzában, illetve Szingapúrban. Az Orosz Nagydíjon pontosan ugyanazokat a gumikat lehet használni, mint az előző versenyen, vagyis a hiper-, az ultra és a sima lágyat.

A pálya kevésbé terheli a gumikat, a sima burkolat miatt csekély a kopásuk és az elhasználódásuk – magyarázta Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója, kiemelve, hogy a nyújtott 3-as kanyar nyúzza őket leginkább. – Ez ideális terep a hiperlágy keveréknek, noha a csapatoknak minél gyorsabban meg kell érteniük a viselkedését, és rájönni, hogyan illeszthetik be a versenystratégiájukba."

Ami azt illeti, ezen a helyszínen a kétkiállásos taktika ritka, mint a fehér holló, négy év alatt körülbelül csak fél tucatszor fordult elő, hogy valaki így teljesítette a távot. Nico Rosberg 2014-ben például kénytelen volt kereket cserélni az első kör után, de vígan ellavírozott a célig az új garnitúrával.

A Ferrari szokás szerint a legpuhább gumikból tárazott be, ebből a szempontból a Red Bull is hasonlóan készül: Daniel Ricciardo, Max Verstappen és Vettel egyforma készletből gazdálkodhat, és Kimi Räikkönennél is csupán annyi az eltérés, hogy eggyel több a szettje a lágy keverékből (a hiperlágyból meg eggyel kevesebb). Hamilton és Valtteri Bottas hozzájuk képest kevesebbet kap a rózsaszínnel jelölt típusból, a lilával és a sárgával ellenben nagyobb lesz a mozgásterük.

Elfásult Ricciardo?

A Red Bull a szezon felénél kiszállt a világbajnoki csatából, azóta a motorszállító- és versenyzőváltással áll az érdeklődés középpontjában. Az viszont kevesebbeknek tűnt fel, hogy gyakorlatilag a monacói győzelme óta Ricciardo képtelen megverni Verstappent.

Igen, a büntetések és meghibásodások miatt nehéz a teljesítményük összehasonlítása, de az említett verseny óta az ausztrál egyszer sem rajtolt vagy ért célba a csapattársa előtt, még tiszta körülmények között sem. Legutóbb is csak bottal ütötte a Vettelt is legyőző Verstappen nyomát. Ez úgy is furcsa, hogy a szimulátorban már csak kevesebbet gyakorolhat, nehogy titkokat vigyen magával a Renault-hoz a jövőbeli fejlesztésekről.

Amelytől a csapat egyébként a korábbi, B jelű motorváltozatból kér egy-egy friss példányt – büntetésért cserébe – a pilótáinak a hétvégére, miután a gyorsabb, de egyelőre köhécselő C-t átmenetileg mellőzik. „Vállaltuk a kockázatokat vele – mondta Christian Horner csapatfőnök. – A szerelőink szép munkát végeztek a vezérlés beállításával. Egy ideig még foglalkoznunk kell a csiszolásával, és akkor csak jobb lesz a motor."

A Red Bullnak Szocsiban még nem volt jobb eredménye az 5. helynél, és az időmérőt követő hátrasorolásokkal nehéz elképzelni, hogy ezen a statisztikán idén változtatni fognak. A vasárnap 21 éves Verstappen aligha számít szép ajándékra a pályán.

A Red Bullhoz hasonló cipőben jár a McLaren a motorral, és a wokingiak különleges beállításokat vethetnek be, hogy csökkentsék a hátrányukat az egyenesekben. „Néhány elképzelést kipróbáltunk Monzában, ahol szombaton javultunk a légellenállás csökkentésében" – közölte Fernando Alonso, és szerinte a hétvégén visszanyúlhatnak értük. Arról később döntenek az istállónál, hogy beáldoznak-e a kanyarsebességből, de az új sportigazgató, Gil de Ferran elismerte, hogy „Oroszországban talán ismét ebbe az irányba indulnak el", mivel a körülmények hasonlítanak a monzaihoz.

Az Orosz Nagydíj programja