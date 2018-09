Webber: Megváltozott a kapcsolatom Vettellel, tanácsot is adtam neki

Viszonyuk egyáltalán nem volt felhőtlen a Red Bullnál, azonban mióta Mark Webber kiszállt a Forma-1-ből, remekül kijön Sebastian Vettellel.

Mark Webber 2013-as visszavonulása óta sem távolodott el a Forma-1-től, gyakran láthatjuk őt a paddockban szakértőként dolgozni, vagy akár a díjátadó ceremónián interjúkat készíteni. Az ausztrál pilóta karrierjének egyik legtöbbet boncolgatott és taglalt fejezete a Sebastian Vettellel való rivalizálás. A csapattársaknak több emlékezetes csörtéje is akadt a pályán és azon kívül is, Webber visszavonulása óta azonban teljesen megváltozott a kapcsolatuk.

Mark Webber a Sky Sports riporternőjeként dolgozó Natalie Pinkham podcastjában vendégeskedett, ahol a számos téma közül természetesen korábbi csapattársa is szóba került. Ki ne emlékezne a 2010-es Török Nagydíjon történt ütközésükre, vagy a 2013-as Malajziai Nagydíj utáni meleg pillanatkora a pihenőszobában.

Webber elmesélte, hogy nézeteltéréseik már a múlté, és bár kívülről nem mindig látszik, a pilóták között egyébként is kialakul egyfajta kötelék.

„Nagyban megváltozott a kapcsolatunk, mióta visszavonultam. Nem voltam Lewis, Fernando és Sebastian szintjén, de megvolt a bajtársiasság. Természetes, hogy nagy tisztelettel voltunk egymás iránt ezekkel a srácokkal. Amikor két órán át üldözitek egymást, majd annyiszor együtt pezsgőztök, az közel hoz titeket egymáshoz."

Ez persze nem azt jelentette, hogy ne akarták volna legyőzni egymást. Webber elmondta, bár sokszor gyorsabb volt nála, Vettel így is kifejezetten frusztrálónak tartotta ausztrál kollégája erősségeit. Ahogy egyszer Seb mondta, idegesítettem és a háta közepére kívánt. A barcelonai utolsó szektorban, vagy a nagy sebességű kanyarokban hat év alatt sem jött rá, hogy mit csinálok, még akkor sem jött volna, ha elmagyarázom neki, mert ez egyszerűen csak úgy jön. Szingapúrban ugyanez volt a helyzet, csak fordítva."

Hogy azóta mennyire barátivá vált a viszonyuk, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy Webber legutóbb még tanácsokkal is ellátta Vettelt. Az ausztrál mindig is hiányolta, hogy más sportágakkal ellentétben az F1-es pilótáknak nincs edzője, akik külső szemlélőként segítenék őket. „Még Roger Federernek is van edzője, hogy jobban teniszezzen. Valentino Rossinak is. Nekünk azonban nincs senki, akivel beszélhetnénk. Szombaton például Sebastiannal SMS-eztem pár dologról, ő pedig azt mondta, »igen, ezeken rajta fogom tartani a szememet.«"

Webber szerint létezik csapattársak közti barátság, ahogy például ők is barátok lettek David Coultharddal az együtt töltött két közös szezonjuk alatt, ezt azonban sokkal könnyebb kivitelezni, ha éppen nem versenyképes a csapat.

„David Coulthard és én nagyon jól kijöttünk és a mai napig jól kijövünk, a csapat szeretett együtt dolgozni velünk. Ez volt a kezdete valaminek. Aztán Seb és én is jól kijöttünk addig, amíg ketten nem maradtunk az elejében. A problémák ott kezdődnek, beüt a szar, mint amikor két kutya van, de csak egy tál étel. Úgyhogy a csapattársak szerintem jó kijöhetnek egymással amikor az építkezés zajlik, és nem az első helyekről van szó."