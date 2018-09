Alonso csapattársa a McLaren pilótája maradhat

Még a csapat részvétele sem biztos, amennyiben azonban a McLaren beszáll az IndyCarba, még az is lehet, hogy Fernando Alonso helyett Stoffel Vandoorne-nal teszi ezt meg.

A tengerentúlról dobhatnak mentőövet a Forma-1-ből kiszoruló fiatal pilótáknak, miután több IndyCar-csapat is érdeklődik a Stoffel Vandoorne, Esteban Ocon, Pascal Wehrlein alkotta trió szolgálatai iránt. Vandoorne-nak lehet, hogy a szó tágabb értelmében véve még csapatot sem kell váltania, a McLaren ugyanis - amennyiben elkötelezi magát a sorozat mellett - szívesen folytatná az együttműködést jelenlegi pilótájával.

Stoffel Vandoorne-nal a monzai futam után közölték, a csapat újonc tesztpilótája, Lando Norris veszi át a helyét a 2019-es szezontól, a belga pilótának a jelek szerint pedig más F1-es csapatnál sem jut ülés. Nagyon gyors és következetes, remek sportautó, vagy IndyCar-pilóta lenne belőle, miként F1-es pilótának is az, egyszerűen csak nehéz két évünk volt" – nyilatkozta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője.

Fernando Alonso még mindig nem döntött arról, hogy 2019-ben az IndyCarban szerepel-e, amennyiben pedig úgy határoz, nem ott folytatja, jelenlegi csapattársa húzhatja ki a csávából a McLarent, amely szívesen megtartaná Vandoorne-t az IndyCar-projekthez.

„Jó a kapcsolatunk. Nyilván nehéz, amikor az ember nem hosszabbít valakivel, de profi autóversenyző, mi pedig a rajongói vagyunk – mondta Brown Vandoorne-ról. – A McLaren mindenképpen versenyezne Stoffellel egy másik kategóriában, nagyszerű lenne látni, ha folytatódna a kapcsolata a McLarennel."

Brown heteken belül ígért döntést arról, hogy beszállnak-e az IndyCarba, amennyiben pedig ezt megteszik, vélhetően az Andretti Autosporttal lépnének együttműködésre. Azonban nem csak a wokingi istálló érdeklődik Vandoorne szolgálatai iránt, hanem a Dale Coyne Racing is.Dale Coyne elmondta, Ocon és Wehrlein is a listáján van, akárcsak a Schmidt Peterson Motorsportnak, amely az Autosport értesülései szerint szintén érdeklődik a Vandoorne-Ocon-Wehrlein trió iránt.

Zak Brown eközben jelezte, ők szívesen dolgoznának együtt a Hondával az IndyCarban. A japánok szerepvállalása egyelőre azért kérdéses, mert Fernando Alonso a sportautó-világbajnokságon szerződésben áll a Toyotával, a Honda így értelemszerűen nem szívesen támogatná őt ezzel egy időben az IndyCarban. Vandoorne beültetése erre is megoldást kínálhatna.

Vandoorne Magnussenről venne példát

Akárcsak a belga, a dán pilóta is a McLaren fiatal versenyzőket támogató programjában került be a Forma-1-be, a 2014-es szezonban a wokingiak színeiben debütált, 2015-re azonban ülés nélkül maradt. Egy évvel később a Renault-nál azonban sikerült visszatérnie az F1-be, 2017 óta pedig a Haasnál versenyez.

„Kevin ugyanebben a helyzetben volt, mint most én, és szerintem profitált az újrakezdésből. Ezt én is várom, aztán meglátjuk, mit tartogat a jövő. A McLaren a karrierem korai szakaszától kezdve támogatott, segítettek a GP2-ben és Japánban is, majd megadták a lehetőséget, hogy a Forma-1-ben versenyezzek, amiért mindig hálás leszek nekik” – mondta Vandoorne.