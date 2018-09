Verstappen kezd lenyugodni, ami az F1 sportigazgatójának is feltűnt

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója szerint Max Verstappen újabban mutatott hozzáállásával előbb-utóbb megnyerheti a világbajnoki címet, ehhez azonban jó autó kell kapnia.

Max Verstappen lassan negyedik F1-es szezonjának végéhez ér. Már amikor 17 évesen bemutatkozott a száguldó cirkuszban, a jövő világbajnokának tartották, első futamgyőzelmét 2016-ban aratta, majd 2017-ben hozzátett még kettőt, az idén pedig egy újabbat. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója úgy véli, mostanra kezd megmutatkozni, hogy a Red Bull pilótáját valóban világbajnoki anyagból gyúrták, már csak egy jó autó kellene neki.

Az év eleje a Red Bull holland pilótájának hibáitól volt hangos, Bahreinben ütközött Lewis Hamiltonnal, Kínában megtorpedózta Sebastian Vettelt, Monacóban pedig egy lehetséges győzelmet dobott el, miután a harmadik szabadedzésen összetörte az autóját.

Azóta azonban megbízhatóbban teljesít, amit Ross Brawn is észrevett, a Szingapúri Nagydíj után pedig elmondta, Verstappen valóban a jövő világbajnoka lehet.

„A szingapúri futam megmutatta, hogy a hollandnak mindene megvan, ami egy jövőbeli bajnokot fémjelez – mondta Brawn. – Nem elég fenomenális teljesítményt nyújtani néhány versenyen, ha a többit buta hibák rontják el, Verstappen versenyeit azonban a bámulatos tempón túl egyre jobban jellemzi a higgadtság. Max mentálisan is fejlődik, már csak egy autóra van szüksége, amellyel állandóan harcolhat a győzelemért, nem csak bizonyos helyzetekben. A Red Bull noha viszonylag fiatal csapat, a múltban már megmutatta, tudja, hogyan kell ilyen autót építeni."

Brawn szerint a legutóbbi példa Verstappen érettségére a Szingapúri Nagydíj közben kialakult helyzet volt, amikor a lekörözöttek miatt a holland hirtelen utolérte a vezető Hamiltont, de nem vetődött be mellé meggondolatlanul.

Verstappen az idén egy futamot nyert Ausztriában, ami nagyban annak köszönhető, hogy a Red Bull csak az autójuknak igazán passzoló helyszíneken tudja felvenni a harcot a Ferrarival és a Mercedesszel. A csapat úgy kalkulál, ilyen helyszínből még egy lesz az idén. Reálisan nézve Mexikó maradt az idén az egyetlen esélyünk a győzelemre normál körülmények között – mondta Christian Horner csapatfőnök. – Remélhetőleg begyűjthetünk még pár dobogós helyezést az év vége előtt."

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is úgy számol, hogy Mexikóban nem csak a Ferrari lesz az ellenfelük. „A Red Bull valódi tényező volt Szingapúrban. Jó őket is az elejében tudni, jó a szurkolóknak és a versenynek is, mi is élveztük. A következő futam Mexikó lehet, ahol igazán gyorsak lehetnek, de ki tudja, mi történik Szocsiban és Szuzukában."

Barátja nem készül földbe döngölni Verstappent

A jelenleg még a Toro Rossónál versenyző Pierre Gasly lesz jövőre Max Verstappen csapattársa a Red Bullban. A francia pilótának jó a kapcsolata Verstappennel, a holland Ziggo Sport kérdésére pedig elmondta, természetesen az a célja, hogy jövőre legyőzze csapattársát, de nem készül arra, hogy ezt hatalmas különbséggel tegye meg. „Egyértelműen nem a válaszom. Nem szeretnék megsemmisítő vereséget mérni rá, de mindketten autóversenyzők vagyunk, így természetesen azért megyek a Red Bullhoz, hogy a legjobb legyek. Én akarok lenni a legjobb pilóta az F1-ben, ahogyan Max is."