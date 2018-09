Verstappen a győztes mentalitást hiányolja a Renault-tól

Max Verstappen nem állta meg, hogy újabb tőrt döfjön a Renault-ba, amelyből a Red Bull Racingre jellemző győzni akarást hiányolja. Reméli, hogy jövőre a Hondával már ez is meglesz.

A Red Bull holland pilótája szerint a Hondával végre a motorpartner részéről is megérkezik a csapatra jellemző győztes mentalitás az istállóhoz, amelynek autója véleménye szerint Szingapúrban bebizonyította, hogy jobb a Ferrari és a Mercedes konstrukciójánál. A Renault eközben megoldást ígért a C specifikációjú erőforrásával fellépő gondokra, a bikások azonban ezt nem valószínű, hogy megvárják, és inkább visszateszik a régi motorokat a következő futamra.

Szingapúrban Max Verstappen a második helyről rajtolva Lewis Hamilton mögött a második helyen végzett a versenyen, mindezt úgy, hogy az időmérőn és a futamon is a Renault erőforrásával szenvedett.

A holland pilóta szerint a csapat ezzel bebizonyította, hogy az övék a legjobb autó jelenleg a mezőnyben, és mindössze a Renault motorjai miatt nincsenek a Ferrari és a Mercedes előtt.

„Szerintem a miénk a legjobb autó a rajtrácson, miként az Szingapúrban is kiderült – nyilatkozta Verstappen Hollandiában, a Jumbo szupermarket-hálózat egyik üzletének megnyitóján. – Természetesen reméljük, hogy jövőre, az új motorszállítóval a jó irányba haladunk tovább. A megfelelő emberek már a fedélzeten vannak, a teljes csomag azonban még nem állt össze. Hogy ez megtörténjen, az jövőre sem lesz könnyű, az azutáni évben azonban már remélhetőleg valódi esélyünk lesz erre."

Verstappentől megkérdezték, miért bízik ennyire abban, hogy a Hondával jobb lesz a helyzet, mire ő elsőként a Renault és a japánok anyagi lehetőségei közötti különbséget hozta fel, majd odaszúrt a franciáknak. „Elsőként a költségvetésük miatt [bízom bennük], mert az többszöröse a jelenlegi motorbeszállítónkénak. Továbbá a jó irányba haladnak a próbapados eredmények alapján, ami pedig ennél is fontosabb, hogy nagyon akarják a győzelmet. A csapatunkban már megvan ez a mentalitás, a motorpartner oldaláról azonban még szükség van erre, jövőre pedig biztosan meg is kapjuk."

A Renault Sport ügyvezetője eközben a Szingapúrban a Red Bull által használt új fejlesztésű motort dicsérte, amely ugyan nem működött tökéletesen, ők azonban előre jelezték, hogy ez benne van a pakliban. Nem véletlen, hogy sem a Renault gyári csapata, sem a McLaren nem vetette be. „Elég jó kis jutalom volt ez a továbbra sem tökéletes C specifikációjú motorba fektetett erőfeszítésekért” – mondta Verstappen második helyéről Cyril Abiteboul. Azt látjuk, hogy az erőforrás az elvártaknak megfelelően 15 kW-s teljesítménynövekedésre képes. Világos volt, hogy bizonyos kockázatokat rejt magában, de mint mindig, most is arra számítunk, hogy ezt mindenki tiszteletben tartja."

Mindkét pilótának a motorvezérléssel akadt gondja, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke elmondta, a Szingapúrban tapasztalt magas hőmérséklet okozott gondot a nyomaték megfelelő leadásában, ami miatt az autóban néha magától üresbe kapcsolt a váltó, hogy megóvja az alkatrészeket.

Verstappen győzelemként élte meg a második rajtkocka megszerzését Szingapúrban

„Szerintem Daniel módot talált rá, hogy megoldja a motorvezérlés hiányosságait, a hétvége után pedig talán Max is így tett” – mondta Abiteboul. Azonban legyünk őszinték, ez a mi feladatunk, nem a versenyzőké. A vezérlést rendbe fogjuk hozni. Ez pályafüggő is, meglátjuk, miként tudunk javítani rajta és megpróbálni jobb munkát végezni a Red Bul-lal."

Az energiaitalosok lehet, hogy nem várnak arra, hogy sikerül-e rendbehozni a gondokat az Orosz Nagydíjra, és inkább visszateszik a B specifikációjú erőforrást, ami büntetésekkel járna.

„Valószínűleg a régebbi motorváltozatot fogjuk használni Szocsiban. Még meg kell vizsgálnunk a helyzetet, de vélhetően büntetésekkel kell szembesülnünk" – mondta Horner.