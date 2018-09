Újabb győzelmeivel Mick Schumacher átvette a vezetést az F3-ban

Michael Schumacher fia, Mick folytatta győzelmi sorozatát az F3-as Európa-bajnokságon. A záróforduló előtt átvette a vezetést a pontversenyben.

Folytatódik Mick Schumacher szárnyalása az F3-as Európa-bajnokságon: Michael Schumacher fia az esős Red Bull Ringen is újabb győzelmeket szerzett, ezzel a német pilóta átvette a vezetést a pontversenyben, és magabiztosan utazhat a hockenheimi zárófordulóra, ahol újabb három versenyen kell helytállnia.

Amennyiben Schumacher megnyeri a pontversenyt, megszerzi az F1-es jogosítványhoz, az úgynevezett szuperlicenchez szükséges eredményeket. Az FIA egy külön pontrendszer szerint értékeli a fiatalok előmenetelét, három év alatt 40 pontot kell gyűjteni, ebből az F3-as bajnoki cím önmagában 30 pontot ér.

Schumacher a spái forduló óta egyre jobb eredményeket ér el, a szeptember elején rendezett nürburgringi fordulón mindhárom versenyt megnyerte, ezt most a Red Bull Ringen is majdnem összejött, mivel az első két futamon győzött, a harmadikon pedig 2. lett Robert Schvarztman mögött. Legnagyobb riválisa, a Red Bull támogatását élvező Dan Ticktum nullázott is, így

Schumacher 49 pontnyi előnnyel készülhet az utolsó hétvégére úgy, hogy a futamgyőzelem itt is 25 pontot ér.

Az biztos, hogy a német versenyző jövőre másik géposztályban indul majd, bár buzgó újságírók már az F1-gyel is összefüggésbe hozták őt, valószínűbb, hogy a Forma-2 mezőnyéhez csatlakozik. Monzában tárgyalni látták őt Nicolas Todttal, aki a Schumacher-család jóbarátja, Jean Todt fia, és Joe Saward szakblogger úgy értesült, hamarosan megvásárolhatja Schumacher csapatát, a Premát annak mostani tulajdonosától, Lawrence Strolltól.

Schumacher Jr. esetleges F1-es szereplése fellendítheti az érdeklődést a világbajnokság iránt Németországban, legalábbis az RTL szakértője, a korábbi F1-es pilóta, Timo Glock erre számít.

Párszor beszéltem már vele, és szerintem a legjobb lehetőségeket most a GP3 vagy a Forma-2 nyújtja számára. Mindkét esetben közelebb lesz a Forma-1-hez

– vélte. – Felturbózná az érdeklődést Németországban, ha az F1-nek ismét lenne egy Schumachere. Most jók a nézettségek, átlagosan 4 millió nézővel, de Michael Schumacher fénykorában 10 milliónál is több volt."