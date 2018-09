Ecclestone: A Ferrari cserben hagyta Vettelt

A Forma-1 korábbi mindenható ura a Ferrarit hibáztatja azért, hogy Sebastian Vettel 40 pontos hátrányba került Lewis Hamiltonnal szemben. Eközben a kétszeres világbajnok Mika Häkkinen megérti, hogy a német pilótának Schumacher tanácsára lenne szüksége.

Bernie Ecclestone, az F1 korábbi ügyvezetője mindig híres volt arról, hogy kertelés nélkül kimondta, amit gondolt. Bár már egy ideje nem ő irányítja a száguldó cirkuszt, ezt a tulajdonságát megtartotta, legutóbb a svájci Blick kiadójában tett látogatása során volt néhány erős megjegyzése Sebastian Vettel és a Ferrari teljesítményének láttán.

Az idei szezonban a Ferrari és Vettel is több hibát elkövetett, hol a német pilóta, hol csapata tett róla, hogy ne szerezzék meg az adott hétvégén a formájuk és az autójuk teljesítménye alapján megszerezhető maximális pontmennyiséget. Legutóbb Szingapúrban volt erre példa, Vettel pénteken hibázott, a Scuderia pedig a futamon lőtt mellé a taktikával.

Ecclestone ezért úgy gondolja, Hamilton 40 pontos előnye már behozhatatlan, a Mercedes brit pilótája gyakorlatilag ötszörös világbajnoknak tekintheti magát.

„Valójában már minden eldőlt erre a szezonra, Hamilton megnyerte a világbajnokságot" – mondta Ecclestone. A brit üzletember tavaly azt mondta, a Ferrarinak az a baja, hogy túl sok az olasz a jelenlegi vezetésében, akiknek egyszerűen nincs benne a DNS-ében egy F1-es csapat sikeres működtetése. Az F1 korábbi mindenható ura most is odaszúrt a Ferrarinak, szerinte ugyanis Michael Schumacher ideje alatt elképzelhetetlenek lettek volna a mostani hibák a csapat részéről. „Vettelt sajnos a Ferrari cserbenhagyta Monzában, majd Szingapúrban is, amikor túl korán hívták ki kerékcserére. Az ilyesmi soha nem történhetett volna meg Schumi ideje alatt" – mondta Ecclestone.

A kétszeres világbajnok Mika Häkkinen, Schumacher korábbi ellenfele sem érti, miként képesek ennyit hibázni Maranellóban. Mostanra a Ferrarinak kellene vezetnie a bajnokságot, de túl sok hibát követtek el, és furcsa döntéseket hoztak – írta az Unibeten megjelenő publicisztikájában a McLaren korábbi pilótája. – A Ferrari a saját helyzetét nehezíti meg. Nem értettem a gumiválasztásukat a Szingapúri Nagydíj időmérőjének második szakaszában sem. Szerintem nem készültek megfelelően a pole pozícióért vívott csatára."

Vettel az Auto Bildnek adott interjújában elmondta, szívesen kérne tanácsot Michael Schumachertől, ha barátja és mentora nem szenvedett volna súlyos síbalesetet.

„Ha egészséges lenne, sok dologról kérdezném. Nem feltétlenül a vezetéssel kapcsolatban, sokkal inkább a színfalak mögött zajló dolgokról, mint a csapatmunka vagy a politika. Rengeteg tapasztalata van erről a Ferrarinál töltött időszakából" - mondta Vettel.