Rosberg: Borzasztó, hogy nem jut hely Oconnak

A 2016-os világbajnok szerint nincs nagy baj az F1-es tehetségkutatás terén, de úgy véli, nem lenne szabad hagyni, hogy Esteban Ocon ülés nélkül maradjon.

Nagy hullámokat ver az F1-ben, hogy a mezőny egyik legtehetségesebb fiatal pilótája, Esteban Ocon várhatóan ülés nélkül marad 2019-ben. Ocon a Mercedes támogatását élvezi, ennek is köszönhet, hogy a Force Indiánál versenyezhet, de a helyét jövőre várhatóan a csapat új tulajdonosának fia, Lance Stroll veszi át.

Joe Saward szakblogger szerint ez már az idén is megtörtént volna, de a Mercedes megfenyegethette a csapatot, hogy elveszik tőlük a motorokat, ha Ocont kirúgják a csapattól. A menedzsmentje a Renault-nak és a McLarennek is felkínálta az ígéretes tehetséget, de a Mercedes-kötődés miatt Ocon az egyiknek sem kellett, és ugyanez a helyzet a Toro Rossóval is.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke már elkezdte kongatni a vészharangokat, szerinte ez az F1-es tehetségkutató programjuk végét jelentheti, mivel egyelőre nem tudnak ülést ajánlani Oconnak. A Mercedes a német Pascal Wehrleint már elengedte a programból, Ocon és az F2-es George Russell viszont egyelőre marad.

A Mercedes 2016-os világbajnoka, Nico Rosberg szerint a tehetségkutatás így sincs „tragikus helyzetben.”

„Talán egy kicsit rosszabbul állnak a dolgok, mint korábban, és általában véve is rajta kell tartanunk a szemünket, mert olyan helyzet nem fordulhatna elő, mint Oconnal – nyilatkozta az Autosportnak. – Ez borzasztó. Ő szenzációs [versenyző]. A srác remekül vezetett eddig, és most nincs ülés, ez igazán szörnyű, és el kell kerülni.”

Bár úgy tűnik, hátrányt is okozhat, ha egy fiatal pilóta elköteleződik az egyik F1-ben érdekelt márka mellett, Sergio Pérez szerint még mindig érdemes tehetségkutató programokhoz csatlakozni. „Ha engem kérdeznek, nyilvánvalóan még mindig jó lenne egy élcsapatnál lenni, mert csak így válhat valaki világbajnokká, úgyhogy én szeretnék a Ferrari vagy a Mercedes-program tagja lenni.”

Ez viszont nem garantálja az ember helyét a Forma-1-ben, úgyhogy ez nehéz döntés.”

A Red Bull felfedezettje, Max Verstappen elárulta, már 2010-ben megkeresték, hogy lépjen be az italgyártó tehetségkutatójába, de ő egészen addig független akart maradni, amíg csak tehette. „Így lehet a legjobb üzleteket kötni – vélte. – Így is tettünk, és ez juttatott el ide. Néha viszont nem állnak az ember mögött, ilyenkor alá kell írni a szerződést, aztán nem lesz beleszólás, és a csapat mondja meg, hogy hol lehet versenyezni.”