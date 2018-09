Brawn: Még a Ferrari és Vettel is világbajnok lehet

A korábban a Ferrarit és a Mercedest is erősítő Ross Brawn úgy véli, bár Lewis Hamilton mesterkurzust tartott Szingapúrban, és akár el is dönthette a vb-címet, ha a Ferrari már Szocsiban válaszol, még megfordíthatja az állást.

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója abban a helyzetben van, hogy végignézheti két korábbi csapatának világbajnoki címért folytatott harcát. A brit szakember 10 évet töltött el a Scuderia technikai igazgatójaként, majd 2010-től 2013-ig a Mercedes csapatfőnöke volt. Brawn szerint Sebastian Vettel szingapúri veresége akár döntő csapás is lehetett Lewis Hamilton részéről, ugyanakkor képesnek tartja a Ferrarit arra, hogy még innen is megfordítsa a dolgok menetét.

Hiába tűnt a Szingapúri Nagydíj esélyesének, a Ferrari az időmérő edzésen elvesztette a fonalat, többé pedig már nem is találta meg azt, így Hamilton az élről rajtolva zsinórban második futamgyőzelmét zsebelte be, és 40 pontosra növelte előnyét Vettellel szemben. Ez Brawnt is igencsak lenyűgözte. „Az eredmények és az időkülönbségek nem igazán mutatják meg, mennyire érinthetetlen volt Lewis, és micsoda mesterkurzust mutatott be. Nyomta, amikor kellett, közben óvta a gumikat, amikor tudta" – dicsért Brawn.

A Mercedes korábbi csapatfőnöke úgy véli, Hamilton szingapúri győzelme akár el is dönthette a 2018-as vb-cím sorsát.

„Fontos, ha nem a döntő lépés volt ez a Sebastian Vettellel vívott párharcában, valamint azt is bizonyította, hogy a Mercedes, a hibrid éra domináns csapata továbbra is dolgozik azokon a területeken, amelyeken az utóbbi időben kissé lemaradt. Amikor az ember elöl van, nincs idő megelégedni. Ezt a mantrát követik higgadtan a Mercedes pilótái és a csapat is."

Noha a nyári szünet után úgy tűnt, a Ferrari van nyeregben, az Olasz Nagydíjon minden félresiklott. „Míg a Mercedes lelkesen hagyta el Szingapúrt, addig a Ferrarinak valamennyire aggódnia kellett az utóbbi hetekben mutatott formája miatt. A nyári szünet után domináltak, nyertek Spában, és elfoglalták az első sort Monzában, azóta azonban megtört a varázs."